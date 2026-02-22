Naozaj si treba umývať zuby 3 minúty? Toto sú kroky, s ktorými si vybuduješ správnu rutinu umývania zubov

Spoiler: Pekné a zdravé zuby nie sú len o kefke či zubnej paste.
Odmalička nás učili, že zlatým pravidlom umývania zubov sú tri minúty. Niektorí si zase umývajú zuby iba večer a používajú len kefku, pretože to podľa nich „stačí“. Pravda je, že ak chceš mať zdravú ústnu dutinu a zuby, nemôžeš k tomuto rituálu pristupovať ľahostajne.
V nasledujúcich textoch sa dozvieš, ako si správne vybuduješ rutinu umývania zubov, čo odporúčajú odborníci a tipy na produkty, ktoré ti posunú ústnu hygienu o level vyššie.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
1. Uvedom si, čo môže neumývanie zubov spôsobiť
Toto je najmä pre tých, ktorí vynechávajú pravidelné umývanie zubov – pretože okrem nepríjemného pachu z úst, riskuješ aj zdravotné problémy. Všetko, čo zješ a vypiješ, sa ti zachytáva v medzizubných priestoroch alebo priliepa na zubnú sklovinu. Tieto zvyšky sa premenia na zubný povlak a ak zostane na zuboch príliš dlho, stvrdne na zubný kameň, ktorý sa nedá odstrániť.
„Vo vnútri zubného kameňa sa nachádzajú baktérie, ktoré uvoľňujú kyseliny, ktoré spôsobujú kazy, narúšajú sklovinu a vytvárajú tunely vo vnútri zuba smerom k nervu a čeľustnej kosti, čo spôsobuje infekciu, ak sa nelieči. Odtiaľ sa baktérie môžu dostať do iných častí tela vrátane mozgu, srdca a pľúc,“ hovorí Dr. Tien Jiang, protetik na Katedre ústneho zdravia a epidemiológie na Harvardskej fakulte zubného lekárstva.
Nehovoriac o tom, že v extrémnych prípadoch môže podráždenie ďasien viesť k strate zubov.
2. Výber kefky + správna technika
Máš naozaj široký výber kefiek: s plastovými štetinami, prírodnými štetinami, mäkké, tvrdé, rotačné, vibračné atď. Odborníci tvrdia, že nezáleží na type kefky, ale na tom, ako ju používaš.
Avšak ak máš citlivejšie zuby a ďasná, určite siahni po kefke s mäkšími štetinkami. Ak nie, stav na tvrdšie štetinky.
Vo všeobecnosti sa odporúča vymieňať kefku každé 3 – 4 mesiace alebo vtedy, keď už máš štetinky špinavé alebo rozídené (čiže vyzerajú ako rozkopnutá metla).
Ako sme už spomínali vyššie, nie je dôležitá kefka, ale to, ako ju používaš. Odborníci odporúčajú umývať si zuby dvakrát za deň zubnou pastou približne dve minúty – minúta na horný rad zubov, minúta na dolný rad zubov.
Je dôležité používať kefku pod uhlom. „Štetiny by mali byť nasmerované smerom k ďasnám, kde sa stretávajú so zubami, čo je spojnica, kde sa zhromažďuje plak a zubný kameň. Nechcete, aby štetiny boli kolmé na zuby pod uhlom 90 stupňov, ale pod uhlom 45 stupňov,“ hovorí Dr. Jiang.
So štetinami rob jemné kruhy tak, aby sa zachytili všetky nečistoty na línii ďasien. V žiadnom prípade si nedrhni silno zuby – zbytočne si podráždiš ďasná a môžu ti krvácať.
@joycethedentist Back to basics : how to brush with a manual toothbrush ❤️ #brushyourteeth #toothbrush #electrictoothbrush #howtobrushyourteeth ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依
🛒 Do košíka vlož
- MEDIBLANC 5490 Ultra Soft Limited Edition – Zubné kefky s mäkkými štetinkami. (10,20 €)
- Philips Sonicare 3100 HX3671/13 – Sonická elektrická zubná kefka. (44,20 €)
3. Fluorid je cesta
Podobne ako zubné kefky, aj zubných pást máš „milión,“ či už podľa zloženia, chuti či účinku. Odborníci však hovoria jasno: súčasťou tvojej rutiny by mala byť zubná pasta s fluoridom.
