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Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Beauty Factory.
dnes 5. října 2026 v 9:40
Čas čtení 4:20
Sponzorovaný obsah

Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii

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Túžiš po hladkej pokožke? Laserová epilácia môže byť cesta.

Nechceš budúce leto riešiť chĺpky, podráždenú pokožku či nevzhľadné červené bodky v oblasti bikín? Jedným z riešení môže byť laserová epilácia, ktorá pomáha dlhodobo redukovať ochlpenie, vďaka čomu žiletku vytiahneš už len výnimočne.

Ak si laserovú epiláciu ešte nikdy neskúsila, je úplne prirodzené, že máš množstvo otázok. Bolí to? Koľko sedení potrebujem? Kedy uvidím prvé výsledky? Už nikdy sa nebudem musieť holiť? A môžem s ňou začať kedykoľvek počas roka?

Aby sme ti priniesli odpovede na všetky otázky, porozprávali sme sa s odborníčkou na laserovú epiláciu z Beauty Factory, ktorá nám vysvetlila, ako laserová epilácia funguje, pre koho nemusí byť vhodná, čo všetko ovplyvňuje jej výsledok, ako sa na ošetrenie pripraviť a prečo môže byť práve jeseň vhodným obdobím na zahájenie celej série ošetrení.

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Beauty Factory
Zdroj: Beauty Factory

Ak chceš výsledky do leta, nezačínaj až pred dovolenkou

Laserová epilácia nie je jednorazová procedúra. Chĺpky na tele sa totiž nachádzajú v rôznych fázach rastu a laser na ne nepôsobí všetky naraz. Medzi jednotlivými sedeniami preto musia byť rozostupy a celý proces môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Aj preto dáva zmysel začať práve počas jesene. „Keď začneme na jeseň, máme pred sebou niekoľko mesiacov, počas ktorých vieme absolvovať celú sériu ošetrení a pripraviť pokožku na leto,“ vysvetľuje odborníčka na laserovú epiláciu.

Výhodou jesene je aj menšia intenzita slnka. Pri laserovej epilácii totiž nie je ideálne pracovať s čerstvo opálenou pokožkou.

Ešte pred prvým ošetrením by však mala prísť konzultácia. Špecialistka sa pozrie na pokožku aj samotné ochlpenie, jeho farbu, hrúbku či množstvo. Dôležitý je aj zdravotný stav, užívané lieky alebo hormonálne problémy.

Jeseň je vhodná hlavne preto, že už nie sme toľko na slnku. Pri laserovej epilácii nechceme pracovať s čerstvo opálenou pokožkou.

„Pre mňa je dôležité vedieť, koho idem ošetrovať. Nie je to o tom, že si klientka ľahne a my jednoducho zapneme laser,“ hovorí odborníčka a dodáva, že práve počas konzultácie sa môže ukázať aj to, že je lepšie ošetrenie odložiť.

Dôvodom môže byť napríklad čerstvé opálenie, podráždená alebo poranená pokožka, niektoré ochorenia či užívanie určitých liekov. „V takom prípade radšej ošetrenie posunieme, ako by sme mali zbytočne riskovať reakciu pokožky.“

Beauty Factory
Zdroj: Beauty Factory
Ak chceš mať cez leto hladkú pokožku a neriešiť holenie, s laserovou epiláciou sa oplatí začať už teraz. V Beauty Factory pracujú s moderným laserom a každé ošetrenie nastavujú individuálne podľa typu pokožky, farby a hrúbky chĺpkov.

Dôraz pritom kladú na komfort, bezpečnosť aj dlhodobý výsledok. Pred zákrokom absolvuješ stretnutie s odborníkom, ktorý si vypočuje tvoje predstavy, zhodnotí zdravotný stav a navrhne optimálny postup.

Nasledovať bude ošetrenie, ktoré je vďaka účinnému chladiacemu systému laserovej hlavice spravidla len minimálne citlivé. Pri ošetrení sa vždy používa gél, ktorý zabezpečuje správny kontakt hlavice s pokožkou.

O príjemnejší pocit počas ošetrenia a zmiernenie pocitu tepla sa stará špeciálny chladiaci systém priamo v hlavici lasera. Vďaka nemu je ošetrenie komfortnejšie, citlivosť je však u každého individuálna.
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Laser nefunguje rovnako na každý chĺpok

Laserová epilácia sa dá využiť na veľkú časť tela. U žien patria medzi najčastejšie ošetrované partie podpazušie, bikinová oblasť, nohy, ruky či tvár. U mužov je to často chrbát, hrudník, brucho, krk alebo ramená.

O tom, ako dobre bude laser fungovať, však rozhoduje aj samotný chĺpok. Technológia pracuje s pigmentom, takže spravidla lepšie reaguje na tmavšie a hrubšie ochlpenie. „Čím je chĺpok tmavší a hrubší, tým lepšie ho laser ‚vidí‘,“ vysvetľuje odborníčka.

