Měl to být svátek pro fanoušky*fanynky, místo toho přišla stopka. Recap Bachelora pro fanoušky a fanynky v kině nakonec nebude.
Měl to být poslední recap populárního Bachelora. Formát, se kterým na sítích slaví Sinai s Denny obří úspěch. Zájem o akci tak byl extrémní. Vstupenky na promítání a následnou besedu zmizely během pouhých čtyř dnů. Organizátoři si dali záležet i na programu, jako tajný host měl celou akci moderovat Jan Špaček. Vše bylo připraveno a lístky vyprodány. Jenže pak přišel e-mail, který všechno změnil.
„Před pár hodinami jsme my i kino obdrželi oficiální předžalobní výzvu od TV Nova, která nás pod hrozbou žalob vyzvala k okamžitému zrušení akce,“ vysvětlili tvůrci ve videu na Instagramu. Televize akci označila za nekalou soutěž a parazitování na jejich značce. Paradoxem je, že tvůrci v rámci akce plánovali promítat výhradně svůj autorský obsah.
Právní výklad televize považují autoři za sporný, nicméně kino, kde se mělo promítat, se z preventivních důvodů rozhodlo neriskovat a akci 48 hodin před startem zrušilo.
Dva měsíce ticha a pak stopka
Snaha o férové řešení a spolupráci ze strany tvůrců probíhala už od loňského roku. „Lidem z marketingu jsme psali oficiální e-mail už v listopadu. Informovali jsme je, že recapy točíme, a nabízeli jsme spolupráci. Nikdo se nám za dva měsíce neozval a nechali nás v tom pokračovat,“ popsali situaci. Ticho ze strany TV Nova trvalo až do momentu, kdy byla akce vyprodaná a přípravy ve finále.
Organizátoři okamžitě potvrdili, že fanoušci*fanynky o své peníze nepřijdou. Kino vrátí peníze za lístky automaticky na účet, diváctvo tedy nemusí podnikat žádné další kroky.
Projekt nekončí, ale změní se
Navzdory této zkušenosti se autoři nehodlají nechat zastavit. Opírají se o přesvědčení, že svoboda slova a právo na recenzi jsou pilíře, které by měly být respektovány i velkými hráči na trhu. Projekt se zbaví všech názvů, které Nova považuje za své vlastnictví. Videa se obejdou bez fotek účastníků*účastnic show.
„Nejde nám o peníze, mrzí nás hlavně zmařená práce celého týmu,“ uzavírají.