Fluorid pomáha predchádzať zubnému kazu tým, že zvyšuje odolnosť skloviny voči pôsobeniu kyselín. Taktiež zvráti skorý zubný kaz. Všímaj si na obale názvy ako sodium fluoride, stannous fluoride alebo sodium monofluorophosphate.
Inak povedané, fluorid by mal byť kľúčovou ingredienciou tvojej zubnej pasty. Avšak ak napríklad hľadáš pastu s bieliacim efektom, hľadaj medzi ingredienciami zložky ako je oxid kremičitý, pyrofosfáty, peroxid vodíka alebo peroxid karbamidu, ktoré odstraňujú vonkajšie škvrny, a tým ti zosvetľujú farbu zubov.
🛒 Do košíka vlož:
- ELMEX Opti-namel professional zubná pasta 75 ml – Zubná pasta s fluoridom. Vďaka technológii Micro-Sealing remineralizuje oslabené miesta zubnej skloviny. (5,29 €)
- BlanX Intensive Stain Removal – Bieliaca zubná pasta kombinuje 100 % prírodný extrakt z bambusu, arktický lišajník a oxid kremičitý. (5,20 €)
4. Medzizubná kefka, niť a škrabka sú dôležitejšie, než si myslíš
Rutina by nemala končiť len pri kefke a zubnej paste. Aby si mal/-a istotu, že sú tvoje ústa naozaj čisté, potrebuješ splniť ešte niekoľko krokov.
Podľa odborníkov je dobré použiť medzizubnú kefku pred umývaním zubov a zubnú niť minimálne raz denne. Tie ti pomôžu odstrániť zvyšky jedla či povlak medzi zubami a pozdĺž línie ďasien, čo sú miesta, kde sa zubná pasta bežne nedostane. Tiež znižuje pravdepodobnosť bolestivosti, opuchu a začervenania ďasien.
Alternatívou je ústna sprcha, ktorá je pri čistení medzizubných priestorov efektívnejšia než klasická zubná niť.
@doctor.renae Top 5 Water Flosser Mistakes 1️⃣ Aiming at your teeth instead of along the gumline, angle it 90° to clean under the gum and not just blast your teeth. 2️⃣ Not closing your mouth around the tip, unless you want water all over your mirror 😂 3️⃣ Rushing through, it should take at least 60–90 seconds to go tooth by tooth. 4️⃣ Cranking up the pressure too soon — start low and work your way up. 5️⃣ Leaving water sitting in the tank — empty and air-dry after each use to avoid bacteria buildup. And don’t forget to floss with traditional floss and brush after! Do it right and your gums will thank you. • #gumdisease #waterpik #oralhealth #waterflosser #flosslikeapro ♬ original sound - Renae Sweeney
Mnohí si tiež neuvedomujú dôležitosť škrabky na jazyk, ktorá ťa efektívne zbaví povlaku, zvyškov jedál a baktérií spôsobujúcich nepríjemný zápach z úst. Dôležitá je najmä technika – dôkladne stieraj zo zadnej časti jazyka smerom dopredu.
Nezabúdaj ani na ústnu vodu. Len 30 sekúnd vyplachovania ti dá svieži dych, dodatočnú ochranu proti ochoreniu ďasien a zubnému kazu a pomôže znížiť baktérie v ústach.
🛒 Do košíka vlož:
- Curaprox Prime Start – Medzizubné kefky. (6,97 €)
- Elmex Caries Protection – Dentálna niť s príchuťou mäty. (5,60 €)
- Philips Sonicare HX3826/33 – Ústna sprcha s troma stupňami intenzity. (94,90 €)
- Curaprox Tongue Cleaner CTC 201 – Škrabka na jazyk. (3,14 €)
- LACALUT Aktiv ústna voda 300 ml – Ústna voda na dennú prevenciu proti zápalom, kazu a povlaku. (5,79 €)