Platiť čoraz vyššie sumy poistného za auto nie je sranda. Dobrou správou ale je, že práve vy môžete aktuálnu výšku ročnej platby ovplyvniť.
Výsledná suma za povinné zmluvné poistenie sa odvíja od obrovského množstva faktorov, ktoré poisťovne prísne vyhodnocujú, pretože každá spoločnosť má svoj vlastný vzorec na výpočet rizika.
Ak presne viete, na čo sa poisťovne pozerajú najviac, môžete celkovú sumu výrazne okresať, čím si ročne ušetríte desiatky eur a zároveň znížite svoje výdavky.
Zdvihový objem motora a celkový výkon vozidla určujú základnú sadzbu
Výkonnejšie autá s väčším motorom prirodzene lákajú k oveľa rýchlejšej jazde, takže štatisticky na našich cestách spôsobujú vážnejšie nehody a neporovnateľne vyššie škody. Poisťovne preto na tieto technické parametre hľadia mimoriadne prísne, pričom práve výkon v kilowattoch sa postupne stáva čoraz dôležitejším kritériom pri stanovovaní ceny.
Pri výbere nového auta by ste preto mali na tento nezanedbateľný fakt myslieť, aby vás neskôr ročné poplatky naozaj nepríjemne neprekvapili. Nie vždy je to jednoduché, ale dá sa to. Zorientovať sa v aktuálnych ponukách poistného vám zas pomôže jednoduché online PZP porovnanie, ktoré vie okamžite a úplne jasne ukázať presné rozdiely medzi jednotlivými kubatúrami.
Vek a trvalé bydlisko majiteľa prezrádzajú skutočnú mieru rizikovosti
Mladí vodiči platia za poistku viac, pretože z pohľadu dlhodobých štatistík patria do najviac ohrozenej skupiny na cestách. Naopak, ak už máte po tridsiatke a bývate v menšom meste či niekde na vidieku, poisťovne vás môžu odmeniť oveľa priaznivejšou sadzbou, kým obyvatelia veľkých miest si za hustú premávku vždy výrazne priplatia. Zmeniť svoj vlastný vek síce nijako nedokážete, no ak máte auto napísané na staršieho a skúsenejšieho člena rodiny z menšej obce, poistka môže byť takmer polovičná.
Bezškodový priebeh, čistá história a intuitívna PZP kalkulačka môžu zaistiť zľavu
Dlhodobé jazdenie bez nehôd patrí k najsilnejším nástrojom na znižovanie ceny, pričom každým ďalším rokom bez zavinenej škody vaša zľava na poistnom krásne a utešene rastie. Keď si dlhodobo udržíte čistý štít, môžete získať lukratívny bonus vo výške niekoľkých desiatok percent, čo z dlhodobého hľadiska predstavuje tú najlepšiu úsporu pre vašu peňaženku.
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