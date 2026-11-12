V sudoch ukrýval mŕtvoly žien, ktoré k sebe lákal cez inzeráty v novinách. O vrahovi z Budapešti si celý svet myslel, že je upír

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Bélla Kiss patrí medzi najhorších sériových vrahov v histórii nášho susedného Maďarska.
9. mája 1916, Cinkota, Rakúsko-Uhorsko – Márton Kresinzky, majiteľ domu na Kossuthovej ulici, sa konečne odhodlá vypratať dom po bývalom nájomníkovi. Prenajímal si ho od neho istý Béla Kiss, ktorý narukoval do Veľkej vojny a podľa správ z frontu už nežije. Keďže chce dom ďalej prenajímať a predchádzajúci nájomník je mŕtvy, musí ho vyčistiť sám.
- Ako klampiar z predmestia Budapešti lákal ženy cez inzeráty v novinách k sebe domov a čo im sľuboval.
- Prečo susedia nepochybovali, keď im tvrdil, že v sudoch skladuje benzín.
- Čo polícia našla v izbe, do ktorej Béla Kiss zakázal vkročiť gazdinej.
- Prečo mnohí ľudia verili, že bol skutočný upír, a spochybňovali jeho smrť.
- Koľko obetí v skutočnosti zavraždil.
Na pomoc s upratovaním si zavolá suseda Takácsa. Začnú drevenou kôlňou, ktorá stojí pri dome. Keď otvoria dvere drevenej búdy, oči im padnú na zapečatené sudy. Na prvý pohľad ide o zásoby paliva. Pokúsia sa ich odtlačiť, no sú ťažšie, ako čakali. Kresinzky preto vezme železnú tyč, ktorú použije ako provizórne páčidlo, a pokúsi sa uvoľniť veko. Keď sa mu to podarí, do nosa mu udrie hnilobný zápach.
V sude leží jutové vrece, z ktorého vytŕčajú vlasy. So susedom sa pomaly sklonia nad sud, aby si lepšie obzreli jeho obsah. Je v ňom mŕtvola ženy. Vydesení ustúpia o niekoľko krokov dozadu a rozbehnú sa na policajnú stanicu.
Keď na dvor dorazia policajti, začnú otvárať jeden sud za druhým. Otvoria ďalších šesť sudov a v každom nájdu mŕtvolu. Muž, ktorý ich tam s najväčšou pravdepodobnosťou uložil, im už nepovie, čo sa stalo. Minimálne podľa armádnych záznamov ešte pred rokom zomrel na fronte.
Hoci Béla Kiss nikdy nestál pred súdom, do maďarskej histórie sa zapísal ako jeden z najhorších sériových vrahov krajiny. O jeho prípade dodnes existuje množstvo legiend, ktoré podporujú nezodpovedané otázky. Napríklad, že bol upír, zavraždil až 24 obetí a na fronte nikdy neumrel, iba utiekol pred spravodlivosťou.
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Slušný pracant, ktorý hľadal nevestu
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako klampiar z predmestia Budapešti lákal ženy cez inzeráty v novinách k sebe domov a čo im sľuboval.
- Prečo susedia nepochybovali, keď im tvrdil, že v sudoch skladuje benzín.
- Čo polícia našla v izbe, do ktorej Béla Kiss zakázal vkročiť gazdinej.
- Prečo mnohí ľudia verili, že bol skutočný upír, a spochybňovali jeho smrť.
- Koľko obetí v skutočnosti zavraždil.
Susedia z obce Cinkota mali Bélu Kissa radi. V ich očiach bol slušný, pracovitý štyridsiatnik, ktorý sa živil ako klampiar. Vo voľnom čase čítal veľa kníh, fascinovali ho najmä astrológia, alchýmia a okultizmus, píše maďarský portál HVG.
Podľa niektorých zdrojov sa ešte na začiatku 20. storočia oženil s istou Máriou. Keď však zistil, že mala pomer s iným mužom, oboch ich zavraždil. Keď sa ho niekto opýtal, kde je jeho žena, povedal mu, že utiekla preč so svojím milencom.
Historička Henrietta Trádler, ktorá sa prípadom podrobne zaoberala, zistila, že Béla Kiss hľadal svoje obete cez zoznamku v miestnych novinách. Pravidelne uverejňoval inzeráty a tváril sa, že hľadá manželku. Do prenajatého domu v Cinkote si pozýval rôzne cudzie ženy, ktoré potom okradol a zavraždil.
„Taký som, ženy sa za mnou ženú s láskou,“ povedal údajne raz Béla Kiss svojmu susedovi, keď sa ho opýtal, čo robí, keď k nemu domov chodí toľko žien. Na inzeráty klampiarovi odpovedala dokopy vyše stovka žien.
