Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
včera 3. března 2026 v 11:00
Čas čtení 3:40
Richard Balog

Jedinečný štýl a pohodlie ruka v ruke. Pozri nové tenisky Puma, Saucony či Kenzo

Jedinečný štýl a pohodlie ruka v ruke. Pozri nové tenisky Puma, Saucony či Kenzo
Zdroj: Puma
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nezabudni, že na nákup v online obchode Footshop môžeš využiť náš zľavový kód 13RF.

Ak niekto vie, ktoré tenisky budú v kurze, sú to ľudia z online obchodu Footshop, o čom sa môžeš presvedčiť nižšie. Vybrali sme 10 najlepších noviniek od značiek Adidas, Nike, Puma alebo Saucony, s ktorými docieliš štýlové outfity v maximálnom pohodlí.

Pozri si všetky jarné novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Club a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Adidas Adistar Control 5 120 €

Zoznam otvára model Adidas Adistar Control 5, ktorý hlási veľký návrat na módnu scénu.

Tenisky, ktoré boli pôvodne určené na beh, sú v upravenej verzii navrhnuté na voľnočasové aktivity a nenútene spájajú štýl a pohodlie. Zvršok zo sieťoviny zabezpečuje priedušnosť, zatiaľ čo syntetické prekrytia dodávajú lesklý akcent a gumová podrážka s technológiou adiPRENE+ tlmí nárazy. Schéma „Aura Ivy“ kombinuje čierny základ s tmavozelenými a khaki prvkami, čo vyzerá naozaj dobre.

Adidas Adistar Control 5
Zdroj: Footshop

Nike Air Superfly W 122,95 €

Zatiaľ čo model Adidas Adistar Control 5 má výraznú mužskú energiu, Nike Air Superfly majú jemný, krehký vzhľad a sú vyrobené v ženských veľkostiach.

Tenisky majú dynamický vzhľad a sú vybavené modernými technológiami. Zvršok tvorí priedušná technická sieťovina doplnená syntetickými výstužami, ktoré udržiavajú stabilitu a pohodlie. Medzipodrážka využíva odpruženie Air, ktoré poskytuje mäkký dopad a citlivú odozvu pri chôdzi. Gumová podrážka so zvlneným profilom a trakčným vzorom zabezpečuje istotu na mestských povrchoch a pri rýchlych pohyboch.

Nike Air Superfly v monochromatickej schéme „Phantom“ sú skvelou voľbou na každodenné nosenie.

Nike Air Superfly W
Zdroj: Footshop

Adidas Climacool 1 140 €

V ženských veľkostiach je dostupný tiež model Adidas Climacool 1 „Off White“, ktorý je symbolom obdobia zo začiatku tisícročia, keď funkčnosť dostala úplne nový vizuálny rozmer.

Tenisky prvýkrát uzreli svetlo sveta v roku 2002 a okamžite zadefinovali, čo znamená pojem priedušná športová obuv. Zatiaľ čo ostatné tenisky boli zamerané len na tlmenie, Adidas Climacool 1 priniesli koncept 360-stupňového chladenia. V súčasnosti sú pilierom moderného techwear štýlu a mestskej estetiky.

Adidas Climacool 1
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Moto 2K SE 142,95 €

Do svetlej schémy sú zahalené tiež tenisky Nike Air Max Moto 2K SE, ktoré s ľahkosťou spájajú ikonický štýl Y2K a pohodlie na najvyššej úrovni.

Model preslávila legendárna technológia Air Max, ktorej viditeľná vzduchová jednotka v medzipodrážke zabezpečuje tlmenie nárazov a maximálne pohodlie pri každom kroku. Agresívny vzhľad je inšpirovaný rýchlosťou, pričom zvršok kombinuje syntetické a semišové prekrytia so základom z priedušnej textílie, respektíve sieťoviny.

Nike Air Max Moto 2K SE
Zdroj: Footshop

Puma CELL GEO 1 160 €

Ak máš rád/rada jedinečný vzhľad, siahni po modeli Puma CELL GEO 1, ktorý nesie dedičstvo športovej inovácie značky, prepracované pre súčasnosť.

Tenisky nadväzujú na obrovskú históriu odvážnou geometrickou 3D pätou, ktorá definuje tvar a zároveň poskytuje ľahké odpruženie. Čisté línie pretekajú cez zvršok a v kombinácii s čiastočne zakrytými šnúrkami dodávajú siluete moderný a aerodynamický vzhľad.

K dispozícii je tiež čierna verzia za rovnakú cenu.