Naopak, pri veľmi svetlých, sivých alebo bielych chĺpkoch môže byť výsledok slabší, keďže obsahujú málo pigmentu alebo žiadny.

Beauty Factory
Zdroj: Beauty Factory

Dôležitú úlohu zohráva aj samotný prístroj a jeho nastavenie. Novšia generácia diódových laserov, aké nájdeš práve v Beauty Factory, umožňuje parametre prispôsobiť konkrétnej pokožke aj typu ochlpenia a ošetrenie môže byť vďaka tomu komfortnejšie.

„Pre mňa je podstatné nepracovať na každom rovnako, ale nastaviť ošetrenie podľa konkrétneho človeka,“ hovorí odborníčka z Beauty Factory.

Pre klientku je asi najdôležitejšie to, že ošetrenie naším moderným laserom môže byť rýchlejšie a komfortnejšie.

Samotné ošetrenie môžeš vnímať ako teplo alebo jemné štipnutie. Niektoré partie sú citlivejšie, iné môžeš cítiť len minimálne. Aj toto je však veľmi individuálne.

Samozrejme, laser nie je úplne bez rizika. „Pri nevhodných parametroch alebo nevhodne zvolenom termíne môže dôjsť aj k výraznejšiemu podráždeniu, popáleniu alebo zmenám pigmentácie,“ upozorňuje odborníčka, podľa ktorej pri laserovej epilácii nie je dôležitý iba prístroj. Dôležitý je aj človek, ktorý vie, čo s ním robí.

Koľko sedení potrebujem a zmiznú chĺpky navždy?

Ak si po prvom ošetrení všimneš, že chĺpky začínajú vypadávať, rastú pomalšie alebo sú jemnejšie, neznamená to, že máš hotovo.

Laser je najúčinnejší na chĺpky, ktoré sa práve nachádzajú v aktívnej fáze rastu. Keďže všetky nerastú naraz, jednotlivé návštevy sa musia opakovať.

Beauty Factory
Zdroj: Beauty Factory

„Nie je to o tom, že laser nezabral. Musíme si jednoducho postupne počkať na ďalšie chĺpky, ktoré sa dostanú do správnej fázy rastu,“ vysvetľuje odborníčka, podľa ktorej je laserová epilácia skôr proces než rýchla jednorazová zmena. Intervaly medzi návštevami sa môžu líšiť podľa partie aj podľa toho, ako tvoje ochlpenie rastie.

Na ošetrenie sa zároveň treba správne pripraviť. Jednou z najdôležitejších vecí je chĺpky pred návštevou nevytrhávať. „Žiadny vosk, epilátor ani pinzeta. Laser potrebuje cieľ vo folikule,“ upozorňuje odborníčka. Jednoducho povedané, ak chĺpok vytrhneš aj s korienkom, laser nemá na čo zacieliť.

Väčšina klientok cíti teplo a také jemné štipnutie. Niektoré partie sú citlivejšie, iné skoro vôbec.

Chĺpky sa pred návštevou namiesto toho oholia podľa pokynov špecialistky. Vyhnúť by si sa podľa odborníčky mala aj opaľovaniu.

Po ošetrení môže byť pokožka určitý čas citlivejšia. Objaviť sa môže mierne začervenanie, pocit tepla alebo začervenanie okolo folikulov. Vtedy pokožke treba dopriať pokoj, hydratáciu a chrániť ju pred slnkom. „Vždy dám klientke konkrétne odporúčania podľa partie a podľa toho, ako jej pokožka reagovala,“ dodáva odborníčka.

Beauty Factory
Zdroj: Beauty Factory

A čo otázka, ktorá zaujíma asi každého – zbavím sa chĺpkov navždy? Laserová epilácia dokáže množstvo ochlpenia výrazne zredukovať, neznamená to však, že po poslednom sedení už nikdy neuvidíš ani jeden chĺpok.

Po absolvovaní série môže byť chĺpkov výrazne menej, bývajú jemnejšie a rastú oveľa pomalšie. V praxi sa tak môžeš dostať do bodu, keď žiletku potrebuješ už len výnimočne.

„Nechcem sľubovať rozprávky. Cieľom laserovej epilácie je dlhodobá redukcia ochlpenia,“ vysvetľuje odborníčka z Beauty Factory. „Naše telo nie je stroj. Hormóny, vek alebo iné zmeny môžu ovplyvniť rast nových chĺpkov, preto niekto časom potrebuje aj udržiavacie ošetrenie,“ uzatvára.

Ak chceš budúce leto namiesto žiletky riešiť skôr plavky a dovolenku, začať sa oplatí už teraz. Objednaj sa na prvé ošetrenie v Beauty Factory ešte dnes a dopraj pokožke dostatok času prejsť celou sériou ošetrení.
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