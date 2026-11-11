Večer po uspatí detí triedi bločky pre súd.
Odkedy v septembri začala zbierať bločky, má ich plný košík. Tankovanie, jogurty, plienky, bezlepkové pečivo. Odkladá si doklad o každom nákupe, lebo súd chce vedieť, koľko stoja jej tri deti.
Na odchod z manželstva sa pripravovala deväť mesiacov a mala naplánovanú každú maličkosť, od jasieľ až po trasu do práce. S jednou vecou však nerátala. Od júna nedostala na deti ani euro a dodnes nevie, kedy sa to zmení. Od decembra jej navyše klesne príjem o približne 375 eur.
- Koľko stojí Máriu strava pre tri deti.
- Ako zvláda do siedmej ráno rozviesť deti na tri rôzne miesta a stíhať prácu zdravotnej sestry.
- Na čom musí šetriť a čo musí deťom vysvetľovať.
- Koľko platí za jasle a ako vyriešila bývanie.
„Myslela som si, že som pripravená. Vôbec som však nečakala, že toho bude toľko a že to bude také náročné,“ hovorí pre Refresher.
Nehovorí o vine, ale o spoločnej zodpovednosti. Podľa nej rozchod nič nemení na tom, že deti majú dvoch rodičov. „Už nie sme partneri, ale stále sme rodičia. Polovicu nákladov by som mala znášať ja a polovicu partner. Nie je to o tom, že muž má platiť všetko.“
Mária v rozhovore neopisuje, kto za čo môže. Rozpráva o tom, ako celý proces vyzerá v praxi: od návrhu na neodkladné opatrenie, cez tabuľku výdavkov a košík bločkov až po večery strávené nad papiermi.
Na odchod sa dá pripraviť. Na to, čo príde potom, nie
Mária je zdravotná sestra a mama troch detí. Dve chodia do školy, najmladšia do jasieľ. Keď sa rozhodla odísť od manžela, nespravila to zo dňa na deň.
„Bola som doma s maličkou a vedela som, že ak chcem odísť, musím si všetko naplánovať. Kam pôjdu deti do školy, ako vybavím jasle, či mi príjem pokryje výdavky aj ako to celé zvládnem logisticky. Nastupujem do práce o siedmej a dovtedy musím rozviezť tri deti. Modlila som sa, aby to vyšlo,“ hovorí.
Čo sa deje, kým súd nerozhodne
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí Máriu strava pre tri deti.
- Ako zvláda do siedmej ráno rozviesť deti na tri rôzne miesta a stíhať prácu zdravotnej sestry.
- Na čom musí šetriť a čo musí deťom vysvetľovať.
- Koľko platí za jasle a ako vyriešila bývanie.
Manželovi napísala, že odchádza 19. júna. Odvtedy sa o deti stará sama. Rozvod ešte neprebehol a výšku výživného zatiaľ neurčil súd. Vyživovacia povinnosť rodičov pritom platí aj bez rozhodnutia súdu. Kým však súd výšku nestanoví, nemá Mária v ruke nič, čím by platby mohla vymáhať.
Podala preto návrh na neodkladné opatrenie, aby súd do rozhodnutia určil aspoň dočasný príspevok na deti, no ten ho zamietol. Manžela potom ešte dvakrát písomne vyzvala, aby prispieval. Ani na jednu z výziev podľa slov Márii neodpovedal.
Právnik jej spomenul aj možnosť podať trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy. Mária sa však touto cestou nevybrala. „Do takých extrémov som ísť nechcela. Nech už máme akékoľvek konflikty, nechcela som to takto hrotiť.“
Medzitým si zisťovala, kde môže požiadať o pomoc. Narazila na projekt pre osamelých rodičov, ktorý od februára 2026 ponúka poradenstvo právnika aj psychológa a menší finančný príspevok. Napísala im, že je vo finančne zlej situácii, no odpoveď nedostala. Keďže už mala vlastného právnika a nevedela, či sa program vzťahuje aj na ňu, znova to neskúšala.
Košík plný bločkov
Mária na sociálnych sieťach zverejnila video, v ktorom ukázala, koľko bločkov za pár týždňov nazbierala. Pod ním sa ozvali desiatky žien, ktoré si prešli tou istou skúsenosťou. Niektoré ešte na výživné čakajú, iné opísali, čo všetko od nich súd žiadal. Skúsenosti niektorých žien znejú až absurdne. „Ženám vraj na súde vyčítali, koľko lyžičiek sušeného mlieka dávkujú deťom. Mali si ich presne vážiť. Keď dvaja chcú mať spolu deti, neverím, že musia toto riešiť.“
„Začala som si odkladať úplne všetky bločky niekedy v septembri a už mám plný košík,“ opisuje. Súd od nej žiada prehľad výdavkov, faktúry a doklady. Na pojednávaní zatiaľ osobne nebola, no pripravuje sa naň.
Najväčšou položkou je strava. Jedno z jej detí má celiakiu. „Keď to prepočítam, obyčajný rožok stojí pätnásť centov. Dva bezlepkové na desiatu ma stoja euro päťdesiat. To nikto nevidí. A sú to len dva rožky.“
V tabuľke, ktorú musela pripraviť pre súd, odhadla mesačné výdavky len na stravu. Pre dcéru s celiakiou počíta s 220 až 250 eurami, pretože bezlepkové potraviny sú niekoľkonásobne drahšie. Pri druhom dieťati uviedla približne 150 eur. Najmladšia dcéra vyjde zhruba na 250 eur, keďže okrem jedla potrebuje aj mlieko a plienky.
