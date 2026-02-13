Příchod očekávané hry GTA 6 inspiroval v Norsku netradiční marketingovou kampaň.
Norský řetězec s elektronikou Komplett oznámil, že bezplatnou kopii hry daruje každému rodiči, kterému se dítě narodí přesně v den jejího vydání (tj. 19. listopadu). Načasování není náhodné. Do plánovaného listopadového uvedení na trh totiž zbývá devět měsíců, pokud se opět datum neposune, píše web IGN.com.
You can get GTA 6 for free if you give birth to a baby on the game's release date in Norway. pic.twitter.com/d4fANWhAnr— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) 12. února 2026
V ulicích Osla se objevily plakáty s nápisem „GTA 6 vychází za 9 měsíců“, doplněné fotografií rozházené postele a růžových lístků. Odkaz je tedy více než jasný.
Přestože jde o odvážný marketingový tah, podle prodejce nejde o žádný vtip. Pokud se dítě skutečně narodí v den vydání, rodiče si mohou přijít pro hru zdarma.
Kampaň přichází krátce poté, co vydavatel Take-Two naznačil, že datum 19. listopadu 2026 by měl být finální. GTA 6 patří mezi nejočekávanější tituly posledních let a po několika odkladech se fanoušci konečně dočkali pevnějšího termínu.