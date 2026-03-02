Hlavní témata
dnes 2. března 2026 v 9:58
Čas čtení 1:34
Hana Divišová

ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan

ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
Zdroj: TASR/AP
Herecká sezóna vrcholí a Los Angeles opäť patrilo najväčším hviezdam filmového aj televízneho sveta.

Obdobie udeľovania cien je v plnom prúde a v noci 1. marca sa v Los Angeles konalo ďalšie prestížne odovzdávanie cien – Actor Awards, ktoré boli predtým známe ako SAG Awards. Ceremoniál vysielal Netflix a večerom sprevádzala herečka Kristen Bell. Medzi víťazmi bol aj Michael B. Jordan, ktorý si odniesol cenu najlepšieho herca vo filme.

Pozri si kompletný prehľad nominovaných a víťazov.

Film

Vynikajúci herecký výkon mužského herca v hlavnej úlohe

Timothée Chalamet – Veľký Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitka za druhou
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Hriešnici
Jesse Plemons – Bugonia

actor awards
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v hlavnej úlohe

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – Ak by som mala nohy, tak ti nakopem
Kate Hudson – Smutný song
Chase Infiniti – Jedna bitka za druhou
Emma Stone – Bugonia


Vynikajúci herecký výkon mužského herca vo vedľajšej úlohe

Miles Caton – Hriešnici
Benicio del Toro – Jedna bitka za druhou
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – Jedna bitka za druhou


Vynikajúci herecký výkon herečky vo vedľajšej úlohe

Odessa A’zion – Veľký Marty
Ariana Grande – Čarodejka: Druhá časť
Amy Madigan – Zbrane
Wunmi Mosaku – Hriešnici
Teyana Taylor – Jedna bitka za druhou

Annual Actor Awards, Amy Madigan
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon skupiny vo filme

Frankenstein
Hamnet
Veľký Marty
Jedna bitka za druhou
Hriešnici


Televízia

Vynikajúci herecký výkon mužského herca v televíznom filme alebo minisérii

Jason Bateman – Black Rabbit
Owen Cooper – Adolescence
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monštrum: Príbeh Eda Geina
Matthew Rhys – The Beast in Me


Vynikajúci herecký výkon herečky v televíznom filme alebo minisérii

Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescence
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescence
Michelle Williams – Umrieť (túžbou) po sexe


Vynikajúci herecký výkon mužského herca v dramatickom seriáli

Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses
Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v dramatickom seriáli

Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus


Vynikajúci herecký výkon mužského herca v komediálnom seriáli

Ike Barinholtz – Štúdio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Seth Rogen – Štúdio
Martin Short – Only Murders in the Building

The Studio
Zdroj: TASR/AP

Vynikajúci herecký výkon herečky v komediálnom seriáli

Kathryn Hahn – Štúdio
Catherine O'Hara – Štúdio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Stále v kurzu
Kristen Wiig – Palm Royale

Vynikajúci herecký výkon ansámblu v dramatickom seriáli

The Diplomat
Landman
The Pitt
Oddelenie
The White Lotus

Vynikajúci herecký výkon skupiny v komediálnom seriáli

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Iba vraždy v budove
Štúdio

Kaskadérske výkony

Vynikajúci akčný výkon kaskadérskeho ansámblu vo filme

F1
Frankenstein
Mission: Impossible - Posledné zúčtovanie
Jedna bitka za druhou
Hriešnici

Vynikajúci akčný výkon kaskadérskeho ansámblu v televíznom seriáli

Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things

FILMY A SERIÁLY
