Uživatelé a uživatelky čínských sociálních sítí Douyin a Xiaohongshu sdílejí videa, na kterých si na dveře, stěny či dokonce ledničky lepí plakáty s Malfoyovým typickým úšklebkem.
S blížícím se rokem Koně se na dveřích mnoha čínských domácností objevila neobvyklá ozdoba. Nejedná se však o koně, ale o Draca Malfoye z Harryho Pottera, který se nečekaně stal symbolem štěstí během čínského nového roku. Informuje o tom stanice BBC.
Důvodem je slovní hříčka – Malfoyovo jméno se v čínštině vyslovuje „ma er fu“, přičemž znaky „ma“ znamenají kůň a „fu“ štěstí. Zároveň to připomíná frázi „ma lai fu“, tedy přivítání štěstí v roce Koně.
Někteří lidé dokonce plakáty lepí obráceně, podobně jako tradiční znaky „fu“, které se takto umisťují na znamení toho, že štěstí „přichází“. Postavu Draca Malfoye ztvárnil v původních filmech britský herec Tom Felton.
Plakáty je možné si koupit na čínské platformě Taobao, ale mnozí si je tisknou i sami. Trend se rychle rozšířil i mimo Čínu – objevil se na TikToku, X či Redditu. Video zveřejněné 31. ledna, které vysvětluje tento fenomén, získalo za 48 hodin více než 1,5 milionu zhlédnutí a 186 tisíc lajků.
Mnohé pobavilo, že právě postava známá jako padouch se stala symbolem štěstí. Jeden z komentujících napsal: „Číňané jsou opravdu neuvěřitelně vtipní, miluju to.“ Jiní si zas dělali žerty s odkazem na Malfoyovu slavnou větu „Můj otec se o tom dozví!“, když se ptali: „A ví o tom jeho otec?“