Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať

Pozri si TOP novinky zo sveta tenisiek.
Jar síce oficiálne začína 20. marca, ale príjemné počasie nám robí radosť už niekoľko dní. Ak si chceš urobiť radosť novými teniskami s príchodom obľúbenej sezóny, zbystri pozornosť.
Marec 2026 totiž sľubuje poriadnu nálož atraktívnych releasov od Asics, Nike, New Balance alebo Jordan Brand, ktoré kombinujú inovácie, kultový vzhľad, aj prekvapivé spolupráce a mnohé zmiznú z pultov obchodov veľmi rýchlo. Nájdi si svojho favorita v našom zozname TOP marcových noviniek.
Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, podeľ sa s nami o tip v komentári.