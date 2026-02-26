Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 26. února 2026 v 10:26
Čas čtení 4:48

Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Reprezentanta s citem pro kreativní řešení.

Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Reprezentanta s citem pro kreativní řešení.
Zdroj: Refresher
Anastázie Ungerová
Anastázie Ungerová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Umíš dělat dealy, držet vztahy a přicházet s nápady? Sales v Refresheru je mix obchodu, accountu a kreativy.

Kdo jsme?

Jsme Refresher, hlas moderní generace. Vybudovali jsme značku, web, firmu, která produkuje obsah, nabízí služby a akce (zatím) napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem a oslovuje více než 2 miliony lidí měsíčně. Spolupracujeme s největšími českými a světovými značkami a řešíme kampaně napříč třemi zeměmi.

Máme unikátní firemní kulturu a baví nás, co děláme. Nestačí nám status quo, aktivně hledáme, jak být lepší. Dokážeme článkem nastartovat kariéru umělce nebo utlumit divný trend. Kromě vtipných a jednoduchých článků tvoříme i hodnotné a naučné texty, představujeme lokální hudebníky, podnikatele a jiné šikovné lidi, píšeme recenze, reportáže a natáčíme různá videa. Jsme inteligentně drzí, ale co děláme, děláme kvalitně a s respektem.

Koho hledáme a proč?

Hledáme posilu do našeho obchodního týmu, hledáme člověka, který má zkušenosti s obchodním jednáním, není třeba mít zkušenost z média, ale například z reklamní agentury nebo digitálního prostředí. Umíme tě toho hodně naučit, ale hledáme energetického parťáka a nebo parťačku do týmu. 

Je pro nás důležité, aby tvá životní vize a mise byla v souladu s našimi firemními hodnotami, ty najdeš tady.👇

REFRESHER HODNOTY

 

Co budeš prodávat?

  • Reklamu a dlouhodobé spolupráce v různých podobách. 
  • Nestandardní bannerové kampaně
  • Nativní reklamy
  • PR články
  • Obsahové seriály
  • Bannerové plochy
  • Videoseriály 
  • Spolupráce s influencery
  • Velké projekty s náročnou produkcí
    kombinace zmíněných reklamních formátů ve velkých balících

Klienti častěji hledají zajímavá řešení, jaké jim na rozdíl od jiných médií umíme dokážeme poskytnout. Přesně proto budeme potřebovat tvou kreativitu a znalosti digitálního marketingu. 


Co (a s kým) budeš dělat?

  • Budeš navazovat kontakty a vztahy s potenciálními klienty.
  • Dostaneš část existujících aktivních klientů, další budeš oslovovat ty a připravovat pro nich řešení na míru. 
  • Budeš se starat o větší klienty a speciální projekty. 
  • Budeš vypracovávat nabídky a návrhy na kampaně u nás dle požadavků a cílů inzerentů ve spolupráci s marketingovým a produkčním oddělení v Refresheru.
  • Budeš mít přehled o realizaci a reportování kampaní a s klientem budeš nadále v kontaktu. Po skončení kampaně vystavíš fakturu a pošleš report. 
  • Budeš vytvářet návrhy na vytvoření nových produktů, služeb, postupů a projektů a case studies z tvých kampaní.
  • Budeš se vzdělávat v oblasti digitálních technologií.

Jaké jsou důležité charakteristiky na této pozici?

