Násilné razie, smrtiace streľby či dokonca zatknutie iba päťročného chlapca. Celý svet kritizuje brutálne postupy amerických imigračných agentov ICE.
O agentoch ICE si v posledných týždňoch už zrejme počul. Médiá o nich informovali najmä v súvislosti s nedávnymi tragédiami v Minneapolise v Minnesote. Príslušníci federálnych imigračných jednotiek tam zastrelili dvoch amerických občanov – Renee Nicole Good a Alexa Prettiho, čo v meste vyvolalo masívnu vlnu nepokojov.
Tvrdý spôsob zatýkania a násilné incidenty sa s podporou administratívy prezidenta Donalda Trumpa stupňovali najmä v poslednom roku. V mestách, kde agenti operujú najviac, proti ich prítomnosti bojujú. Médiá informovali o viacerých prípadoch, keď ich miestni obyvatelia odmietli obslúžiť v kaviarni či na čerpacej stanici.
V článku vysvetľujeme, čo jednotky ICE robia, prečo sú ich zásahy často násilné a čo sa deje s ľuďmi, ktorých zatknú.
Koľko rokov už agentúra ICE funguje a čo sa zmenilo od nástupu Donalda Trumpa do funkcie.
Koho môžu zatknúť a za akých okolností.
Prečo je najviac agentov v demokratických mestách.
Ako agenti ICE pracovali za iných prezidentov.
Kto môže potrestať pochybenia agentov.
Čo je ICE a kedy vznikla?
ICE je skratka pre Immigration and Customs Enforcement. Ide o agentúru, ktorá patrí pod americké ministerstvo vnútra. Vznikla v roku 2002 po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum a Pentagon. Agentúra odvtedy zatýka nelegálnych imigrantov a vynucuje dodržiavanie imigračných a colných zákonov vo vnútri Spojených štátov.
Agenti ICE ilegálnych prisťahovalcov zatýkali a posielali domov aj počas vlád predošlých prezidentov. Donald Trump však pred voľbami svojim priaznivcom sľuboval, že v imigračnej politike pritvrdí. Po svojom nástupe do úradu vlani v janurári vyčlenil obrovské peniaze na rozvoj a posilnenie agentúry ICE.
Aké má ICE právomoci?
ICE svoju misiu opisuje ako snahu o zachovanie národnej a verejnej bezpečnosti. Úloha agentov ICE sa však od bežných policajtov líši. Príslušníci ICE môžu zastaviť, zatknúť a zadržať obyvateľov, ktorých podozrievajú, že sú v USA ilegálne.
Napriek tomu, že agenti na legálne zadržanie podozrivej osoby potrebujú podľa amerických zákonov súdny príkaz, v praxi sa často odvolávajú na zatykač vydaný úradom ICE. Americké médiá informovali o desiatkach takýchto prípadov. Agenti pri raziách zadržali aj mnohých amerických občanov, hoci cieľili na imigrantov.
Zatýkania sú neraz dramatické a násilné. Použitie sily upravuje ústava, zákony a pravidlá ministerstva vnútra. Podľa nich môžu agenti použiť smrtiacu silu len vtedy, ak sa ocitnú v bezprostrednom ohrození života či zdravia. V prípadoch Renee Nicole Good a Alexa Prettiho sa lokálne autority aj externí pozorovatelia po analýze videí zhodli na tom, že podozrivé osoby počas zatýkania nepredstavovali pre agentov žiadne nebezpečenstvo.
Kde operujú ICE agenti?
ICE agenti pôsobia v celých Spojených štátoch, no najviac ich je v mestách Minneapolis – St. Paul (štát Minnesota), Los Angeles (štát Kalifornia), Chicago (štát Illinois) a New York (štát New York).
Existuje viacero dôvodov, prečo práve tieto mestá. Okrem Minneapolisu sú to všetko veľké metropoly, ktoré priťahujú nelegálnych imigrantov, pretože je najväčšia šanca, že tam nájdu prácu. Sú to tiež demokratické mestá a Donald Trump vychádza z toho, že demokratické mestá sú plné nelegálnych prisťahovalcov. Ak sa na to pozrieme na úrovni štátov, najviac imigrantov bez papierov je v Kalifornii, v Texase a na Floride. Texas a Florida sú štáty, v ktorých voľby vyhrali republikáni.
