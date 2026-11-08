Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)

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Jakub nám predstavil svoju prácu profesionálneho dominata.
„Drvivá väčšina žien, ktoré ku mne chodia, netúži po tom, aby som im dal facku. Chcú však cítiť, že keď ich chytím, skutočne mám nad nimi kontrolu a moc.“
Takto opisuje predstavy svojich klientiek Jakub, ktorý sa živí ako profesionálny dominant. Na rozdiel od domín, ku ktorým chodia muži, jeho služby vyhľadávajú ženy. Za päť rokov sa u neho podľa jeho vlastných slov vystriedalo viac ako 1 500 klientiek. Boli medzi nimi študentky, mladé mamičky, učiteľky, právničky, manažérky aj policajtky.
Pôvodne pracoval v IT firme a robil aj tantrické masáže. K dominancii sa dostal keď zistil, že mnoho žien vzrušujú práve takéto predstavy. Využil preto svoje skúsenosti z predchádzajúcej práce a ženám začal na stretnutiach ponúkať kombináciu pevného zovretia a jemného dotyku.
- Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
- Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
- Do akej miery sú jeho služby intímne a či má s klientkami sex.
- Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
- Či je návšteva dominanta nevera.
- Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
- Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.
V rozhovore pre Refresher nám Jakub prezradil, koľko si pýta za jedno sedenie, ako také sedenie prebieha a čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna. Porozprával nám aj o tom, akú chybu robia muži v posteli a čo majú spraviť, aby partnerke dopriali skutočnú rozkoš:
„Problém s dosiahnutím orgazmu u žien často nespočíva v zlej technike partnera, ale v hlave plnej očakávaní a tlaku. Bežia im myšlienky typu: ‚Vydrží to ešte? Neunaví sa mu ruka? Stihnem to vôbec?‘ Kľúčom k orgazmu je pritom pocit bezpečia a mentálne uvoľnenie – akonáhle žena prestane premýšľať a začne vnímať svoje telo, vyvrcholenie príde omnoho prirodzenejšie.“
V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad Tomáša, ktorý si privyrába ako gigolo, či dominu Queen Unikitty. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Ako si sa dostal k práci profesionálneho dominanta?
Pôvodne som robil tantrické masáže. Postupne som sa však začal uberať týmto smerom, pretože oň bol veľký záujem. Zistil som, že mnohé ženy chcú zažiť dominantnejší zážitok s niekým, komu môžu dôverovať a pri kom majú pocit, že sú v správnych rukách.
To môže byť pre ženy pri dominancii problém. Nejde totiž len o to byť hrubý. Musíš vycítiť, čo žena zvládne, akým smerom chce ísť a ako to chce celé prežiť.
Pociťoval si dominantné stránky svojej osobnosti už predtým? Tantra mi pripadá ako úplný opak BDSM, je skôr o jemnosti.
K dominancii som mal spočiatku zvláštny vzťah. Keď niekto povie „BDSM“, väčšina ľudí si predstaví nejaký hardcore, latex, psie masky alebo bolesť. Toto ma vôbec nelákalo. Až keď som sa cez shibari (japonské viazanie lanami, pozn. red.) dostal k tomu, aká intenzívna a hlboká dokáže dominancia byť, naozaj ma to chytilo.
Na prvý pohľad to môže niekomu pripadať, že tantra je protipólom BDSM. Ja však tieto dva prístupy kombinujem a vzniká z toho veľmi silný zážitok. Na jednom sedení dokážem žene poskytnúť oboje. Väčšina mužov buď zostáva v jemnosti a nedokážu byť dominantní, alebo sú veľmi dominantní, no nemajú jemnú stránku. Keď muž dokáže spojiť tieto dve veci dokopy a plynulo ich striedať, ženu to vystrelí do vesmíru.
Aj preto som sa tým dokázal uživiť. Dominantov, ktorí dominujú svojim partnerkám alebo kamarátkam, je veľa. Nikto im však za to neplatí, prípadne len výnimočne. Ja som priniesol štýl dominancie, ktorý sa páči väčšine žien.