  • Prezentační schopnosti: umíš prodat nápad tak, že mu lidi věří. Ať už stojíš před klientem, na callu nebo na eventu, mluvíš srozumitelně, sebevědomě a s energií. Víš, co říct, kdy to říct a jak to podat tak, aby to dávalo smysl byznysově i lidsky. 
  • Silné komunikační schopnosti: umíš naslouchat stejně dobře, jako mluvit. Ptáš se správně, čteš mezi řádky a zvládáš komunikaci s klienty i týmem tak, aby bylo vždy jasné, co je cílem a jak se k němu dostaneme. Férově, otevřeně a bez zbytečných her.
  • Adaptace na vzniknuté situace: plány jsou fajn, ale realita je někdy jiná. Když se něco změní, nezamrzneš. Přepneš mindset, najdeš řešení a jedeš dál. Flexibilita je pro tebe přirozená součást života. 
  • Samostatnost: na začátku tě vše naučíme, ale pak čekáme, že přebereš iniciativu a nebudeš čekat, až ti někdo řekne, co dělat.
  • Time management: víš, že obchod není jen o schůzkách, ale i o follow-upech, přípravách a odepisování na emaily. Umíš si rozvrhnout den tak, aby ses věnoval*a tomu podstatnému a zároveň nic důležitého nezůstalo viset ve vzduchu.
  • Prioritizace: ne všechno hoří stejně. Umíš rozlišit, co je dealbreaker, co má potenciál a co může počkat. Díky tomu držíš fokus tam, kde má největší dopad.
  • Multitasking: zvládáš víc věcí najednou, aniž by utrpěla kvalita. Call s klientem, příprava nabídky, interní meeting – víš, jak si to zorganizovat, aby všechno běželo.
  • Řešení kritických situací: když je průšvih, neukazuješ prstem. Hledáš řešení. Umíš převzít zodpovědnost, uklidnit situaci a najít cestu, jak z toho ven – ideálně tak, aby byl klient nakonec ještě spokojenější než předtím.
  • Rozvaha: jednáš s chladnou hlavou. Nejedeš jen na emoce, ale přemýšlíš strategicky. Víš, kdy zatlačit a kdy naopak ubrat, aby vztah s klientem dlouhodobě fungoval.
  • Odolnost vůči stresu: obchod je někdy sprint, jindy maraton. Deadliny, tlak – bereš to jako součást hry. Důležité je, že si udržíš nadhled a energii i ve vypjatějších momentech.
  • Důvěra: buduješ vztahy, ne jen obrat. Klienti i tým vědí, že co řekneš, to platí. Stojíš si za svou prací, komunikuješ transparentně a hraješ fér. Proto se k tobě lidi vrací. 
  • Všechny tyto vlastnosti budeš potřebovat: tyhle vlastnosti jsou základ, bez nich to nebude fungovat. Na druhou stranu, když je máš, dostaneš u nás prostor růst a ukázat, co v tobě je! 

Požadované schopnosti a zkušenosti:

  • Jsi cílevědomá, vytrvalá osoba orientovaná na výsledky.
  • Dokážeš být emočně vyspelý*á i v napjaté situaci. 
  • Máš zápal pro svou práci. 
  • Jsi zkušený obchodník, máš zkušenosti z média, reklamní agentury nebo s prodejem v online prostředí - buď jako Sales Representative nebo Account manager.
  • Angličtina. Musíš být schopen*schopna nastudovat si anglický text. Ideálně pokud nebude pro tebe problém zvládat prezentaci v cizím jazyce nebo vést obchodní rozhovor. 
  • Rád*a napíšeš odstavec “marketingového” textu. Nebude to tvoje práce, ale podobné schopnosti se ti při práci obchodníka budou hodit. 
  • Umíš pěkně odprezentovat (vizuálně i slovně) své myšlenky. Budeš dělat prezentace a vysvětlovat benefity produktů. 
  • Základy Excelu zvládáš (formátování, základní matematické operace s buňkami, odkazování, podmínky).
  • Víš, co je značka, marketingový mix, positioning. A neměl*a bys mít problém vymyslet ani kreativní část kampaně na Refresher pro jakéhokoliv klienta. 
  • Ideálně relevantní zkušenosti, alespoň 2-4 roky z obchodního odvětví z mediálního prostředí.
  • Víš, jak si získat klienta a umíš poradit i méně zkušeným kolegům.

Co ti nabízíme?

