dnes 1. března 2026 v 14:00
Čas čtení 4:35

Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu

Slováci v Dubaji po útoku na Irán: Je to desivé, vraví letuška Mária. Zuzana Plačková vraj neprepadla panike ani na sekundu
Zdroj: Monika Kizilyaprak
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Ako funguje život v meste a aké informácie dostávajú od miestnych úradov?

Spojili sme sa so Slovákmi, ktorí žijú v Dubaji. Opísali, ako vyzerá realita v meste aj to, či majú strach. Spojené arabské emiráty (SAE) utvrdia, že väčšinu zo 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie zostrelili.

Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Plamene vraj majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia. ⁠Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené. ⁠

Mnohí slovenskí influenceri investovali v Dubaji do nehnuteľností a aktuálnu situáciu sledujú aj z pohľadu svojich apartmánov či biznisu. Jednou z nich je aj Zuzana Plačková, ktorá situáciu komentovala pre Refresher: „Neprepadla som panike o apartmány ani na sekundu. Skôr ma zaujímalo, či sú moji kamaráti v poriadku a som s nimi v stálom kontakte.“

Dubaj, investičné nehnuteľnosti Dubaj, investičné nehnuteľnosti Dubaj, investičné nehnuteľnosti Dubaj, investičné nehnuteľnosti
Zobrazit galerii
(5)

Mária verí vláde a armáde

Letuška Mária priznáva, že bola šokovaná a takúto situáciu v Dubaji vôbec nečakala.

Hovorí, že nikto nevie, ako sa bude situácia vyvíjať a čo bude nasledovať. Ide o nepríjemnú a stresujúcu situáciu, pri ktorej sa človek zobudí s neistotou, čo prinesú ďalšie dni. Podľa nej si mnohí neuvedomovali závažnosť situácie, pretože si nikdy nepredstavovali, že by sa niečo také mohlo v Dubaji stať.

Lifestyle news
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
dnes v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
dnes v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
dnes v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
dnes v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
včera v 16:03
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
včera v 14:41
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
včera v 12:12
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
včera v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před 2 dny 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 2 dny
