včera 12. února 2026 v 13:09
Čas čtení 0:45
Zdenka Hvolková

Legendárna hra Diablo II dostáva veľké rozšírenie po 25 rokoch. Reign of the Warlock prináša novú triedu aj známy hlas

Legendárna hra Diablo II dostáva veľké rozšírenie po 25 rokoch. Reign of the Warlock prináša novú triedu aj známy hlas
Zdroj: Blizzard Entertainment
Legendárne akčné RPG Diablo II sa dočkalo prvého veľkého obsahového rozšírenia po približne 25 rokoch od pôvodného vydania.

Blizzard Entertainment oznámil, že Diablo II: Resurrected dostáva nové vylepšenie s názvom Reign of the Warlock. Ide o prvý zásadný obsahový prírastok k druhému dielu série po viac než dvoch dekádach od jeho pôvodného vydania v roku 2000. Rozšírenie je dostupné na platformách Battle.net, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch.

Hlavnou novinkou je nová hrateľná trieda Warlock, ktorú hlasovo stvárnil herec Rahul Kohli, známy zo seriálov The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass či iZombie. Variety opisuje postavu ako disciplinovaného a temného znalca zakázaných tajomstiev, ktorý sa dlhé roky pohyboval v úzadí a študoval sily, ku ktorým sa bežní smrteľníci nedostanú.

diablo diablo diablo Diablo II: Resurrected
Zobrazit galerii
(4)

Zaujímavosťou je, že Warlock nebude exkluzívny len pre Diablo II: Resurrected. Rovnaká trieda sa objaví aj v pripravovaných aktualizáciách ďalších titulov zo série, napríklad v Diablo IV: Lord of Hatred a tiež v mobilnom Diablo Immortal, kde sa tematický update očakáva počas leta.

 

Oznámenie je súčasťou širších plánov Blizzardu pripomenúť si 30. výročie značky Diablo, pričom ďalšie detaily majú pribudnúť na podujatí BlizzCon v septembri. Pre fanúšikov klasiky ide o výnimočný moment. Kultová hra, ktorá definovala žáner akčných RPG, získava nový obsah aj po štvrťstoročí, tentoraz v modernej remastrovanej podobe.

