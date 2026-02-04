Hlavní témata
dnes 4. února 2026 v 12:36
Lucie Novotná

BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument

BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
Zdroj: Getty Images
Megaúspěšná sedmičlenná k-popová skupina BTS se po tříleté pauze vrací, a to ve velkém. V březnu boyband vydá nové album a v dubnu vyrazí na světové turné, podívají se i do Evropy, ovšem Česko minou. Pro jejich fanoušky*fanynky má dobré zprávy i Netflix.

Netflix v úterý oznámil, že bude živě vysílat první koncert skupiny, který se koná 21. března v 19 hodin místního času na náměstí Kwanghwamun v jihokorejském hlavním městě Soul. Dlouhoočekávaný comeback tak budou moci sledovat lidé z celého světa.

Hned šest dní poté, 27. března, pak na streamingovém serveru vyjde také dokument o kapele s názvem BTS: THE RETURN. Milovníci*milovnice boybandu se mohou těšit na zákulisní záběry z příprav alba ARIRANG.

BTS zahájili v roce 2022 pauzu, jelikož jeden ze členů musel nastoupit na povinnou vojenskou službu, která, jak Seznam Zprávy připomínají, v Jižní Koreji trvá až 21 měsíců. Poslední člen ji dokončil loni v létě, skupina se tak mohla vrátit k hudbě a začala připravovat další album.

BTS hlásí návrat, a to velkém rovnou i na Netflix.
BTS hlásí návrat, a to velkém rovnou i na Netflix. Zdroj: Netflix
