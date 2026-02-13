Hlavní témata
dnes 13. února 2026 v 7:42
Čas čtení 0:33
Ella Petrová

Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem

Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
Zdroj: Burton x LooneyTunes
Čestný trenér USA Snoop Dogg se na zimních olympijských hrách dostal do středu dění.

Před pár dny se známý rapper učil na lyžích a nyní přichází na řadu snowboard. Společně s americkou Gen Z ikonou snowboardingu Zebem Powellem a postavičkami Looney Tunes Bugsem a Lolou vyrazili do snow parku. 

V následujících dnech se k němu navíc přidá snowboardová ikona Shaun White, který si Snoopa vezme do parády. White si mimo jiné odvezl z olympiády třikrát zlatou medaili.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Burton (@burton)


Všechny aktivity spojuje limitovaná edice snowboardů, kterou v pátek 13. února představí společnost Burton Snowboards ve spolupráci se Snoopem a Looney Tunes. Už teď je Snoop vidět, jak nosí speciální uniformu s nápisy Coach Snoop z Burton Reserve kolekce, která pro něj byla ušita na míru.  

snoop dogg snoop dogg Burton x LooneyTunes
Zobrazit galerii
(3)

Jake Burton Carpenter, zakladatel Burton Snowboards, byl proslulý výrokem „Have as much fun as possible“, a přesně tomu odpovídá i celá spolupráce.

SPORT CELEBRITY ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
