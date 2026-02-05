Film od studia A24 slibuje emotivní a psychologicky napjatou jízdu o lásce, pochybnostech a rozhodnutích v té nejkřehčí chvíli.
O filmu The Drama, ve kterém v hlavních rolích vystupují Zendaya a Robert Pattinson, jsme už psali. Studio A24 nyní zveřejnilo i trailer, který naznačuje, že těsně před svatbou budou ve zdánlivě bezchybném vztahu řešit velký zvrat. A to když vyjde najevo velké tajemství hlavní hrdinky.
Podle portálu Variety hraje Zendaya Emmu, která pracuje v knihkupectví, zatímco Pattinson, jako Charlie, je ředitelem Britského muzea. Příběh sleduje, jak se jejich vztah začíná rozpadat právě v období, kdy by měli řešit už jen poslední detaily svatby. Namísto romantiky přichází napětí, pochybnosti a otázka, zda jejich láska zvládne tlak, který je zastihl v té nejcitlivější chvíli.
Režisérem filmu je Kristoffer Borgli. Pro A24 jde o jeho návrat po úspěchu filmu To se mi snad zdá z roku 2023, který Nicolasovi Cageovi přinesl nominaci na Zlatý glóbus. The Drama je zároveň jeho čtvrtým režijním počinem.
Česká premiéra je naplánována na 2. dubna 2026. Zajímavostí je také to, že Zendayu i Roberta Pattinsona letos uvidíme hned ve více velkých projektech – objeví se ve filmu Christophera Nolana Odyssea a také v dalším pokračování série Duna.