Napriek tomu, že majú v Bratislave rodinný dom, chceli, aby ich syn vyrastal aj v prírode. Zatiaľ chatu neprenajímajú, ale záujem od ľudí je veľký.
Manželia Tomáš a Martina vždy vedeli, že chata pre nich nemá byť investíciou, ale miestom na oddych a spomalenie. Hľadali pokoj mimo mesta, no nechceli tráviť pol dňa cestou z Bratislavy. Keď sa náhodou dozvedeli o pozemku s chatou zo 70. rokov pod hradom Pajštún, netušili, že ich čaká osem mesiacov rozhodovania, kompromisov a hľadania firiem, ktoré dokážu stavať v lese tak, aby ho nepoškodili.
Dnes na tom istom mieste stojí drevená chata, ktorá splýva s okolím, rešpektuje prírodu a ponúka priestor pre rodinu, oddych a spojenie s lesom. Každý detail stavby si manželia navrhli samim od fasády až po interiér, a po zverejnení fotografií na Instagrame sa ich príbeh stal inšpiráciou pre tých, ktorí snívajú o vlastnej chate v prírode, ale prišiel aj záujem o ubytovanie.
Ako pristupovali k stavbe chaty z finančného hľadiska a kde mali nastavené hranice, za ktoré už nechceli ísť. O koľko percent prekročili svoj rozpočet a čo by dnes odkázali ľuďom, ktorí o vlastnej chate v prírode zatiaľ len snívajú?
Ako vyzerala pôvodná stavba?
Chata stojí v chránenom území
Dochádzať každý víkend dve a viac hodín pre nich neprichádzalo do úvahy. „Chceli sme prírodu a pokoj, ale zároveň sme vedeli, že čas je pre nás cenný,“ hovoria. Náhodou ich oslovila známa s informáciou o pozemku s chatou z roku 1970, ktorá bola na predaj.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aká je skutočná realita údržby chaty v lese.
- Ako postavili modernú, celoročne obývateľnú chatu bez polystyrénu a chemických úprav.
- Čo všetko obnáša stavba v strmom lese bez žeriavov.
- O koľko sa im reálne navýšil rozpočet.
Presvedčilo nás prostredie, výhľad a okolitá príroda, potok Stupava na spodku pozemku, hrad Pajštún, pod ktorým je samotná chata. Veľa zvierat, najmä danielov, hustý les a pokoj.
Od začiatku mali jasno v tom, že nechcú zachovalú stavbu búrať. Ich cieľom bolo postaviť modernú chatu spĺňajúcu súčasné nároky na komfort, zdravé bývanie a udržateľnosť. Starý objekt bez veľkej hodnoty sa preto zdal ako ideálne riešenie.
Až neskôr však zistili, že v danej lokalite nie je možné postaviť novú chatu, ide totiž o chránené lesné územie. Riešením sa tak stala rekonštrukcia. Zachovali pôvodný kamenný suterén a nad ním vznikla v drevená novostavba s dvoma podlažiami.
Na chatu chodíme takmer každý víkend, a od júna do septembra sme iba tam. V zime sklôr trávime čas na horách mimo Bratislavu.
Celá chata je postavená z dreva. Majitelia nechceli do lesa nosiť iné materiály, preto aj tepelnú izoláciu tvorí drevovláknitá doska, bez minerálnej vlny či polystyrénu. Obvodový plášť je prevetrávaný, čo zabezpečuje ideálnu vnútornú klímu. „Dom doslova dýcha,“ vysvetľujú.
Aj fasáda bola zvolená tak, aby rešpektovala okolitú prírodu. Na štítových stranách je použitá termoborovica bez povrchovej úpravy, ktorá časom prirodzene získa patinu lesa. Strecha a ďalšie dve fasády sú z plechu, ktorý je odolný voči počasiu aj padajúcim konárom.
,,Zdravá stavba''
Zaujímavosťou je, že drevo dominuje aj interiéru. Namiesto omietok použili bio dosky v ich prirodzenej farbe. Výsledkom je útulný priestor s príjemnou vôňou dreva, ktorý je v súlade s okolím. „Už od začiatku sme vedeli, že zvnútra chceme tento typ obkladu. Tvar chaty sa vyvíjal postupne, ale interiér bol jasný,“ hovoria.
Keďže v čase plánovania čakali syna, svojpomocná výstavba neprichádzala do úvahy. „Vedeli sme, že robiť to roky po večeroch nie je pre nás efektívne.“ Sami si preto navrhli každý detail chaty a oslovili približne 30 firiem, ktoré sa zapojili do tendra na generálneho zhotoviteľa.
Výber trval približne osem mesiacov. Ukázalo sa, že len veľmi málo firiem dokáže stavať v takýchto podmienkach. Strmý svah, les, obmedzený prístup a vysoké nároky na kvalitu. Väčšina firiem vyrába panely v halách a následne ich osádza pomocou kamiónov a žeriavov, čo na tomto mieste nebolo možné.
Navyše sa majitelia rozhodli neodpíliť ani jeden strom. Aj samotný rozmer chaty tak určovali borovice, medzi ktoré ju doslova „napratali“.
