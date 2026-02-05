Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je PR zpráva společnosti Point4me.
dnes 5. února 2026 v 12:00
Čas čtení 2:16
Sponzorovaný obsah

Proč o vás vizitka rozhoduje dřív, než si vás někdo přidá na LinkedIn

Proč o vás vizitka rozhoduje dřív, než si vás někdo přidá na LinkedIn
Zdroj: Adobestock / Oleksandr
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Networking zní skvěle v prezentacích a na Instagramu, ale realita často vypadá jinak.

Stojíte na eventu, mluvíte s někým zajímavým, padne „pojďme zůstat v kontaktu“ – a pak přijde ticho. Vytahování telefonu, hledání signálu, zapisování jména do poznámek, které už nikdy nenajdete. Přitom stačí jeden malý detail, který celý moment zachrání a hlavně zhodnotí. Vizitky. Ano, i v dnešní době.

Vizitka jako záchrana v reálných networkingových situacích

Konference, startup meetupy, coworkingy, workshopy nebo afterparty po přednáškách. Všude tam vznikají příležitosti, které rozhoduje pár minut konverzace. A právě konec téhle konverzace je kritický moment. Pokud si kontakt nevyměníte jednoduše a přirozeně, šance, že se z „někdy se ozveme“ stane realita, dramaticky klesá.

Vizitka funguje jako elegantní tečka za rozhovorem. Nepůsobí vtíravě, nikoho nezdržuje a dává jasný signál: beru to vážně. Jakmile se networking začne opakovat častěji, dává smysl řešit i tisk vizitek jako součást přípravy – stejně samozřejmou jako outfit nebo pitch.

Navíc umožňuje malý osobní detail – poznámku na zadní straně, rychlý vzkaz nebo jen gesto, které si druhá strana zapamatuje. V digitálním šumu má fyzický předmět pořád překvapivě silnou váhu.

První dojem je dražší, než si myslíte

Možná to zní přehnaně, ale špatný první dojem vás může stát víc než kvalitní vizitka. Pokud někomu předáte pomačkaný papírek, amatérský tisk nebo vizitku, která působí jako rychlé řešení „na koleni“, podvědomě tím snižujete svou důvěryhodnost. A to i tehdy, když máte skvělý produkt nebo nápad.

 

Naopak dobře navržená a kvalitně vytištěná vizitka vysílá jasnou zprávu: vím, co dělám, a záleží mi na detailech. Pro investora, klienta nebo budoucího spolupracovníka je to drobný, ale důležitý signál. V byznysu často nerozhodují jen fakta, ale pocit, který v lidech zanecháte během prvních vteřin.

Kvalita není luxus, ale základ

Mladí podnikatelé, freelanceři nebo studenti často váhají, jestli se do vizitek vůbec vyplatí investovat. Jenže rozdíl mezi „nějakou vizitkou“ a promyšleným tiskem je obrovský. Papír, barvy, typografie i povrchová úprava hrají roli. Není to o přehnaném luxusu, ale o konzistenci s tím, jak se prezentujete online i offline.

Právě tady dává smysl spolupracovat s profesionální tiskárnou, která rozumí nejen technické stránce, ale i tomu, že vizitka je součást brandu. Point4Me umožňuje navrhnout a objednat vizitky rychle, bez zbytečného stresu a s jistotou, že výsledek bude odpovídat moderním nárokům.

Ať už potřebujete minimalistický design, nebo něco odvážnějšího, máte plnou kontrolu nad tím, jaký dojem zanecháte.

Offline momenty jako konkurenční výhoda

V době, kdy většina kontaktů vzniká online, mají offline momenty paradoxně větší sílu než kdy dřív. Osobní setkání, podání ruky a fyzická vizitka vytvářejí vzpomínku, kterou žádná notifikace nenahradí. Pokud chcete, aby si na vás někdo vzpomněl i druhý den, pomůže vám právě tenhle malý hmatatelný detail.

 

Vizitka není o nostalgii, ale o funkčnosti. Šetří čas, eliminuje trapné situace a pomáhá vám vyniknout v prostředí, kde se všichni snaží být zapamatovatelní. A když ji máte po ruce ve správný moment, může rozhodnout o spolupráci, zakázce nebo pozvánce na další schůzku.

Malý náklad, který dává smysl

Ve srovnání s jinými byznysovými výdaji je náklad na tisk vizitek zanedbatelný. Přesto může mít překvapivě vysokou návratnost. Jediný kontakt, který díky nim nezapadne, může znamenat dlouhodobou spolupráci. A přesně o tom moderní networking je – o připravenosti a schopnosti využít příležitost, když přijde.

Pokud chcete mít jistotu, že vás první dojem nebude brzdit, ale naopak posouvat dál, vyplatí se tenhle detail nepodcenit. A když si nejste jistí výběrem papíru, formátu nebo provedení, vždycky je lepší se poradit. Ozvěte se odborníkům z Point4Me – rádi vám pomohou vybrat řešení, které bude fungovat přesně v situacích, kde na tom záleží nejvíc.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Lifestyle news
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
dnes v 12:40
VIDEO: Zendaya a Pattinson jako snoubenci. V traileru k horké novince řeší drama před svatbou
dnes v 07:42
Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
včera v 15:22
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
včera v 13:37
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
včera v 12:36
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
včera v 11:09
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
včera v 09:49
Zpravodajství
Česko Zahraničí Rusko Politika
Více
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
před hodinou
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
před 3 hodinami
Ruský stand-up komik dostal za vtipy téměř šest let vězení. Kritizoval válku, označili ho za teroristu
dnes v 14:16

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03
Více z tématu Zdraví Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
Více z tématu Hudba Všechno
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
před 2 hodinami
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
před 2 dny
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15
Více z tématu Gastro Všechno
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Velký test vaječných likérů. Vítězí nekompromisní kvalita, Božkov rozhodně nepatří na špičku
22. 12. 2025 16:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před hodinou
Good vibes, good challenges a good workouts, které naše těla cítila ještě den potom. Tak bychom popsali vibe sobotního odpoledne, které začalo na prodejně Sport Vision na Václavském náměstí.
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
před 2 hodinami
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
Ani Netflix, ani HBO. Rok 2026 chce ovládnout tato streamovací služba, pomůže jí novinka s Anyou Taylor-Joy
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
PR zpráva
Pilulka nabízí doporučení a rating suplementů. Můžeš získat přehled o tom, jak je na tom tvoje tělo
dnes v 13:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
dnes v 07:00
1
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
dnes v 10:48
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
dnes v 10:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 2 dny
3
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse