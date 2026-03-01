Hlavní témata
dnes 1. března 2026 v 10:30
Čas čtení 6:33

„Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?“ Ako na Vintede lovia predátori ženy

Zdroj: Refresher/Daniel Tichý
Karina Kováčová
Vinted je skvelá second-handová aplikácia, v ktorej vieš kúpiť a predať zaujímavé kúsky. Niektorí používatelia si z nej však urobili platformu na získavanie nevhodných fotografií, intímnych správ a bizarných požiadaviek.

Vinted je second-hand aplikácia, kde predáš šaty alebo veci, ktoré už nevyužívaš, môžeš tam kúpiť značkový kabát za zlomok ceny. Pre niektorých používateľov to je však priestor na sexuálne fantázie, obťažovanie a vyhľadávanie intímneho obsahu.

Vinted
Zdroj: Screenshot aplikácie Vinted

Na netypické praktiky spojené s Vintedom už upozorňujú aj zahraničné médiá a blogy. Napríklad Life Unexpected popisuje fenomén, pri ktorom niektorí používatelia zneužívajú zdanlivo bežné inzeráty ako „falošný úvod“ k predaju použitej spodnej bielizne určenej pre fetish komunitu.

vinted
Zdroj: Screenshot/Vinted

Takéto ponuky často obsahujú nenápadné signály, napríklad hashtag #iykyk (skratka if you know, you know – ak vieš, tak vieš), alebo odkaz v profile, ktorý naznačuje, že ide o nosené kúsky či osobné fotografie.

 

Keď sa potenciálny „zákazník“ ozve, komunikácia sa spravidla presúva mimo Vinted – napríklad na Telegram či Snapchat, kde obchod dokončia. Tieto praktiky pritom porušujú pravidlá platformy, podľa ktorých je možné predávať len čisté oblečenie alebo novú spodnú bielizeň s visačkou.

vinted
Zdroj: Screenshot aplikácie Vinted

The Guardian upozorňuje, že ženy na Vintede čoraz častejšie dostávajú správy, ktoré s predajom nemajú nič spoločné. Namiesto otázok o veľkosti či stave oblečenia im píšu muži so žiadosťami o „lepšie“ fotky, detailné zábery tiel, skúšanie oblečenia bez spodnej bielizne alebo s priamou prosbou o predaj použitého oblečenia.

V niektorých prípadoch sa situácia posunula ešte ďalej – fotografie z Vintedu skončili mimo platformy, na pornografických stránkach, fórach či v uzavretých skupinách na Telegrame, kde ich ďalej šírili bez vedomia a súhlasu žien, ktoré ich pôvodne zverejnili len za účelom predaja oblečenia.

 

Hoci Vinted deklaruje nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu a nevhodnému správaniu, výpovede používateľov naznačujú, že problém sa opakuje a systém ho nedokáže vždy včas zachytiť ani zastaviť. Prečo sa to deje práve na Vintede? Prečo si niektorí ľudia vyberajú platformu určenú na predaj oblečenia, a nie explicitné erotické stránky? Deje sa to aj na Slovensku?

Rozhodli sme sa preto zistiť, aké skúsenosti majú používatelia a používateľky u nás. Písali nám ženy, ktorým prichádzali správy so žiadosťami o fotky oblečenia „na postave“, ľudia, ktorých sa neznámi vypytovali, či je bielizeň „nosená“, ale aj tí, ktorí si všimli, že určité typy inzerátov a fotografií priťahujú úplne inú pozornosť, než by si predstavovali. 

vinted
Zdroj: Screenshot/Vierka

Čo teda robiť a ako sa podobným situáciám vyhnúť? Základom je neposielať ďalšie fotografie a nereagovať na správy používateľov, ktorí sa ti čo i len trochu nezdajú. Pomôcť môže aj fotenie oblečenia bez tváre či osobných znakov a okamžité nahlásenie podozrivých účtov. Mnohé slovenské používateľky zvolili práve túto cestu. Jedna z nich sa však pri osobnom predaji ocitla až nebezpečne blízko situácie, ktorá sa mohla skončiť oveľa horšie.

vinted, uchylaci
Zdroj: Screenshot z Vintedu/Natália

Použité plienky

Pozor, nejde len o neškodné ‘creepy’ správy,“ upozorňuje jedna z respondentiek, Nikola. „Ľudia v diskusiách zverejňovali aj skúsenosti, keď im niekto písal s požiadavkou na fotky plienok – ideálne odfotených na deťoch, aby bolo vidieť, ako ‘sedia na zadku’. Objavovali sa aj ďalšie pochybné a znepokojujúce správy, ktoré už ďaleko presahujú hranice nevhodného flirtu.“

Podobné články môžeme pripravovať len vďaka podpore našich predplatiteľov.

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Konkrétne správy a vzorce správania, ktoré sa na Vintede opakujú najčastejšie.
  • Ako Veronika reagovala na nátlak, keď od nej chceli fotky legín „zozadu“.
  • Čo zažila Martina po osobnom odovzdaní oblečenia a prečo ju kupujúci kontaktoval aj po bloknutí.
  • V akých momentoch Janke došlo, že záujem o topánky a silonky nie je úplne čistý.
  • Prečo Katka po predaji legín vymazala konverzáciu a kupujúceho zablokovala.
  • Akým spôsobom sa Natália stretla s požiadavkami na použité ponožky a menštruačné pomôcky.
