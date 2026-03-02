OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň

Inšpirácia je povolená.
Najkratší kalendárny mesiac v roku máme úspešne za sebou, čo znamená, že vonku nás pomaly víta príjemnejšie jarné počasie a s ním aj nová dávka outfitovej inšpirácie zo šatníkov Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu podobne ako my v redakcii.
Od slnkom zaliateho Sydney a juhu Talianska až po ulice Bratislavy či Prahy – štýl nemá žiadne hranice ani teplotné limity.
Populárne influencerky ako Petra Macková, Karolína Chomisteková, Bianka Rumanová alebo Hana Drozdová predviedli vo februári HOT kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať v každodennom reálnom živote. Či už fičíš na oversized sakách, elegantných siluetách, výrazných kabelkách alebo comfy teniskách, tohtomesačný OUTFIT CHECK ťa posadí hlboko do stoličky.