O každej obeti si najskôr zistil, či má v Budapešti nejakých blízkych príbuzných. Keď boli opustené a nemali nikoho, začal od nich vymáhať peniaze. Jedna z jeho obetí, krajčírka Katalin Varga, dokonca predala celý svoj obchod a odišla z Budapešti, pretože jej sľúbil svadbu. Nikto ju už odvtedy nevidel, píše Mental Floss.
Hoci podľa dobových novín vraždil predovšetkým slúžky, historička Henrietta Trádler tieto informácie vyvrátila. Podľa jej štúdie boli Kissove obete staršie slobodné ženy, ktoré nemali nablízku príbuzných.
V sudoch mal údajne benzín
Susedia si všimli sudy v kôlni ešte predtým, než odišiel na vojnu. Keď sa niekto spýtal, Kiss sa vraj iba usmial a povedal im, že v nich skladuje benzín. Bol rok 1914 a celá Európa hovorila o vojne, nikomu ani nenapadlo Kissove slová spochybniť. Práve naopak, pred susedmi pôsobil ako rozumný muž, ktorý si robil zásoby paliva na zlé časy.
Béla Kiss v lete 1914 narukoval. Dom nechal na starosti starej gazdinej. Pri odchode jej vraj povedal, aby nikdy neotvárala dvere izby na konci chodby.
Keď polícia našla sudy, z vrážd podozrievala práve gazdinú, ktorá v tom čase bývala v dome a Kiss jej v závete prenechal celý svoj majetok. Žena však s policajtmi spolupracovala. Dokonca im vydala kľúč od izby, do ktorej jej pôvodný nájomník zakázal vkročiť.
Policajti v nej našli police s knihami o rôznych jedoch. Objavili tiež listy od ďalších nezvestných žien. Hoci prekopali celú záhradu, ďalšie ľudské pozostatky už nenašli. Hoci niektoré zahraničné zdroje spomínajú až 24 údajných obetí, maďarské lokálne noviny píšu iba o siedmich ženách, ktoré našli v sudoch: Márii Tóth, Margite Tóth, Katalin Varga, Katalin Kukán, Eszter Fekete a Julii Pesadik.
Nakoniec obvinili z vrážd nielen Bélu Kissa, ale aj jeho priateľa Jánosa Nagya, ktorý mu mal údajne asistovať pri vraždách. Súd ho však nakoniec v roku 1918 oslobodil.
Maďari neverili, že zomrel na fronte
Podľa armádnych záznamov zomrel Béla Kiss 5. februára 1915 na fronte vo Valjeve v Srbsku na týfus. Keďže bol v čase objavenia tiel mŕtvy, nikdy sa nemohol za svoje zločiny postaviť pred súd.
Maďarská verejnosť však správu o jeho smrti spochybňovala. Podľa urbánnych legiend istý vyšetrovateľ vypátral Bélu Kissa v srbskej nemocnici. Keď tam dorazil, pacient vraj už bol preč a v jeho posteli ležal mŕtvy vojak, píše Mental Floss.
Jeden dedinčan ešte neskôr po Kissovej smrti tvrdil, že sa s ním stretol na zábave v Győri. Vraha vraj dokonca spoznal americký detektív v roku 1932 na Times Square v New Yorku, ktorý si jeho tvár pamätal z fotografie v novinách.
Keďže jeho telo nikdy nenašli, spomínané svedectvá zo sveta v Maďarsku posilnili pochybnosti miestnych o Kissovej smrti. Hoci žiadne z nich polícia nepotvrdila ako pravdivé, veľmi dobre im pasovali do urbánnej legendy, podľa ktorej bol Kiss upír.
„Upír z Cinkoty"
Miestni tvrdili, že policajti našli obetiam v sudoch dve malé rany na krku pripomínajúce uhryznutie upírom. Hoci v policajných záznamoch nie je o nich ani zmienka, mnohí Maďari tieto legendy považovali za pravdu. Príbeh dotváral aj mýtus, že bol Kiss praktizujúci okultista.
Novinár a regionálny historik György Réz, ktorý prípad skúmal ešte okolo roku 2000, však označil Kissove spojenie s okultizmom za nepreukázané. Hoci mal Kiss veľkú knižnicu, v ktorej našli niekoľko kníh o okultizme, neznamenalo to podľa neho, že sa s ľuďmi, ktorí ho vyznávali, aj stretával alebo ho sám praktizoval. Podľa jeho slov prípad zveličila lacná dobová literatúra, ktorá sa živila na strachu ľudí, a preto urobila z Kissa démona.
Z Bélu Kissa sa tak postupne stal upír a počet jeho obetí narástol až na 24 údajných obetí. Nezodpovedané otázky otvárali priestor pre špekulácie a výmysly a jeho meno opriadli legendami, z ktorých väčšina preháňa. A to všetko iba kvôli tomu, že dodnes nikto presne nevie, čo bol Béla Kiss vlastne zač a prečo vraždil.