Puma CELL GEO 1
Zdroj: Footshop

Saucony Progrid Omni 9 170 €

Americká športová značka Saucony síce nikdy nemala taký globálny hype ako napríklad Asics či New Balance, ale vo svojom produktovom portfóliu má niekoľko vyhľadávaných modelov, ako napríklad Progrid Omni 9.

Novinka v online obchode Footshop pôsobivo kombinuje funkčnosť a štýl – zvršok zo sieťoviny a nylonu ponúka priedušnosť a odolnosť pre mestský život, zatiaľ čo jednoduchá sivá schéma s výraznými ružovými a žltými prvkami dodáva moderný vibe, ktorý pozdvihne každý jarný outfit.

Saucony Progrid Omni 9
Zdroj: Footshop

Air Jordan 1 Retro High OG „Cool Grey“ 179,95 €

Ak máš rád/rada klasiku, s modelom Air Jordan 1 Retro High OG nepokazíš žiadny outfit.

Medzi dostupnými novinkami v online obchode Footshop nájdeš ikonické basketbalové tenisky v schéme „Cool Grey“, ktorá kombinuje biele kožené panely so semišovými prekrytiami v sivej farbe, čiernymi prvkami a zlatým detailom v podobe loga „Air Jordan Wings“ na bočnej strane. Baví nás aj svetlomodrá polopriehľadná gumová podrážka a kontrastný modrý štítok „Nike Air“ na jazyku.

Air Jordan 1 Retro High OG „Cool Grey“
Zdroj: Footshop

Nike Shox Ride 2 182,95 €

Tohtotýždňovému zoznamu dominujú tenisky s logom Nike, a to aj vďaka modelu Shox Ride 2 s charakteristickými stĺpikmi na päte.

Model, ktorý na začiatku tisícročia šokoval športové obecenstvo a teniskovú scénu, prichádza v roku 2026 na pulty obchodov ako retro ikona, ktorá spája technologickú inováciu Y2K s nepopierateľným streetwear šarmom.

Odvážny vzhľad v kombinácii s prvotriednymi materiálmi a inovatívnymi technológiami robí z Nike Shox Ride 2 veľmi žiadaný kúsok, predovšetkým medzi mladou generáciou teniskových nadšencov.

Nike Shox Ride 2
Zdroj: Footshop

Nike Air Max 95 „Big Bubble“ 199,95 €

Oveľa decentnejší vzhľad má ikonický model s logom Nike – Air Max 95, v tomto prípade vo verzii „Big Bubble“ s väčšou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke.

Tenisky majú viacvrstvový kožený zvršok v tmavohnedej farbe s tonálnymi sieťovinovými prekrytiami, ktorý dopĺňa minimalistické metalické logo značky na päte a nápis „Air Max“ na jazyku. Pohodlie zabezpečuje mäkká stielka a gumová podrážka s tlmiacimi prvkami.

Model Nike Air Max 95 je v kurze od roku 1995 a vždy bude zaujímavou voľbou k mestským outfitom.

Nike Air Max 95 „Big Bubble“
Zdroj: Footshop

Kenzo „Striker“ Low Top 320 €

Bodku za zoznamom dáva high-end model Kenzo „Striker“ Low Top s nízkym strihom, ktorý stojí na tenkej gumovej podrážke.

Trendy tenisky s elegantným vzhľadom majú syntetický zvršok so semišovými a koženými prekrytiami, logo francúzskeho módneho domu vyrazené na päte a mäkkú koženú stielku pre hladký pocit pri každom kroku, ktorý urobíš.

Kenzo Low Top
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky jarné novinky v online obchode Footshop
Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 3 dny
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 hodinami
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
před 10 minutami
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
před hodinou
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
před 2 hodinami
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
dnes v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
včera v 17:06
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
včera v 16:06
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
včera v 13:30
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
včera v 12:40
„Vypadá, jako by s*al v lese.“ Tvůrce God of War komentoval první fotku z chystaného seriálu
včera v 11:30
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Česko Válka
Více
Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
před 45 minutami
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
před hodinou
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 2 hodinami
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
Filmy a Seriály
před 2 hodinami
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
před 2 hodinami
Obě ženy do hry vstoupily jako nové kapitánky kmenů. Johanka se postavila do čela Hrdinů, Kristina převzala vedení Padouchů. Jejich příchodem nastal ve hře obrovský zvrat.
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 hodinami
Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026
Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026
dnes v 07:00
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
včera v 15:00
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026. Tato jména hýbou kulturou či byznysem
včera v 14:16
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
včera v 13:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 2 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
včera v 07:00
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 3 dny
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse