Českou brankářku Báru Votíkovou si na zbytek sezóny 2025/2026 z její domovské pražské Slavie vypůjčí prestižní anglický klub Arsenal.
Bára začala svou profesionální kariéru v roce 2013 ve Viktorii Plzeň, poté se přesunula do pražské Slavie, které pomohla k vítězství v české lize a jednomu Českému poháru. Dvě sezóny strávila v klubu PSG ve Francii, kde vyhrála Francouzský pohár, a poté se připojila k anglickému Tottenham Hotspur, odkud se v roce 2024 vrátila zpět do Slavie. V Anglii tak teď nebude hrát poprvé. Zároveň odehrála již 56 zápasů za český národní tým.
Již podruhé do Anglie
Oznámení, že bude hrát s číslem 13 za Arsenal, publikovala na Instagramu. „Je úžasný pocit připojit se k tomuto speciálnímu klubu,“ zní Bářina slova v oficiálním prohlášení klubu. „Arsenal je jeden z největších klubů na světě, má speciální tým a speciální fanoušky, takže je pro mě obrovskou ctí sem přijít. Hrát na Emirates Stadium byl mým snem a už se nemůžu dočkat, až začnu,“ popsala brankářka.