Aký štýl to je? Čo si ženy pod dominanciou najčastejšie predstavujú?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
- Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
- Do akej miery sú jeho služby intímne a či sa s klientkami v prípade vzájomných sympatií aj vyspí.
- Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
- Či je návšteva dominanta nevera.
- Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
- Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.
Po hardcore dominancii, pri ktorej ženu niekto zbije alebo drasticky škrtí, túži len pár žien. Väčšine sa páči Päťdesiat odtieňov sivej. Keď to človek rozoberie, nie je to ideálny vzťah a z pohľadu BDSM je tam veľa problémov. Ide však o koncept. Ten film v ženách prebudil túžbu odovzdať sa niekomu.
Bežná slečna, ktorá má takéto fantázie, nechce nič príliš bolestivé. Ide jej skôr o kontrolu a moc. Chce byť spútaná a cítiť silu muža, ale nie hrubosť. Vzrušuje ju, keď ju muž pritlačí k stene alebo jej dá ruky za chrbát, aby sa v úvodzovkách nemohla brániť a bola mu odovzdaná.
Ja napríklad dám klientke ruky za chrbát a zároveň ju spredu jemne hladím. Kombinujem to s tantrou a vedomým dotykom. Pre ňu je neskutočne vzrušujúce, že ju držím pevne a vie, že mi neutečie, no zároveň ju dráždim jemne a príjemne. Aj pri intímnych partiách sa jej dotýkam ohľaduplne. Nie tak, ako to bežne vidíš v porne.
Je pravda, že submisívnych žien je viac ako dominantných?
Submisivita je pre ženy prirodzenejšia, do istej miery za to môže evolúcia. Samozrejme, neznamená to, že každá žena automaticky musí byť submisívna. Mnohé však nechcú byť submisívne len preto, že nestretli muža, ktorému by dokázali veriť. Mal som u seba v salóne veľa žien, ktoré kontrolu nechceli odovzdať žiadnemu mužovi. Mali pocit, že si muž príliš berie pre seba a nebude brať ohľad na ich potreby a rozkoš.
Niektoré ženy sa v modernej, emancipovanej dobe proti submisivite vzpierajú. Povedať „chcem byť submisívna“ znie pre ne podradne, akoby mali mužovi slúžiť. O tom to však vôbec nie je. Ide o to, že si žena dovolí pustiť kontrolu, aj keď je napríklad manažérka. Väčšina žien chce niekedy mužovi povedať: „Postaraj sa o to, rob si so mnou, čo chceš. Verím, že mi neublížiš a neurobíš nič, čo by sa mi nepáčilo.“
Podľa tejto logiky by si mal mať viac klientiek, než majú dominy klientov. Na druhej strane, muži erotické služby vyhľadávajú oveľa častejšie. Mnohým nerobí problém ísť do strip-klubu alebo na erotickú masáž a zaplatiť si za to. Ako to vnímajú ženy?
Ženy po tom túžia, ale majú oveľa väčšie predsudky a obavy. Žena si v bare dokáže nabrnknúť chlapa. Lenže tu nejde o to mať nejakého chlapa, ale dostať sa k mužovi, ktorý jej splní jej túžby. Ten z baru sa k nej môže v posteli správať hrozne alebo mu je úplne jedno, ako sa cíti. Ženy navyše musia v sebe prekonať pocit: Prečo by som si mala platiť chlapa, keď ich môžem mať veľa?
Chlapi toto neriešia. Chcú jednoduchý zážitok, nechcú si s nikým dlho vypisovať a chodiť na rande, tak si zaplatia. Žena sa navyše bojí. Muž je vždy silnejší. Keď ide k žene, stále má pocit, že ju v prípade potreby premôže. Žena mu však musí naozaj veriť, aby sa u neho nechala zviazať.
