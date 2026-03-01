Ako funguje život v meste a aké informácie dostávajú od miestnych úradov?
Spojili sme sa so Slovákmi, ktorí žijú v Dubaji. Opísali, ako vyzerá realita v meste aj to, či majú strach. Spojené arabské emiráty (SAE) utvrdia, že väčšinu zo 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie zostrelili.
Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene vraj majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia. Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené.
Mnohí slovenskí influenceri investovali v Dubaji do nehnuteľností a aktuálnu situáciu sledujú aj z pohľadu svojich apartmánov či biznisu. Jednou z nich je aj Zuzana Plačková, ktorá situáciu komentovala pre Refresher: „Neprepadla som panike o apartmány ani na sekundu. Skôr ma zaujímalo, či sú moji kamaráti v poriadku a som s nimi v stálom kontakte.“
Mária verí vláde a armáde
Letuška Mária priznáva, že bola šokovaná a takúto situáciu v Dubaji vôbec nečakala.
Hovorí, že nikto nevie, ako sa bude situácia vyvíjať a čo bude nasledovať. Ide o nepríjemnú a stresujúcu situáciu, pri ktorej sa človek zobudí s neistotou, čo prinesú ďalšie dni. Podľa nej si mnohí neuvedomovali závažnosť situácie, pretože si nikdy nepredstavovali, že by sa niečo také mohlo v Dubaji stať.
„Jedna vec, ktorú musím zdôrazniť, je, že v Spojených arabských emirátoch nie je žiadna vojna. Skutočný konflikt je medzi Izraelom a Iránom a keďže Izrael podporujú USA, Irán sa zameriava na americké základne a zariadenia na Blízkom východe,“ hovorí Mária.
Videla niekoľko rakiet na oblohe, ktoré zachytil systém protivzdušnej obrany. Niekoľkokrát denne je počuť, ako systém rakety zneškodní. Na jednej strane sa človek cíti bezpečne, keď vidí, že rakety zostrelili, no zároveň si vraj uvedomuje, že nad nimi stále lietajú.
„Je to neskutočné a desivé, ale som si istá, že vláda a ozbrojené sily situáciu zvládnu profesionálne.“
Život podľa nej pokračujem na cestách sú autá, ľudia chodia von a obchody aj reštaurácie fungujú ako zvyčajne. Letisko bolo zatvorené a letecké spoločnosti pozastavili prevádzku do pondelka 15:00, pričom cestujúcich budú informovať o ďalšom postupe.
„Jedna vec, ktorú musím povedať je, že vláda je veľmi proaktívna a neustále posiela SMS správy všetkým občanom a obyvateľom, v ktorých uisťuje o bezpečnosti a odporúča, aby sa zdržiavali doma, ak je to možné,“ hovorí Mária.
Mesto podľa realitnej maklérky Moniky situáciu zvláda perfektne
Slovenka Monika, ktorá žije v Dubaji a pohybuje sa v realitnom biznise (Move Homes), pre Refresher opísala, že aktuálna situácia je zatiaľ pokojná. Nachádza sa v časti Downtown, hneď vedľa mrakodrapu Burj Khalifa, a podľa jej slov sa bežný život úplne nezastavil.
„Aktuálne sme doma a čakáme, čo sa bude diať. Situácia je momentálne pokojná a tichá. Pod nami normálne prebieha výstavba budovy, potraviny sú otvorené, donáška jedla funguje. V niektorých častiach sú ľudia dokonca v bazéne,“ opisuje. „Ľudia môžu vykonávať bežné aktivity, v Dubaji nemáme žiadne nariadenia, obchody sú otvorené a ľudia normálne chodia von,“ dodáva Monika
Hoci niektoré reštaurácie v centre mesta zatvorili, mnohé fungujú ďalej. Upozorňuje však aj na informačný chaos. „Veľká časť médií si, žiaľ, robí kliky šírením paniky a nie vždy úplne pravdivých informácií. Rovnako aj niektorí influenceri sa na aktuálnej situácii priživujú spôsobom, ktorý nie je úplne korektný,“ hovorí.
Keďže spravujú apartmány klientom, ozvali sa im najmä investori, ktorí majú v Dubaji nehnuteľnosti. „So všetkými sme v kontakte a sme pripravení odpovedať na každú otázku a pomôcť so všetkým, čo potrebujú,“ vysvetľuje Monika. Zdôrazňuje, že všetky hotové apartmány sú poistené a podľa jej informácií zatiaľ neboli ohrozené žiadne budovy ani byty.
