Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
včera 24. února 2026 v 11:49
Sponzorovaný obsah

Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby

Slovenská festivalová scéna sa v marci presúva z vyhriatych miest priamo na zasnežené svahy.

Obľúbený Zimný GRAPE ohlásil svoj návrat na Kubínsku hoľu, kde v dňoch 6. až 7. marca ponúkne návštevníkom unikátnu kombináciu zimných športov a špičkového hudobného programu. Podujatím bude fanúšikov sprevádzať známa tvár Hugo Hypetrain, ktorý sľubuje atmosféru „výletu“ s horským vzduchom a snehom pod nohami.

Grape
Zdroj: SITA / Grape

Hudobný program pod taktovkou VELO stage

Centrálnym bodom podujatia sa stane VELO stage, ktorý je navrhnutý tak, aby návštevníci mohli plynule prejsť z lyžiarskeho svahu priamo na tanečný parket. Line-up pre piatok a sobotu sľubuje pestrý žánrový mix! Vystúpi slovenská stálica, skupina Para, modernú scénu zastúpi Porsche Boy a Wen a zahraničným hosťom bude britský drum & bassový producent 1991.

 

Zimný GRAPE nie je len o hudbe, ale aj o celkovom zážitku na horách. Značka VELO pripravila pre návštevníkov rozsiahlu zónu s aktivitami, kde si môžu otestovať svoju presnosť v hre corn hole (hádzanie vrecúšok) alebo na VELO strelnici, kde sa puky zhadzujú snehovými guľami.

Pre tých, ktorí hľadajú oddych, bude v sobotu v čase od 11:00 do 15:00 otvorená VELO Chillout zóna. Táto „oáza pokoja“ sa bude nachádzať uprostred zjazdovky na pravej strane a ponúkne možnosť dočerpať sily pred večerným programom, prípadne využiť vouchery na nápoje a prémiové gastro.

Grape
Zdroj: SITA / Grape

Cesta k letnému festivalu vedie cez hory

Návštevníci majú počas zimnej edície jedinečnú šancu zabezpečiť si účasť aj na letnom festivale. Stačí navštíviť Hornú stanicu, kde bude umiestnený VELO Video Booth. Záujemcovia o výhru dvoch lístkov na Letný GRAPE (ZOO) musia vo Video Boothe vytvoriť video, zazdieľať ho na svojom Instagrame a ukázať hosteskám, ktoré ich zaradia do nedeľného žrebovania. Vzhľadom na to, že kapacita sa rýchlo napĺňa, organizátori upozorňujú na prebiehajúcu súťaž na sociálnych sieťach. Na profile VELO sa aktuálne hrá nielen o lístky na Zimný GRAPE, ale aj o exkluzívny balík zahŕňajúci ubytovanie pre 4 osoby s raňajkami.

Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
včera v 08:39
Potápěč-záchranář Matúš nám v rozhovoru řekl, jak pod vodou prakticky naráží do těl, zda se mu dělá nevolno, jakou mají zastaralou techniku a jestli už pod vodou bojoval o život.
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. Rasistické nadávky se nemusely šířit
včera v 14:15
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
včera v 15:49
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
včera v 14:00
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před 2 dny
Více