Mužom nerobí problém vygoogliť si dominu. Drvivá väčšina žien, ktoré ku mne prišli, ma nikdy nehľadala. Narazili na moje videá, postupne ich pozerali, počúvali moje rozhovory a dostali chuť. Pomohlo mi, že sa neskrývam za rozmazanou tvárou. Niektoré ma sledovali aj rok, kým sa odhodlali napísať mi.
S koľkými klientkami si sa už stretol?
Za celý čas, čo to robím, ich bude aj vyše 1 500. V jednom období som mal aj 30 stretnutí za mesiac, prakticky každý deň. Mnohí chlapi, ktorí robia gigolov alebo erotické masáže, majú tri, možno štyri ženy mesačne a neuživí ich to. Berú to len ako bokovku popri práci, no ja som sa tým živil. To je pre muža v tejto brandži veľká vec.
Aké ženy ťa vyhľadávajú? Platí stereotyp, že kontrolu chcú odovzdať najmä tie, ktoré majú v práci či doma všetko pod palcom?
Všetky možné. Boli u mňa mladé mamičky, študentky, učiteľky, právničky, manažérky aj policajtky. Vo veku približne od 18 do 55 rokov.
Pri ženách platí, že čím je schopnejšia a v úvodzovkách silnejšia, tým silnejšieho muža potrebuje, aby mu odovzdala kontrolu. Zároveň má okolo seba menej takých mužov, ktorí to zvládnu a nezľaknú sa jej. Chodia však za mnou aj submisívne ženy, ktorých partneri to v sebe nemajú alebo nechcú byť dominantní.
Ako vyzerá prvé stretnutie s klientkou, ktorá to nikdy nezažila?
Začína sa to už v komunikácii, keď mi napíše. Keď potom príde, je mojou úlohou, aby sa uvoľnila. Prichádza nervózna a mierne vystresovaná. Najprv si dáme spoločnú sprchu, pri ktorej ju vedomým dotykom uvoľňujem.
Hranice neprechádzame bod po bode ako inde, pretože nerobím extrémne veci. Žena aj tak väčšinou nevie, čo chce, keď to nikdy nezažila. Veľmi často mi povie: „Nechám to na tebe.“ Ja jej poviem, že mám putá, laná a robím ľahký výprask, nič extrémne ani bolestivé. Keď sa jej niečo nepozdáva – napríklad laná – necháme ich na inokedy alebo ich nepoužieme vôbec. Mnohé ženy sa totiž ku mne často aj vracajú.
Do dominancie neskáčeme hneď. Kým necítim, že je na ňu pripravená, ostávam v jemnosti. Potom pridávam dominantné gestá: stlačím jej paže, chytím ruky alebo jemne prejdem pod krkom. Keď vidím, že reaguje dobre, pridám putá, pásky cez oči či plácačky a postupne to stupňujem.
Do akej miery sú tvoje služby sexuálne? Niektoré dominy sa dotyku intímnych partií úplne vyhýbajú.U mňa je to veľmi zmyselné a kontaktné – telo na telo. Väčšinu času sme obaja nahí a sedenie končí masážou intímnych partií, klientku teda privediem k orgazmu. Viem, že dominy sú často v tomto zmysle asexuálne, sú oblečené a nesmie sa ich nikto dotýkať. Ku mne však ženy chodia na veľmi intímny zážitok.
Keď má napríklad žena spútané ruky nad hlavou a leží na bruchu, ľahnem si na ňu a ona cíti, že som vzrušený tiež. Záleží však na tom, ako veľmi chce byť konkrétna klientka kontaktná.
Chápem to správne, že sa ťa klientky môžu tiež dotýkať?Áno, samozrejme, pokiaľ práve nie sú zviazané. (smiech) Snažím sa, aby to pôsobilo, akoby sme boli dvaja milenci v hoteli, a nie služba.
Kde sú hranice? Čo keď je klientka veľmi vzrušená a chce sa s tebou vyspať?
