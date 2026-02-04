Megaúspěšná sedmičlenná k-popová skupina BTS se po tříleté pauze vrací, a to ve velkém. V březnu boyband vydá nové album a v dubnu vyrazí na světové turné, podívají se i do Evropy, ovšem Česko minou. Pro jejich fanoušky*fanynky má dobré zprávy i Netflix.
Netflix v úterý oznámil, že bude živě vysílat první koncert skupiny, který se koná 21. března v 19 hodin místního času na náměstí Kwanghwamun v jihokorejském hlavním městě Soul. Dlouhoočekávaný comeback tak budou moci sledovat lidé z celého světa.
Hned šest dní poté, 27. března, pak na streamingovém serveru vyjde také dokument o kapele s názvem BTS: THE RETURN. Milovníci*milovnice boybandu se mohou těšit na zákulisní záběry z příprav alba ARIRANG.
BTS zahájili v roce 2022 pauzu, jelikož jeden ze členů musel nastoupit na povinnou vojenskou službu, která, jak Seznam Zprávy připomínají, v Jižní Koreji trvá až 21 měsíců. Poslední člen ji dokončil loni v létě, skupina se tak mohla vrátit k hudbě a začala připravovat další album.