Toto je 18 najhoršie hodnotených slovenských jedál vo svete.
Portál TasteAtlas, ktorý sa zameriava na tradičnú kuchyňu z celého sveta, nedávno aktualizoval rebríček osemnástich najhoršie hodnotených slovenských jedál.
Hodnotenie vychádzalo z názorov tisícok používateľov, do výsledkov sa započítavali len skutočné a overené hlasy.
Celkovo jedlá hodnotilo vyše 2 700 ľudí, pričom systém TasteAtlas automaticky vylučuje hodnotenia botov či lokálpatriotov. Väčšiu váhu naopak dostávajú hlasy používateľov, ktorí sa v gastronómii vyznajú, respektíve sú viac vzdelaní.
Medzi „najhoršie slovenské jedlá“, ktoré sa v zozname objavili, patria napríklad spišské párky či kapustnica. Figurujú v ňom aj naše tradičné bryndzové pirohy, obľúbená treska či obľúbený dezert z detstva - krupicová kaša.
Rebríček:
- Smotanová nátierka
- Rýžový nákyp
- Medvedie labky
- Veka
- Fliačky s kapustou
- Kokosové ježe
- Karbanátky
- Treska
- Liptauer
- Demikát
- Makovník
- Strapačky
- Bratislavský rožok
- Žemľovka
- Krupicová kaša
- Bryndzové pirohy
- Laskonky
- Spišské párky