Napokon našli firmu, ktorá zvládla logistiku aj remeselné spracovanie na vysokej úrovni. Stavba prebiehala prevažne ručne, bez mechanizmov. Firma dodala certifikáty kvality dreva aj neprievzdušnosti celej konštrukcie, čo je pri drevostavbách kľúčové, aby nedochádzalo k navlhnutiu materiálu. „Pri stavbách v náročnom teréne sa často stáva, že firmy nedodržia dohodnutý rozsah prác, termín alebo rozpočet. V tomto prípade však všetky dohodnuté podmienky s firmou M-House s.r.o. prebehli podľa plánu.“
Cieľom chaty by podľa Tomáša nemal byť finančný stres
„Možno práve celý ten príbeh robí chatu výnimočnou. Je drevená, zdravá, bez lepidiel, impregnácií či chemických úprav. Postavená v komplikovanom teréne, s krásnym výhľadom, no zároveň blízko mesta.“
Chata vznikla primárne pre rodinu, pre nich a ich syna, aby mohli tráviť čo najviac času v prírode mimo mesta, aj napriek tomu, že v Bratislave majú rodinný dom. Po založení Instagramového profilu, ktorý mal slúžiť len ako osobný archív, sa však začali ozývať ľudia so záujmom o prenájom. To ich priviedlo k ďalšiemu kroku. V pôvodnom kamennom suteréne momentálne dokončujú wellness so saunou, vírivkou a chill zónou. Následne chcú vyskúšať aj prenajímanie.
Celkový rozpočet sa im navýšil približne o 20%, pričom už samotné búranie pôvodnej chaty ich dostalo mimo plánovaných nákladov. „Ak ide o rekreačnú nehnuteľnosť a nie o primárne bývanie, určite by som sa do toho nepustil bez minimálne 20-percentnej finančnej rezervy,“ upozorňuje majiteľ. Zároveň dodáva, že cieľom takejto stavby by nemal byť finančný stres.
„Chatu si budujete pre pokoj, oddych a voľný čas. Nie preto, aby ste sa kvôli nej dostali do existenčných problémov.“ Pripomína tiež, že likvidita rekreačných nehnuteľností je výrazne nižšia než pri mestských bytoch, čo môže byť problém v prípade náhlej finančnej potreby.
Aká je realita údržby chaty v lese?
Chata je skolaudovaná ako celoročne obývateľná a už pri jej návrhu sa myslelo na maximálny komfort počas celého roka. Má podlahové kúrenie ovládané na diaľku, krb na drevo a klimatizácie na každom poschodí, ktoré zabezpečujú príjemnú teplotu v každom ročnom období. Rovnako dôležitou témou bola aj údržba – alebo skôr jej minimalizovanie.
„Už pri návrhu chaty sme vedeli, že nechceme riešenia, ktoré budú o pár rokov vyžadovať neustále opravy a obnovy,“ hovorí Tomáš. Aj preto sa rozhodli pre plechovú fasádu, ktorá si podľa neho nebude vyžadovať žiadnu údržbu niekoľko desiatok rokov. Tá je kombinovaná s dreveným obkladom z termoborovice bez dodatočného náteru. Dôvod bol jasný. Vyhnúť sa degradácii náterov a potrebe ich obnovovania.
Samotné drevo má životnosť približne 30 rokov, pričom bez povrchovej úpravy prirodzene starne. „Presne sme vedeli, čo sa s ním stane. Na slnku zbledne, v tieni stmavne, získa patinu a postupne sa prispôsobí okolitej prírode. To sa nám páči a preto sme si tento materiál zvolili,“ vysvetľuje Tomáš.
Z pohľadu stavby si chata nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu a rovnaká filozofia sa premietla aj do úprav jej okolia. Cieľom bolo, aby prirodzene zapadlo do krajiny a nepôsobilo rušivo. Vysádzajú len rastliny, ktoré sú typické pre dané prostredie, bez experimentovania. Nechcú byť otrokmi záhrady, ale užívať si ju.
Ten pocit, keď sedíte v tichu na terase, obklopení prírodou, úplne odrezaní od reality, je na nezaplatenie.
Jedinou pravidelnou starostlivosťou je raz za dva až tri roky orez stromov a odstránenie suchých vetiev a konárov, ktoré by mohli ohroziť majetok alebo zdravie. Predstava dokonalého zeleného trávnika okolo chaty je podľa Tomáša len ilúziou. „Najväčšia ilúzia je myslieť si, že človek vyhrá nad prírodou. Príroda vždy vyhrá. Na chalupe sa nikdy nezbavíte buriny, padajúceho lístia či ihličia zo stromov. Ak s tým niekto nie je zmierený a nechce žiť v súlade s prírodou, nemal by tam chodiť.“
Pre rodinu bolo od začiatku základným pravidlom, aby chata zapadla do prostredia, splynula s ním, bola nenápadná, bezúdržbová a nijako negatívne neovplyvňovala okolitú prírodu. Počas realizácie sa síce vždy objavil nejaký nečakaný problém alebo výzva, no výsledok za to stál.