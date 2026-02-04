Hlavní témata
dnes 4. února 2026 v 15:22
Čas čtení 0:37
Lucie Novotná

Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie

Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
Zdroj: Arsenal / propagační materiál
Českou brankářku Báru Votíkovou si na zbytek sezóny 2025/2026 z její domovské pražské Slavie vypůjčí prestižní anglický klub Arsenal.

Bára začala svou profesionální kariéru v roce 2013 ve Viktorii Plzeň, poté se přesunula do pražské Slavie, které pomohla k vítězství v české lize a jednomu Českému poháru. Dvě sezóny strávila v klubu PSG ve Francii, kde vyhrála Francouzský pohár, a poté se připojila k anglickému Tottenham Hotspur, odkud se v roce 2024 vrátila zpět do Slavie. V Anglii tak teď nebude hrát poprvé. Zároveň odehrála již 56 zápasů za český národní tým.

Již podruhé do Anglie

Oznámení, že bude hrát s číslem 13 za Arsenal, publikovala na Instagramu. „Je úžasný pocit připojit se k tomuto speciálnímu klubu,“ zní Bářina slova v oficiálním prohlášení klubu. „Arsenal je jeden z největších klubů na světě, má speciální tým a speciální fanoušky, takže je pro mě obrovskou ctí sem přijít. Hrát na Emirates Stadium byl mým snem a už se nemůžu dočkat, až začnu,“ popsala brankářka.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Arsenal Women (@arsenalwfc)

Více z tématu Sport

Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
28. 1. 2026 7:39
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
dnes v 10:00
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice
Oktagon má nového šampiona! Nabitý turnaj přinesl šokující finále, krev prolila i česká bojovnice
před 3 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
28. 1. 2026 19:05
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a jištění zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101. Jde o jednu z nejvyšších budov světa
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a jištění zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101. Jde o jednu z nejvyšších budov světa
25. 1. 2026 11:31
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
před 2 dny
