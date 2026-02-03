Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka

Na začátku stálo 20 dívek a dvě odlišné cesty za láskou. Poté, co se první výherkyní stala Pavlínka, kterou si zvolil Martin, zná pořad konečně i svou druhou vítězku.
Druhá řada pořadu Bachelor Česko došla ke svému finále, v němž o srdce zbylého Míry bojovaly už jen dvě ženy – Stella a Sarah. Závěrečný večer tak musel chtě nechtě přinést definitivní rozhodnutí, které celou sérii symbolicky uzavřelo. Ještě předtím však došlo na setkání s rodiči.
Do pořadu se krátce vrátili také Martin s Pavlínkou. Záhy rodiče Míry a Martina zpovídali obě dívky, během toho došlo i k roztomilému přeřeku, jinak ale vše probíhalo velmi mile a poklidně. Sarah se zdála být velmi nervózní, Stella situaci zvládala o něco lépe. Pak Sarah přiznala tatínkovi Míry, že se do jeho syna zamilovala.
Míra před koncem divákům a divačkám prozradil, že je před ním nejtěžší rozhodnutí jeho života, v potaz musel brát i svoji dceru. Když už došlo na lámání chleba, měl však Míra jasno. Během velmi dojemného monologu vysvětlil Stelle, proč pro ni není tím pravým, a ze svých citů se vyznal Sarah, které řekl: „Miluji tě.“ Následně jí nabídl prsten, který Sarah přijala. Společně s Pavlínkou tak našly lásku zatímco se staly vítězkami druhé řady Bachelor Česko a my jim přejeme hodně štěstí do budoucího života.