Kreativní svobodu a důvěru při realizaci klientských kampaní. Ne automaticky a ne hned, ale pokud se staneš součástí našeho týmu a budeš se rychle učit věci, které nám fungují, dostaneš prostor pracovat na svých nápadech. Dále:

  • Práci na kreativních zadáních lokálních i globálních značek.
  • Flexibilní pracovní prostředí (office, homeoffice).
  • Kolegy*kolegyně, které baví práce a rozvoj sebe, své pozice, ale i firmy.
  • Flexibilitu a prostor pro růst a rozvoj.
  • Pet friendly office na Praze 7.
  • Prostor na vyjádření názoru a vliv na směřování projektů i samotné firmy.
  • Různé benefity jako předplatné REFRESHER+, lístky a vstupenky na kulturní akce, členství v posilovně u našich partnerů, slevy u našich partnerů (Footshop, FURIOSA), podporu vzdělávání a mnoho dalšího!

Místo práce

Praha

Plat

Tvá měsíční odměna se bude skládat z fixní složky od 40 000 Kč a k tomu navázaných bonusů a provizí, které začínají už od 18 000 Kč, podle toho, jak se ti daří naplňovat plán – a když se ti daří nad plán, umíme to ocenit.

Odkdy tě potřebujeme?

Co nejdříve, dle dohody. 

Zaujala tě tato nabídka a chtěl*a bys u nás pracovat?

1. ŽIVOTOPIS, PORTFOLIO: Přilož seznam předchozích prací, životopis ve strukturované podobě. Pokud máš, tak přilož i portfolio.

2. BIO: Řekni nám o svých relevantních pracovních zkušenostech a co ses při nich naučil*a. Co jsi vystudoval*a a co tě baví. Klidně se rozepiš nebo natoč krátké video. Co děláš, když nepracuješ. Co jsou tvé silné stránky a co nám můžeš přinést. Napiš, proč chceš dělat právě v Refresheru.

3. SOCKY: Pošli nám účet na tvůj Instagram / TikTok / webovky / YouTube kanál / LinkedIn nebo cokoliv, co tě charakterizuje jako osobu.

4. NÁSTUP: Kdy bys mohl*a nastoupit?

5. OTÁZKY: Pokud máš jakékoliv dotazy, doplň je do mailu.

 Celé to sepiš a pošli ve formátu PDF na [email protected] s předmětem #SALES. Tykej, komunikuj maximálně upřímně a otevřeně.

Výběrové řízení je otevřeno až do odvolání. Těšíme se na tebe!
Doporučeno
Pojď vytvářet nativní reklamu pro sociální sítě. Refresher hledá Idea Makera & Content Creatora! Pojď vytvářet nativní reklamu pro sociální sítě. Refresher hledá Idea Makera & Content Creatora! 22. prosince 2025 v 15:24
Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
JOB CZ JOB CZ
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 2 dny
Storky
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Lifestyle news
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před hodinou
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 3 hodinami
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
včera v 16:59
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
včera v 15:51
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
včera v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
včera v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
včera v 10:00
Zpravodajství
Donald Trump Válka na Ukrajině Rusko Ukrajina
Více
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
včera v 16:51

Více z tématu Job CZ

Všechno
Pojď vytvářet nativní reklamu pro sociální sítě. Refresher hledá Idea Makera & Content Creatora!
Pojď vytvářet nativní reklamu pro sociální sítě. Refresher hledá Idea Makera & Content Creatora!
22. 12. 2025 15:24
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 3 dny
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. 2. 2026 14:45
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před 3 dny
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
12. 2. 2026 9:31
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
Refresher Club
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Reprezentanta s citem pro kreativní řešení.
Rozumíš obchodu i digitálu? Refresher hledá Medior Media Sales Reprezentanta s citem pro kreativní řešení.
před 16 minutami
Umíš dělat dealy, držet vztahy a přicházet s nápady? Sales v Refresheru je mix obchodu, accountu a kreativy.
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
před 42 minutami
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před hodinou
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
včera v 19:00
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
včera v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 3 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Zpět
Sdílet
Diskuse