Podľa nej Spojené arabské emiráty zvládajú situáciu profesionálne. „Dôležité je zdôrazniť, že Dubaj ani SAE nie sú cieľom útokov – cieľom sú americké základne. To, čo dopadlo, boli úlomky zo zneškodnených dronov. Dubaj práve ukazuje, ako dobre sa dá zvládnuť aj takto náročná situácia, ľudia držia spolu a aktuálne majú UAE najlepší ochranný systém na svete,“ hovorí.
To, či môže mať aktuálne napätie dlhodobý vplyv na Dubaj ako investičnú destináciu, zatiaľ nemá jednoznačnú odpoveď. „Momentálne to nevieme posúdiť. Veríme však, že sa situácia rýchlo vyrieši a budeme sa môcť vrátiť späť do bežného života,“ uzatvára pre Refresher.
Dominika Sofroničová sa presunula ku kamarátom na dom
Dominika sa nikdy s takouto situáciou predtým nestretla, a preto prirodzene cíti strach aj rešpekt, a tieto pocity pretrvávajú. Býva vo výškovej budove priamo pri mori. Keď počula výbuchy a z okna videla rakety aj drony lietajúce nad ňou, rozhodla sa presunúť viac do vnútrozemia, kde je vo vile u známych, ktorým za túto pomoc veľmi ďakuje.
Hovorí však, že pohyb nie je nijako obmedzený a každý sa môže voľne chodiť von, ona sa však z bezpečnostných dôvodov rozhodla zostať v dome a nevychádzať. „UAE zostreľuje rakety a drony protivzdušnou obranou priamo nad nami, takže to vnímame, vidíme to a nikdy by ma ani vo sne nenapadlo, že budem niečoho takého vo svojom živote svedkom,“ hovorí Dominika pre Refresher.
„Momentálne sa všetci musíme spoliehať na protivzdušnú obranu a dúfať, že žiadna zo striel, dronov ani úlomky nedopadnú do našej blízkosti. “
Podľa slov Dominiky sa väčšina ľudí z Dubaji presunula viac do vnútrozemia, až k hraniciam s Ománom alebo priamo na územie Ománu. „Všetky lety sú momentálne zrušené, a tak nezostáva nič iné, než čakať, ako sa situácia vyvinie,“ dodáva na záver.
Michel sa cíti maximálne bezpečne
Michel Almarri, ktorý žije v Dubaji, sa o situácii dozvedel skôr od rodiny než z vlastnej skúsenosti. Pre Refresher opisuje, že prvé správy ho zastihli úplne mimo diania.
„Ja som sa o tom dozvedel tak, že mi mama písala, či sú nejaké výbuchy v Dubaji. Ja som nič nepočul. Rodina mala za mnou prísť začiatkom marca, tak sa báli. Potom mi písal jeden fanúšik, či som okej. Dovtedy som o ničom nevedel,“ hovorí. Až následne si začal vyhľadávať informácie a dočítal sa o útokoch Izraela a USA na Irán a následnej odvete.
Podľa jeho slov by si bez sociálnych sietí situáciu ani neuvedomil. „V Dubaji som osobne nič nevnímal. Keby som nebol na internete, tak o ničom neviem. Len mi začalo písať veľa ľudí,“ dodáva.
V každodennom živote výraznú zmenu nepocítil. Chodí do práce, šoféruje, bol aj v posilňovni. „Úplne všetko sa nezmenilo. Išiel som do posilky, normálne sa presúvam autom, do práce v pohode cesta. Myslím si, že niektorí to na Instagrame preháňali,“ opisuje svoju skúsenosť.
Michel zároveň zdôrazňuje, že sa cíti bezpečne. „Cítim sa extrémne bezpečne. Dubaj je podľa mňa najbezpečnejšie mesto na svete a stále to platí. Emirátom sa to podarilo zvládnuť profesionálne,“ hovorí.
Menšie obmedzenia však zaznamenal. „Včera večer som ležal v posteli a jediné, čo som si všimol, bolo, že mi nešlo objednať jedlo cez donáškovú službu. Na uliciach bolo menej ľudí, lebo vláda odporúčala zostať v budovách,“ vysvetľuje.
Zároveň hovorí, že úrady aktívne komunikujú cez oficiálne kanály a prísne postihujú šírenie nepravdivých informácií. „Je veľa oficiálnych stránok s informáciami. Ľudia, ktorí šíria nepravdivé správy, môžu dostať pokutu až 100-tisíc dirhamov (23 000 eur)a hrozí im aj rok väzenia. Treba sledovať oficiálne stránky, ktoré patria Dubaju a Emirátom,“ uzatvára Michel svoju osobnú skúsenosť.