V mestách, kde polícia s ICE nespolupracuje, musia agenti podnikať agresívne domové razie na vlastnú päsť. Tieto drsné zásahy zároveň slúžia na to, aby ukázali svoju silu. Agenti v týchto oblastiach zostávajú aj preto, že majú nablízku dostatok detenčných centier a imigračných súdov.
Kam idú ľudia, ktorých ICE zatkne?
Procesy po zatknutí nie sú jednotné. To prináša strach, neistotu a často stratu kontaktu s rodinou. Ak niekoho zatknú, v prvých hodinách či dňoch ho preveria a ak sa ukáže, že na zadržanie nie je dôvod, pustia ho.
Ostatných väčšinou prevezú do detenčného centra, pokojne do iného štátu a často im ani nedovolia spojiť sa s rodinou. Potom nasleduje imigračný súdny proces, kde sudca môže zadržaného počas trvania procesu pustiť na slobodu – samozrejme, za istých podmienok.
Ak ho nepustí, zostáva vo väzbe a čaká na svoj osud, ktorým je zvyčajne deportácia. Podmienky v detenčných centrách sú tvrdé a zažije ich množstvo ľudí, ktorí by ich zažiť nemali.
Prípad päťročného chlapca
Okrem zastrelenia dvoch Američanov zarezonoval ešte jeden prípad z Minnesoty. Agenti ICE zadržali otca s päťročným synom v ich dome po návrate zo školy. Fotky malého Liama Ramosa v čiapke s ušami a ruksakom so Spider-Manom obleteli celý svet a vyvolali vlnu hnevu.
Otec so synom pochádzajú z Ekvádora a ich azylový status je v procese. ICE agenti ich napriek tomu previezli do detenčného centra v Texase. Fakt, že vzali aj malého chlapca, obhajovali tým, že jeho otec trval na tom, aby zostal s ním. Lokálne autority tvrdia, že ďalšia osoba v domácnosti ich prosila, aby chlapca nechali s ňou. Sudca potom nariadil, aby ich prepustili.
Prečo prácu ICE sprevádza toľko násilia?
ICE pôsobí už vyše dvadsať rokov, prečo o tejto agentúre intenzívne počúvame až teraz? Agenti ICE zatýkali a deportovali ľudí aj za prezidenta Obamu či Bidena. Bývalý šéf tejto agentúry hovorí, že vtedy mali agenti prioritu ísť po „tých najhorších“, teda naozaj nebezpečných osobách, kriminálnikoch či pašerákoch drog. Operácie plánovali dlho, cielene a vykonávali ich bez veľkého rozruchu.
V súčasnosti však Donald Trump tlačí na to, aby ICE vykazovali čo najviac činnosti – inak povedané, naplnili kvóty. Preto sú často agresívni a zatýkajú aj „bežných“ ľudí, ktorí nemajú žiadne záznamy v registroch a Spojeným štátom nijako neškodia. Takíto ľudia tvoria až tretinu všetkých zadržaných.
Na to, aby agentúra mohla pracovať v takomto rozsahu a sile, potrebuje viac ľudí. Kedysi musel záujemca o prácu v ICE absolvovať 22-týždňový výcvik, dnes stačí osem týždňov. Zrušili aj predtým povinný päťtýždňový kurz španielčiny a agentom vyplácajú štedré motivačné bonusy s cieľom naverbovať čo najviac nových zamestnancov.
Komu sa agenti zodpovedajú?
Na prácu agentov ICE oficiálne dohliada najmä inšpektor ministerstva vnútra, ktorý skúma a vyšetruje prípadné pochybenia. V praxi však očividne nekoná. Po zastrelení Renee Nicole Good americký viceprezident JD Vance zdôraznil, že agenti ICE majú absolútnu imunitu – a teda, že ich za trestné činy nemôžu odsúdiť.
Prokurátori štátnych súdov ich za trestné činy síce môžu obžalovať, akonáhle sa však prípad dostane na federálny súd, agent – taktiež federálny zamestnanec – využije imunitu. Potrestať agentov ICE za ich pochybenia je preto v súčasnosti prakticky nemožné.