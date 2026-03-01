Vinted je skvelá second-handová aplikácia, v ktorej vieš kúpiť a predať zaujímavé kúsky. Niektorí používatelia si z nej však urobili platformu na získavanie nevhodných fotografií, intímnych správ a bizarných požiadaviek.
Vinted je second-hand aplikácia, kde predáš šaty alebo veci, ktoré už nevyužívaš, môžeš tam kúpiť značkový kabát za zlomok ceny. Pre niektorých používateľov to je však priestor na sexuálne fantázie, obťažovanie a vyhľadávanie intímneho obsahu.
Na netypické praktiky spojené s Vintedom už upozorňujú aj zahraničné médiá a blogy. Napríklad Life Unexpected popisuje fenomén, pri ktorom niektorí používatelia zneužívajú zdanlivo bežné inzeráty ako „falošný úvod“ k predaju použitej spodnej bielizne určenej pre fetish komunitu.
Takéto ponuky často obsahujú nenápadné signály, napríklad hashtag #iykyk (skratka if you know, you know – ak vieš, tak vieš), alebo odkaz v profile, ktorý naznačuje, že ide o nosené kúsky či osobné fotografie.
Keď sa potenciálny „zákazník“ ozve, komunikácia sa spravidla presúva mimo Vinted – napríklad na Telegram či Snapchat, kde obchod dokončia. Tieto praktiky pritom porušujú pravidlá platformy, podľa ktorých je možné predávať len čisté oblečenie alebo novú spodnú bielizeň s visačkou.
The Guardian upozorňuje, že ženy na Vintede čoraz častejšie dostávajú správy, ktoré s predajom nemajú nič spoločné. Namiesto otázok o veľkosti či stave oblečenia im píšu muži so žiadosťami o „lepšie“ fotky, detailné zábery tiel, skúšanie oblečenia bez spodnej bielizne alebo s priamou prosbou o predaj použitého oblečenia.
V niektorých prípadoch sa situácia posunula ešte ďalej – fotografie z Vintedu skončili mimo platformy, na pornografických stránkach, fórach či v uzavretých skupinách na Telegrame, kde ich ďalej šírili bez vedomia a súhlasu žien, ktoré ich pôvodne zverejnili len za účelom predaja oblečenia.
Hoci Vinted deklaruje nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu a nevhodnému správaniu, výpovede používateľov naznačujú, že problém sa opakuje a systém ho nedokáže vždy včas zachytiť ani zastaviť. Prečo sa to deje práve na Vintede? Prečo si niektorí ľudia vyberajú platformu určenú na predaj oblečenia, a nie explicitné erotické stránky? Deje sa to aj na Slovensku?
Rozhodli sme sa preto zistiť, aké skúsenosti majú používatelia a používateľky u nás. Písali nám ženy, ktorým prichádzali správy so žiadosťami o fotky oblečenia „na postave“, ľudia, ktorých sa neznámi vypytovali, či je bielizeň „nosená“, ale aj tí, ktorí si všimli, že určité typy inzerátov a fotografií priťahujú úplne inú pozornosť, než by si predstavovali.
Čo teda robiť a ako sa podobným situáciám vyhnúť? Základom je neposielať ďalšie fotografie a nereagovať na správy používateľov, ktorí sa ti čo i len trochu nezdajú. Pomôcť môže aj fotenie oblečenia bez tváre či osobných znakov a okamžité nahlásenie podozrivých účtov. Mnohé slovenské používateľky zvolili práve túto cestu. Jedna z nich sa však pri osobnom predaji ocitla až nebezpečne blízko situácie, ktorá sa mohla skončiť oveľa horšie.
Použité plienky
Pozor, nejde len o neškodné ‘creepy’ správy,“ upozorňuje jedna z respondentiek, Nikola. „Ľudia v diskusiách zverejňovali aj skúsenosti, keď im niekto písal s požiadavkou na fotky plienok – ideálne odfotených na deťoch, aby bolo vidieť, ako ‘sedia na zadku’. Objavovali sa aj ďalšie pochybné a znepokojujúce správy, ktoré už ďaleko presahujú hranice nevhodného flirtu.“
Podľa Nikoly je dôležité o týchto prípadoch hovoriť otvorene, aby si ľudia uvedomovali, na čo si majú dávať pozor. „Ak niekto upozorní na riziká a podozrivé správanie, neohrozuje tým platformu ani slušný obchod. Práve naopak – pomáha chrániť používateľov,“ hovorí.
Podobnú skúsenosť má aj Veronika, ktorú kontaktoval účet so záujmom o kúpu legín. „Najprv to vyzeralo ako bežná komunikácia, no veľmi rýchlo začal silou-mocou žiadať fotky legín na postave. Písal nepríjemným tónom, až vyhrážavo – že ak mu fotky nepošlem, tak si to nekúpi,“ opisuje.
Keď ho konfrontovala s tým, že mu zrejme nejde o oblečenie, ale o samotné fotky, reagoval urazene. „Ešte sa tváril dotknuto, akoby som mu krivdila,“ dodáva.
Podľa nej by požiadavka na fotku oblečenia na postave ešte dávala zmysel pri niektorých kúskoch, no v tomto prípade išlo vyslovene o zábery zadku. „Legíny predsa vyzerajú na každom inak, ale bolo jasné, že mu ide o niečo úplne iné. Prekukla som ho. Neublížilo mi to, ale bolo to nepríjemné a hlavne úplne mimo toho, na čo má Vinted slúžiť.“
Hoci ženy tvoria väčšinu tých, ktoré hovoria o sexuálne ladených správach či nátlaku na posielanie fotografií, aj muži opisujú situácie, ktoré im pripadali zvláštne a neprimerané.
Jedným z nich je Matej, ktorého pred približne rokom kontaktoval záujemca z Česka. „Chcel, aby som mu rifle odfotil tak, aby bolo vidieť, ako sedia v rozkroku a na zadku. Pritom som mal v inzeráte vypísané všetky miery,“ opisuje. Požiadavka sa mu zdala divná, no komunikácia nebola vyslovene agresívna. „Bolo to čudné, ale nakoniec ich aj kúpil,“ dodáva.
Martina má s Vintedom viacero skúseností, ktoré by dnes už spätne označila za jasne problematické. „Začalo sa to dávnejšie, keď som predávala bodyčko – obyčajné tričkové, nie spodné prádlo. Jeden účet odo mňa začal pýtať fotky na postave, tak som poslala jednu úplne civilnú. Aj tak mi to však prišlo zvláštne,“ opisuje.
Situácia sa podľa nej rýchlo vyhrotila. „Napísal mi, že chce fotku zospodu, ako čupím. Vôbec nebolo zrejmé, že ide o muža – účet mal dokonca dobré hodnotenia,“ dodáva.
Nepríjemný zážitok mala aj pri osobnom odovzdávaní oblečenia. Až na mieste zistila, že kupujúci je muž. „Hovorila som si, že to možno berie pre priateľku. Po predaji mi však začal písať zvláštnym spôsobom, že chce ešte niečo, a nakoniec sa ma spýtal, či nezájdeme na kávu,“ hovorí Martina.
Účet si zablokovala, no problém tým sa neskončil. „Keďže sme sa predtým dohadovali cez telefón kvôli miestu a času, mal na mňa číslo. Následne mi prišla SMS správa s otázkou, prečo som si ho zablokovala.“
Podobných skúseností má viac: „Nedávno som predávala dlhú saténovú košeľu. Mala som pod ňou biker šortky a čierne silonky. Ozvali sa mi dvaja rôzni muži s otázkou, či im nepredám tie silonky,“ opisuje.
S ďalšou podobnou skúsenosťou sa nám zverila aj Janka. „Raz odo mňa niekto chcel fotky šľapiek na nohe. Spočiatku mi na tom neprišlo nič divné – povedala som si, že chce vidieť, ako vyzerajú obuté,“ hovorí. Zlom prišiel až v momente, keď jej dotyčný napísal, že by si okrem topánok kúpil aj silonky.
Ohľadom problému sme kontaktovali Vinted:
„Chceme, aby sa každý na Vintede cítil bezpečne. Snažíme sa tomu predchádzať tým, že bránime registrácii podozrivým používateľom a využívame automatizované nástroje na odhaľovanie škodlivého obsahu. V prípade potreby účty blokujeme alebo odstraňujeme,“ napísal pre Refresher komunikačný tím spoločnosti.
Podľa nich je komunikácia medzi používateľmi určená výhradne na predaja a nie je potrebné zdieľať osobné údaje. Ak sa používateľ pokúsi presunúť konverzáciu mimo aplikácie alebo požiada o kontaktné údaje, systém na to upozorní.
Vinted zároveň odporúča nevhodné správy nahlasovať a používateľov blokovať. „Ak niekto žiada osobné fotografie, súkromné informácie alebo posiela nevhodné správy, členovia by ho mali nahlásiť prostredníctvom nástrojov na nahlasovanie a môžu ho aj priamo zablokovať.“
Takéto prípady podľa nich tvoria len malú časť komunikácie na platforme. „Počet hlásení je v porovnaní s veľkosťou našej globálnej komunity nízky a neodráža skúsenosť väčšiny členov. Každé hlásenie však berieme vážne a systémy neustále zlepšujeme.“
Footfetish?
Lucia hovorí, že sa s podobnými správami stretáva opakovane. „Pravidelne mi chodia prosby o fotky topánok na holej nohe – ideálne tak, aby bolo vidieť prsty,“ opisuje.
S nepríjemnou skúsenosťou sa stretla aj Katka, ktorá na Vintede predávala čierne push-up legíny. „Ozval sa mi pán, že by ich kúpil, ale chcel k nim fotku na postave,“ opisuje. Keďže bola v tom čase vo vyššom štádiu tehotenstva, odpísala mu, že legíny si neoblečie – aj preto, že ide o sťahovací model.
Záujemca však podľa nej opakovane trval na svojom. „Stále písal, že by chcel fotku, hlavne zozadu, aby bolo vidieť zadok. Asi štyrikrát som mu vysvetlila, že fotku neposkytnem.“ Napriek tomu si legíny nakoniec kúpil.
Po predaji však komunikácia pokračovala. „Písal mi, či nemám ešte niečo ‘sexy’ na predaj pre jeho ženu a či nebudem predávať niečo, pri čom by som mu vedela poslať fotku,“ hovorí Katka. Po tom, ako si balík vyzdvihol a jej prišli peniaze, ho zablokovala.
Natália hovorí, že s podobnými správami sa stretáva opakovane. „Stáva sa mi to často. Niekedy mi prídu správy, v ktorých narážajú na moju postavu alebo sa ma pýtajú, či k veci nepribalím aj seba,“ opisuje.
„Situácia, keď odo mňa niekto chcel kúpiť použité menštruačné pomôcky, sa stala približne pred dvoma rokmi,“ vysvetľuje.
Komunikácia sa podľa nej začala pomerne nenápadne. „Najskôr prejavoval záujem o použité ponožky, no potom začal naliehať, aby sme sa presunuli na Instagram. Pravdepodobne preto, aby ho nemohli zablokovať priamo na Vintede,“ hovorí. Práve tam sa požiadavky posunuli ďalej. „Až mimo platformy sa začal pýtať na tampóny.“
Screenshoty má Natália len z novších prípadov, ktoré sa opakujú aj dnes. „Ide najmä o správy, kde sa ľudia vypytujú na Instagram alebo žiadajú fotky nôh. Často pritom píšu cez falošné ženské profily a snažia sa to zamaskovať nezmyselnými alebo zdanlivo nevinnými požiadavkami,“ dodáva.
Menštruačné nohavičky
Zuzka predávala menštruačné nohavičky. „Pôvodnú konverzáciu už nemám uloženú, ale niektoré správy som si vtedy poslala kamarátke len tak pre zábavu,“ hovorí. Dodnes pritom nevie, či si písala s mužom alebo ženou. „Bola to jednoducho divná komunikácia.“
Zo začiatku sa snažila byť milá a ústretová. „Predávam vec, chcem ju predať, tak som bola komunikatívna,“ opisuje. Postupne sa však rozhovor začal odkláňať od samotného predaja. „Debata sa zvrtla na témy okolo menštruácie, osobných skúseností a fungovania tela. Už to nebolo o nohavičkách.“ Možno to podľa nej bola len pani, ktorá sa potrebovala vyrozprávať.
1. Nefotografuj sa na postave: Ak to nie je nevyhnutné, zobraz oblečenie na vešiaku alebo na podlahe.
2. Vyhni sa fotkám s tvárou: Chráni to tvoju identitu aj súkromie.
3. Nevyhovej zvláštnym požiadavkám: Ak ti niekto píše "pošli fotku zozadu" alebo "na nohe", je to zvyčajne red flag.
4. Okamžite nahlás podozrivý účet: Vinted má funkciu report, využi ju.
5. Nesúhlas s presunom komunikácie: Ak ťa niekto pozýva na Instagram, Telegram či Snapchat, je to porušenie pravidiel.
6. Dôveruj inštinktu: Ak ti niečo príde divné, pravdepodobne to divné aj je.