Hranice si musí určiť žena. Môže to byť aj otvorenejšie, ak to bude chcieť, ale všetko záleží na tom, ako to prirodzene plynie. Nič neplánujem dopredu.
Samozrejme, keď je spútaná a je pod mojou kontrolou, nemôžem sex iniciovať ja. Ak je otvorená tomu posunúť intimitu ďalej, napríklad aj orálne, musí to povedať vopred.
Stalo sa, že klientka chcela niečo, do čoho sa ti nechcelo, a odmietol si to?
Nie. Rozdiel medzi tým, ako dominanciu chcú muži a ženy, je obrovský. Dominy robia s chlapmi naozaj šialené veci. Ženy nechcú nič extrémne.
Čo robíš, keď ti klientka nepripadá atraktívna?
Na väčšine žien si niečo nájdeš. Ešte sa mi nestalo, že by som sa stretol s takou, na ktorej by som si nič nenašiel. Pri niektorých dokonca máme spolu takú obrovskú chémiu, že sa práveže musím krotiť, aby som dodržal hranice.
Mnohé ženy dokonca ešte predtým, ako ma oslovia, riešia, či sa mi budú páčiť. Majú strach z toho, že by sa mi nepáčili a že by som celý čas niečo hral a predstieral. Muži toto vôbec neriešia. Keď si zaplatia ženu, očakávajú, že sa o nich postará. Ženy, ktoré nie sú so svojím vzhľadom spokojné, ani neprídu. Samy sa vyfiltrujú.
Zamilovala sa do teba niekedy klientka?
Občas sa to stáva. City môžu do určitej miery zážitok prehĺbiť, takže je pre ňu intenzívnejší. Musíš si však dávať pozor, aby si to neprenášal mimo sedenia a nedával jej nádej na niečo iné. Stále musí vnímať, že si za ten čas platí.
Keď je to pre ňu príliš, je lepšie, aby si dala pauzu. Viaceré ženy prestali chodiť práve preto, že sa do toho začali citovo vkladať a bolo pre ne náročné to spracovať.
Čo si na sedeniach užívaš ty? Moc, ženské telo, alebo to berieš čisto ako prácu?
Najviac si užívam, keď máme spoločnú chémiu. Profesionálne ma tiež vždy vie potešiť ten moment, keď nájdem presne to, čo konkrétna žena potrebuje a vidím, že som naplnil jej túžby.
Viaceré dominy mi povedali, že keď za nimi príde zadaný chlap, nie je to nevera. Ako to je s dominantmi?
Veľmi záleží na tom, ako si to človek v sebe nastaví. Mal som zadané aj nezadané ženy. Mal som ženy, ktoré ku mne poslal ich muž, pretože boli v otvorenom vzťahu. A prišli aj zadané ženy, o ktorých ich muž nevedel. Nesúdim to.
Ženy väčšinou nevyhľadajú iného muža, keď sú vo svojom živote spokojné. Zvyčajne najprv prídu za partnerom s tým, že by chceli niečo zmeniť. Až keď to dlhodobo ignoruje, odvážia sa urobiť niečo takéto. Málokedy to zadaná žena urobí len tak. Väčšinou za tým cítiť dlhodobú frustráciu.
Koľko si pýtaš za jedno stretnutie?
5-tisíc českých korún za dve hodiny (približne 200 eur, pozn. red.). My chlapi sme oproti dominám oveľa lacnejší, pretože trh je iný. Pre ženy je náročnejšie odhodlať sa a prísť.
Ako si sa vlastne dostal k sexbiznisu? Koľko si mal vtedy rokov?
Asi 31 alebo 32. Celkom neskoro. V sexualite som sa vždy snažil ísť do väčšej hĺbky. Predtým bol môj sexuálny život o tom, čo najviac do toho búšiť. Cítil som však, že mi stále niečo chýba.
Tantra a vedomý dotyk mi ukázali, ako hlboko až dokáže človek ísť. Keď to raz zažiješ, k obyčajnému búšeniu sa už nevrátiš. Neznamená to, že vedomý sex musí byť pomalý. Nejde však o výkon, ale o to, ako sa navzájom vnímate.
