Čo skrýva pod povrchom mesto, ktoré tento rok ponesie titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Karolína Michalčíková nám odhalila top spoty, must-visit gastro a miesta, ktoré by si podľa mapy zaručene nenašiel.
Hovorí sa, že ak chceme skutočne spoznať mesto, nesmieme sa spoliehať len na mapy v mobile. Potrebujeme niekoho, kto v jeho uliciach dral topánky od detstva, kto pozná skratky, najlepšie svetlo na fotky a chute, ktoré sa nedostali do turistických brožúr.
Našou sprievodkyňou mestom pod hradom sa stala Karolína Michalčíková, ktorú môžeš poznať ako výherkyňu minuloročnej série šou Ruža pre nevestu. Karolína, hrdá „born and raised“ Trenčianka, sa zámerne vyhla prvoplánovým atrakciám. Nečakaj preto obed v turistickej „pasci“ priamo pod hradnou skalou ani Trenčiansky hrad, hoci je vskutku monumentálny. Tentoraz sme ho obdivovali len z diaľky.