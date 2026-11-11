Nechýbali provokatívne narážky, témy zo súkromia, názory na známe mená ani otázky, pri ktorých sa aj zapotila.
Nina odpovedala na otázky týkajúce sa jej súkromného aj pracovného života. Prezradila, ako sa spoznala s Mikim, čo mala s Pil C a či by si vedela predstaviť, že sa raz stane mamou. Reč prišla aj na jej hudobnú kariéru, plány s albumom a na to, pre koho by si chcela zatancovať počas koncertu.
Divákov zaujímali aj jej názory na známe osobnosti. No nechýbali ani poriadne pikantné a netradičné otázky. Nina prezradila, či by odpustila neveru, čo je jej najväčší ick na mužoch, akú najväčšiu hlúposť urobila kvôli chlapovi a či sa dá podľa nej kúpiť šťastie. Diváci sa pýtali aj na jej nechty, mihalnice, striptérske topánky či prípadné ďalšie úpravy postavy.
Ako Nina zvládla všetky otázky od divákov, na čo odpovedala bez okolkov a pri čom ju poriadne zaskočili, si pozri v celom diele Close Friends už teraz na našom Webe.