Musíš sa kvôli tejto práci starať o seba viac ako iní muži?
Určite, aj keď pre mňa je to už štandard. Na každé sedenie musím prísť v top forme, o hygiene sa ani nebavme. Nikdy tiež nechlastám a nechodím na masáž rozbitý po nejakej žúrke. Pre každú ženu musím byť najlepšou verziou seba samého. Chodím do posilňovne a každé tri dni si upravujem vlasy a bradu.
Na rozdiel od väčšiny ľudí v tejto brandži sa vôbec neskrývaš, ale prezentuješ sa aj so svojou tvárou. Riešil si, čo na to povie okolie?
Bolo mi to jedno. Rozhodol som sa, že keď do toho idem, tak naplno. Pracoval som v IT firme, no musel som s tým seknúť. Chodiť každý deň po práci masírovať som už nevládal, bol som úplne vyčerpaný. Okrem toho ti zaberie extrémne veľa času Instagram a videá.
Keď si za svojím rozhodnutím stojíš, okolie ho časom prijme. Chvíľu do teba môžu rýpať, ale nakoniec to prijmú. Negatívnu spätnú väzbu som nedostal. Paradoxne, keď to robí chlap, dostávaš skôr pozitívne komentáre a ľudí to do istej miery fascinuje. Moja rodina to našťastie nerieši.
Máš pri takejto práci vôbec potrebu spoznávať ženy? Táto práca ťa v tomto smere dosť naplní, takže to skôr neriešiš. Občas stretneš nejakú ženu, ale väčšinou jej tvoja práca časom začne prekážať a je len malá šanca, že vám to vydrží dlhodobo.
Paradoxne si však myslím, že práve ženy skôr dokážu prijať, ak partnera zdieľajú s inými. Poznáme to aj z histórie. Myslím si, že to môže fungovať, keď je na to žena správne nastavená. Samozrejme, cestou môžu byť otvorené vzťahy.
Dokedy sa dá táto práca robiť? Vidím, že už sa venuješ aj kurzom pre mužov.
Kým sa z toho nezblázniš. (smiech) Muž, ktorý ma kedysi učil tantrické masáže, má okolo 65 rokov a stále ich robí. Záleží na tom, koľko máš energie a či dokážeš zaujať ženy.
Ja však cítim, že som sa dosť prepálil. Päť rokov som to robil prakticky každý deň bez dovolenky. Človeka vyčerpáva aj to, že s klientkami pracuješ veľmi intímne. Preto z toho do istej miery odchádzam ku kurzom. Teraz pracujem viac s mužmi, a to ti trochu prečistí hlavu.
Keďže mentoruješ mužov, akú radu by si im dal, aby boli lepšími milencami?
Viac vnímať. Muži riešia, ako byť v posteli technicky lepší, no nesústredia sa na to, aby ženu vnímali a splynuli s ňou. My tomu hovoríme napojenie. Môže to znieť trochu ezotericky, ale nie je to tak. Učím veci, ktoré som si overil v praxi.
Problém s dosiahnutím orgazmu u žien často nespočíva v zlej technike partnera, ale v hlave plnej očakávaní a tlaku. Bežia im myšlienky typu: „Vydrží to ešte? Neunaví sa mu ruka? Stihnem to vôbec?“ Kľúčom k orgazmu je pritom pocit bezpečia a mentálne uvoľnenie – akonáhle žena prestane premýšľať a začne vnímať svoje telo, vyvrcholenie príde omnoho prirodzenejšie.
Žena navyše často vie, ako sa chce cítiť. Chce sa cítiť odovzdane alebo chce cítiť, že ju chceš. Muž si to však nevie vždy preložiť do toho, čo má urobiť. Naša sexuálna výchova je smiešna a nikto mužov nenaučil pracovať s pocitmi a emóciami. Keď sa to naučia, ženy žasnú.