Mária pritom dodáva, že sumy v tabuľke skôr podhodnotila a v skutočnosti minie viac. Aj preto najmladšiu prestavila z dojčenského mlieka na obyčajné kravské. „Keď sa nedá, tak sa nedá.“ Šetrí aj inde. „Musíte dieťaťu povedať, že nemôže dva jogurty za deň, lebo na to nemáme, môže len jeden. Deti by takto trpieť nemali. Sú to deti.“
K tomu pribúdajú poplatky za družinu, obedy v škole, krúžky, hygiena aj výdavky, s ktorými nikto nepočíta. „Dcéru pozvú na oslavu a vy jej predsa nepoviete, že nemôže ísť, lebo nemáme na darček.“
Jasle stoja presne toľko, koľko rodičovský príspevok
Za jasle platí 420 eur mesačne a k tomu štyri eurá denne za stravu. Spolu je to približne 500 eur, čo takmer presne pokrýva jej rodičovský príspevok. Ten jej zostal, hoci dcérka chodí do jaslí, pretože ho štát vypláca do troch rokov dieťaťa.
„Keby som rodičák nemala, asi by som nemala šancu odísť,“ hovorí. Keď je malá chorá, Mária zostáva doma na OČR a príjem jej klesne ešte viac. Rodičovský príspevok jej pomohol aj pri hypotéke. Banky ju najprv odmietali, pretože ju evidujú ako samoživiteľku troch detí. Iná možnosť však nemala. „Nikto vám nedá nájom s tromi deťmi,“ vysvetľuje.
Pri splátkach zdôrazňuje jednu vec, ktorú podľa nej ľudia často prehliadajú. „Hypotéka nie je len moja záťaž. Platím z nej deťom strechu nad hlavou.“
Auto nie je luxus
Ďalšou veľkou položkou je benzín. Mária počíta aj s tým, že jej na súde môžu vyčítať, že vôbec má auto. Bez neho by však ráno nezvládla. Jasle sú v inej časti Košíc ako škola. Tú majú deti síce na KVP, ale nie blízko ich ulice. Dcéra s celiakiou potrebuje zabezpečené bezlepkové obedy, a preto vybrali školu ďalej od domu.
„Pešo by to trvalo veľmi dlho. Pätnásť minút tam, pätnásť naspäť k autu, potom odniesť najmenšiu do jaslí, ktoré sa začínajú o pol siedmej, a o siedmej už musím byť v práci. MHD sa to jednoducho riešiť nedá,“ vysvetľuje. „Ľudia si často ani neuvedomia, prečo to auto potrebujem. Myslia si, že keď ho mám, asi sa až tak zle nemám.“
Od iných mám počula ešte absurdnejšie príbehy. „Niektorým na súde vyčítali, koľko lyžičiek sušeného mlieka dávkujú. Mali si ich presne vážiť. Keď dvaja chcú mať spolu deti, neverím, že toto sa musí riešiť.“
Súd pri určovaní výživného prihliada na potreby detí aj na príjmy, možnosti a majetok oboch rodičov. Podľa Márie však niekedy bločky ani nežiada a vychádza skôr z bežných súm.
Úradné veci rieši, keď deti zaspia
Na papiere, tabuľky a komunikáciu s právnikom má Mária čas až večer. „Najmladšiu uložím o pol ôsmej a vtedy začnem. Často to robím do jedenástej.“ Najviac ju mrzí, že sa to odráža aj na deťoch. „Veľakrát mám výčitky. Pýtajú sa, čo sa deje. Na druhého rodiča máte zlosť, ale zároveň viete, že deti sú krehké a nemali by ste ich do toho zaťahovať.“
Pomáhajú jej rodičia, kvôli ktorým si hľadala bývanie v ich blízkosti. Otec vozí deti na krúžky. Mama ešte pracuje, preto ich Mária nechce zaťažovať viac, než musí. Keď požiada o pomoc svokrovcov, pomôžu tiež, hoci bývajú ďaleko.
Pre deti sa snaží fungovať, akoby sa nič nedialo, no tlak sa na nej podpisuje. Niekedy sa po večeroch, keď deti spia, rozplače. „Nepoviem, že si niekedy nepoplačem. Aj na mňa to doľahne. Viem však, že sa tomu nevyhnem, tak to robím. Zároveň sa hnevám, pretože to nie je fér.“
Ešte viac ako peniaze ju vyčerpáva neistota. Súd zatiaľ nerozhodol a nikto jej nevie povedať, kedy rozhodne. Po odchode sa chcela pozbierať a začať odznova, no kým je všetko otvorené, nedokáže sa pohnúť ďalej. „Urobíte jeden veľký krok a odídete. Chcete sa dať dokopy, ale nemôžete, lebo sa to nedá uzavrieť.“
Rátala s tým, že súd určí výživné skôr, ako jej na konci novembra skončí príspevok v práci. To sa nestalo. Od decembra jej príjem klesne zhruba o 375 eur a doteraz pracne vyskladaný rozpočet sa rozpadne. „Potom to už nedám.“
Napriek tomu vidí aj zmeny k lepšiemu. Od januára 2027 sa minimálne výživné na dieťa zvyšuje zo 40,44 na 134,80 eura mesačne. Túto sumu musí rodič platiť bez ohľadu na svoje príjmy a majetkové pomery. Podľa Márie to pomôže mnohým rodičom, ktorí dnes dostávajú menej.
Uvedomuje si, že keď o tom verejne hovorí počas prebiehajúceho konania, kráča po tenkom ľade. Napriek tomu sa rozhodla prehovoriť. „Ľudia by mali vedieť, ako to v skutočnosti je. Myslím si, že by sa to malo povedať nahlas,“ dodáva na záver.