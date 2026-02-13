Slovenské hlavné mesto sa stalo nečakanou zastávkou pre jednu z najväčších hviezd seriálovej popkultúry.
Známy herec a príležitostný režisér zverejnil na svojom Instagrame strohú, no veľavravnú storku. Bez zbytočných komentárov, len s lokalizačným tagom Slovakia, sa podelil o ranný výhľad na zamračenú oblohu nad Dunajom. Jeho fotka zachytáva pokojnú, až mierne melancholickú atmosféru, ktorá akoby vypadla priamo zo scenára mystického seriálu, ktorý ho preslávil.
Bratislava sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejšou lokalitou pre zahraničné produkcie, čo by vysvetľovalo prítomnosť hollywoodskeho formátu v našom hlavnom meste.
Nie je však jasné, či si Paul Slovensko vybral ako súkromnú destináciu v rámci ciest po Európe, alebo ho do našich končín priviedli pracovné povinnosti spojené s natáčaním nového projektu.
Pre slovenských fanúšikov je to však jasný signál mať oči na stopkách. Stretnúť „Stefana“ na prechádzke Starým Mestom alebo pri rannej káve na nábreží Dunaja už nie je len zbožným prianím, ale reálnou možnosťou. Paul Wesley svojou prítomnosťou potvrdzuje, že Slovensko má čo ponúknuť aj svetovým celebritám.