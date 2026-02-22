Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 22. února 2026 v 9:00
Čas čtení 4:02

Naozaj si treba umývať zuby 3 minúty? Toto sú kroky, s ktorými si vybuduješ správnu rutinu umývania zubov

Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Spoiler: Pekné a zdravé zuby nie sú len o kefke či zubnej paste.

Odmalička nás učili, že zlatým pravidlom umývania zubov sú tri minúty. Niektorí si zase umývajú zuby iba večer a používajú len kefku, pretože to podľa nich „stačí“. Pravda je, že ak chceš mať zdravú ústnu dutinu a zuby, nemôžeš k tomuto rituálu pristupovať ľahostajne.

V nasledujúcich textoch sa dozvieš, ako si správne vybuduješ rutinu umývania zubov, čo odporúčajú odborníci a tipy na produkty, ktoré ti posunú ústnu hygienu o level vyššie.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Uvedom si, čo môže neumývanie zubov spôsobiť

Toto je najmä pre tých, ktorí vynechávajú pravidelné umývanie zubov – pretože okrem nepríjemného pachu z úst, riskuješ aj zdravotné problémy. Všetko, čo zješ a vypiješ, sa ti zachytáva v medzizubných priestoroch alebo priliepa na zubnú sklovinu. Tieto zvyšky sa premenia na zubný povlak a ak zostane na zuboch príliš dlho, stvrdne na zubný kameň, ktorý sa nedá odstrániť.

„Vo vnútri zubného kameňa sa nachádzajú baktérie, ktoré uvoľňujú kyseliny, ktoré spôsobujú kazy, narúšajú sklovinu a vytvárajú tunely vo vnútri zuba smerom k nervu a čeľustnej kosti, čo spôsobuje infekciu, ak sa nelieči. Odtiaľ sa baktérie môžu dostať do iných častí tela vrátane mozgu, srdca a pľúc,“ hovorí Dr. Tien Jiang, protetik na Katedre ústneho zdravia a epidemiológie na Harvardskej fakulte zubného lekárstva.

Nehovoriac o tom, že v extrémnych prípadoch môže podráždenie ďasien viesť k strate zubov.

2. Výber kefky + správna technika

Máš naozaj široký výber kefiek: s plastovými štetinami, prírodnými štetinami, mäkké, tvrdé, rotačné, vibračné atď. Odborníci tvrdia, že nezáleží na type kefky, ale na tom, ako ju používaš.

Avšak ak máš citlivejšie zuby a ďasná, určite siahni po kefke s mäkšími štetinkami. Ak nie, stav na tvrdšie štetinky.

Vo všeobecnosti sa odporúča vymieňať kefku každé 3 – 4 mesiace alebo vtedy, keď už máš štetinky špinavé alebo rozídené (čiže vyzerajú ako rozkopnutá metla).

Možno sa pýtaš, či si treba vymieňať častejšie kefku, ak máš chrípku či nachladnutie. Hoci je pravda, že zubné kefky môžu obsahovať baktérie, pokiaľ nemáš oslabený imunitný systém, baktérie z tvojej zubnej kefky by ťa nemali znovu nakaziť chorobou.

Ako sme už spomínali vyššie, nie je dôležitá kefka, ale to, ako ju používaš. Odborníci odporúčajú umývať si zuby dvakrát za deň zubnou pastou približne dve minúty – minúta na horný rad zubov, minúta na dolný rad zubov.

Je dôležité používať kefku pod uhlom. „Štetiny by mali byť nasmerované smerom k ďasnám, kde sa stretávajú so zubami, čo je spojnica, kde sa zhromažďuje plak a zubný kameň. Nechcete, aby štetiny boli kolmé na zuby pod uhlom 90 stupňov, ale pod uhlom 45 stupňov,“ hovorí Dr. Jiang.

So štetinami rob jemné kruhy tak, aby sa zachytili všetky nečistoty na línii ďasien. V žiadnom prípade si nedrhni silno zuby – zbytočne si podráždiš ďasná a môžu ti krvácať.

@joycethedentist Back to basics : how to brush with a manual toothbrush ❤️ #brushyourteeth #toothbrush #electrictoothbrush #howtobrushyourteeth ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依 

🛒 Do košíka vlož

  • MEDIBLANC 5490 Ultra Soft Limited Edition – Zubné kefky s mäkkými štetinkami. (10,20 €)
  • Philips Sonicare 3100 HX3671/13 – Sonická elektrická zubná kefka. (44,20 €)

3. Fluorid je cesta

Podobne ako zubné kefky, aj zubných pást máš „milión,“ či už podľa zloženia, chuti či účinku. Odborníci však hovoria jasno: súčasťou tvojej rutiny by mala byť zubná pasta s fluoridom.

Fluorid pomáha predchádzať zubnému kazu tým, že zvyšuje odolnosť skloviny voči pôsobeniu kyselín. Taktiež zvráti skorý zubný kaz. Všímaj si na obale názvy ako sodium fluoride, stannous fluoride alebo sodium monofluorophosphate.

Inak povedané, fluorid by mal byť kľúčovou ingredienciou tvojej zubnej pasty. Avšak ak napríklad hľadáš pastu s bieliacim efektom, hľadaj medzi ingredienciami zložky ako je oxid kremičitý, pyrofosfáty, peroxid vodíka alebo peroxid karbamidu, ktoré odstraňujú vonkajšie škvrny, a tým ti zosvetľujú farbu zubov.

🛒 Do košíka vlož:

  • ELMEX Opti-namel professional zubná pasta 75 ml – Zubná pasta s fluoridom. Vďaka technológii Micro-Sealing remineralizuje oslabené miesta zubnej skloviny. (5,29 €)
  • BlanX Intensive Stain Removal – Bieliaca zubná pasta kombinuje 100 % prírodný extrakt z bambusu, arktický lišajník a oxid kremičitý. (5,20 €)

4. Medzizubná kefka, niť a škrabka sú dôležitejšie, než si myslíš

Rutina by nemala končiť len pri kefke a zubnej paste. Aby si mal/-a istotu, že sú tvoje ústa naozaj čisté, potrebuješ splniť ešte niekoľko krokov.

Podľa odborníkov je dobré použiť medzizubnú kefku pred umývaním zubov a zubnú niť minimálne raz denne. Tie ti pomôžu odstrániť zvyšky jedla či povlak medzi zubami a pozdĺž línie ďasien, čo sú miesta, kde sa zubná pasta bežne nedostane. Tiež znižuje pravdepodobnosť bolestivosti, opuchu a začervenania ďasien.

Alternatívou je ústna sprcha, ktorá je pri čistení medzizubných priestorov efektívnejšia než klasická zubná niť.

@doctor.renae Top 5 Water Flosser Mistakes 1️⃣ Aiming at your teeth instead of along the gumline, angle it 90° to clean under the gum and not just blast your teeth. 2️⃣ Not closing your mouth around the tip, unless you want water all over your mirror 😂 3️⃣ Rushing through, it should take at least 60–90 seconds to go tooth by tooth. 4️⃣ Cranking up the pressure too soon — start low and work your way up. 5️⃣ Leaving water sitting in the tank — empty and air-dry after each use to avoid bacteria buildup. And don’t forget to floss with traditional floss and brush after! Do it right and your gums will thank you. • #gumdisease #waterpik #oralhealth #waterflosser #flosslikeapro ♬ original sound - Renae Sweeney

Mnohí si tiež neuvedomujú dôležitosť škrabky na jazyk, ktorá ťa efektívne zbaví povlaku, zvyškov jedál a baktérií spôsobujúcich nepríjemný zápach z úst. Dôležitá je najmä technika – dôkladne stieraj zo zadnej časti jazyka smerom dopredu.

Nezabúdaj ani na ústnu vodu. Len 30 sekúnd vyplachovania ti dá svieži dych, dodatočnú ochranu proti ochoreniu ďasien a zubnému kazu a pomôže znížiť baktérie v ústach.

🛒 Do košíka vlož:

  • Curaprox Prime Start – Medzizubné kefky. (6,97 €)
  • Elmex Caries Protection – Dentálna niť s príchuťou mäty. (5,60 €)
  • Philips Sonicare HX3826/33 – Ústna sprcha s troma stupňami intenzity. (94,90 €)
  • Curaprox Tongue Cleaner CTC 201 – Škrabka na jazyk. (3,14 €)
  • LACALUT Aktiv ústna voda 300 ml – Ústna voda na dennú prevenciu proti zápalom, kazu a povlaku. (5,79 €)
Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky? ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky? 15. února 2026 v 8:57
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
Storky
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
Lifestyle news
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
před hodinou
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
včera v 10:33
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
před 2 dny
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
před 2 dny
Zpravodajství
Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Rusko Předpověď počasí
Více
Polsko po ruských útocích na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
před 2 hodinami
Viktor Orbán: Maďarsko bude blokovat půjčku EU pro Ukrajinu, dokud se neobnoví tranzit ropy
dnes v 08:49 1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Osobnosti
dnes v 08:19
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
včera v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 3 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
před 2 dny
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse