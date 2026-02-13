Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 13. února 2026 v 17:32
Čas čtení 0:41
Sofia Angušová

GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní

GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
Zdroj: Take-Two
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Příchod očekávané hry GTA 6 inspiroval v Norsku netradiční marketingovou kampaň.

Norský řetězec s elektronikou Komplett oznámil, že bezplatnou kopii hry daruje každému rodiči, kterému se dítě narodí přesně v den jejího vydání (tj. 19. listopadu). Načasování není náhodné. Do plánovaného listopadového uvedení na trh totiž zbývá devět měsíců, pokud se opět datum neposune, píše web IGN.com.

V ulicích Osla se objevily plakáty s nápisem „GTA 6 vychází za 9 měsíců“, doplněné fotografií rozházené postele a růžových lístků. Odkaz je tedy více než jasný.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Komplett.no (@komplettno)

Přestože jde o odvážný marketingový tah, podle prodejce nejde o žádný vtip. Pokud se dítě skutečně narodí v den vydání, rodiče si mohou přijít pro hru zdarma.

Kampaň přichází krátce poté, co vydavatel Take-Two naznačil, že datum 19. listopadu 2026 by měl být finální. GTA 6 patří mezi nejočekávanější tituly posledních let a po několika odkladech se fanoušci konečně dočkali pevnějšího termínu.

Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice 12. února 2026 v 12:29
Doporučeno
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří 13. února 2026 v 15:44
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING VIDEOHRY
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před 2 dny
Storky
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Lifestyle news
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 3 hodinami
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
dnes v 15:44 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
dnes v 13:32
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
dnes v 11:01
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
dnes v 07:42
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26 2
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
včera v 16:22
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
včera v 13:31
Zpravodajství
Politika Česko Zimní olympijské hry 2026 Sport
Více
Po Adamczykové i Jílek! Česko slaví druhou zlatou medaili z olympiády
před 2 hodinami
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
dnes v 16:30
Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
dnes v 14:51

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
dnes v 10:00
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
dnes v 09:38
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
5. 2. 2026 10:00
1
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
29. 1. 2026 10:12
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
před 3 dny
Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci
Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci
4. 2. 2026 8:17
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
včera v 13:00
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
včera v 09:31
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
dnes v 07:00
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
2. 2. 2026 17:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
PR zpráva
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
dnes v 14:30
Novinka přichází jako set 2x 20ml parfémů z kolekce The Lexicon of Eternity a stojí na myšlence, že skutečné spojení nevzniká z podobnosti, ale z napětí mezi rozdíly.
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
dnes v 12:00
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
dnes v 10:00
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
dnes v 09:38
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
včera v 12:29
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
dnes v 15:44
1
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26
2
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse