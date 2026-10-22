Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)

Prevádzkar jednej z posledných aktívnych DVD/Blu-ray požičovní, Oldřich, to nerobí pre peniaze, ale z pocitu nostalgie a osobnej lásky pre fyzické nosiče. Zažil prvé VHS požičovne v 80. rokoch a bojoval aj proti napaľovaniu DVD.
Oldřich Zámostný je zamestnanec budovy MAT, v ktorej sídli kino, reštaurácia, postprodukčné krídlo vrátane strižní a DVD/Blu-ray požičovňa. Pracuje tam už od roku 1994. V súčasnosti prevádzkuje kino a zároveň požičovňu, ktorá funguje od roku 2003. MAT je jedna z posledných DVD/Blu-ray požičovní v Česku. Na Slovensku už od 31. decembra 2023 žiadna neexistuje.
Ako to vyzerá v DVD požičovni v roku 2026? Chodia do nej zákazníci s tým, že si na Netflixe nevedia nič nájsť? Ako Covid a Netflix zmenili existenciu požičovní a aký bol úplne prvý film, ktorý kedy požičali? To a mnohé ďalšie, ako aj spomienky na zlatú éru požičovní, nám v rozhovore opísal Oldřich.
Robíte to už 23 rokov aj napriek tomu, že to už niekoľko rokov nie je výnosné. Musí to pre vás byť osobné, však?
Áno, je to dosť osobné a rozhodne to nerobíme pre peniaze. Je to na ústupe a veľa ľudí sa diví, že ešte existujeme, takže sa prídu z nostalgie a zo zvedavosti pozrieť, ako to u nás vyzerá. Ja som zažil vznik prvých videopožičovní v Československu v druhej polovici 80. rokov, keď boli ešte pridružené ku kinám.
Kto nemal možnosť si vtedy kúpiť drahé VHS zo zahraničia, jeho jedinou možnosťou bolo požičať si ich v požičovniach. Je to pre nás veľmi nostalgická vec. Nechceme sa toho vzdať aspoň dovtedy, kým to zarobí na nákupy nových filmov.
Asi v budove robíte aj niečo iné.
Áno, prevádzkujem kino, robím dramaturgiu a popritom chodím do videopožičovne.
Zdá sa, že požičovňa môže existovať len vďaka tomu, že je to vedľajšia služba popri kine a reštaurácii.
Asi áno. Neviem si predstaviť, že by to niekomu zarábalo, keby si musel prenajať nový priestor a zarábať len z požičiavania fyzických nosičov. Čo viem, tak aj tých ďalších pár požičovní, čo v minulých rokoch ešte fungovali, bolo spojených s trafikou či niečím iným.
Koľko stojí požičanie filmu?
DVD stojí menej ako UHD a novinky stoja viac ako staršie kúsky. Napríklad Blu-ray novinku si u nás požičiate za nejakých 2,90 eura.
Takže stále kupujete novinky? Môžem si u vás požičať Spider-Mana či Odyseu, keď vyjdú na fyzických nosičoch?
Áno. V Česku je posledný distribútor Magic Box. Ponuka od nich sa každý mesiac zmenšuje, keďže hollywoodske štúdiá čoraz menej vydávajú fyzické nosiče a na Slovensko sa z tejto obmedzenej produkcie dostane ešte menej.
Pri ktorom filme vás prekvapilo, že v Česku či na Slovensku nevyšiel na fyzickom nosiči?
Z hollywoodskych napríklad F1 a z tuzemských Vlny. F1 sa dalo zohnať, ale len s anglickými titulkami. Posledný rok-dva začíname mať problém s tým, že ani najväčšie hollywoodske filmy už nemajú české titulky.
Kedy požičovňa sama osebe prestala byť lukratívna či výnosná? Pamätáte si cca na konkrétny rok?
Asi až v roku 2015, vtedy okolo nás ešte fungovalo viacero požičovní. Neviem prečo, ale došlo tam k značnému prepadu.
Ktoré žánre si ľudia požičiavajú najviac?
Fantasy, sci-fi a komédie.
Tak trochu to zrkadlí popularitu filmov v kinách. Spomínate si aj úplne prvý film, ktorý ste požičali?
V prvý deň po otvorení tu bol jediný zákazník a požičal si Johanku z Arku a Knihu džunglí 2.
Ktorý film ste požičali najviac?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorý film požičali najviackrát a ktorý bol úplne prvý film, aký v roku 2003 požičali.
- Ako vnímal éru napaľovania DVD, keď ich predával lacno úplne každý.
- Ako im zmenil život Netflix a či to bol väčší zabijak požičovní než internet a televízie.
- Akí zákazníci ešte chodia v roku 2026 do požičovní, aké filmy si požičiavajú a ako je možné, že v súčasnosti stále existujú.
- Ako funguje požičiavanie a predávanie filmov a koľko ich vyjde kúpa Odysey či Spider-Mana.
Absolútnym rekordmanom je Chyť ma, ak to dokážeš. Na druhom mieste je napríklad Diabol nosí Pradu, ďalej Piráti Karibiku: Prekliatie Čiernej perly a v TOP 10 je aj Monthy Python, Harry Potter, Pelíšky či Big Lebowski, zatiaľ čo z českých filmov je najpožičiavanejší Nuda v Brne.
Na ako dlho ste požičiavali filmy vtedy a dnes?
Dnes je to tak, že sa požičiava od stredy, štvrtka a piatka až do ďalšej stredy. Najviac ľudí teda chodí v stredu a majú týždeň na pozeranie filmov. Vtedy sa požičiavalo, ale len na jeden deň.
Koľko kópií tých najväčších trhákov ste mali?
Iné požičovne si brali aj desať kusov, zatiaľ čo my tak dva-tri a pri najväčších blockbusteroch tak päť. Keď záujem poklesol, ostatné požičovne začali tie nosiče predávať so zľavou. My sme nevedeli, že sa to tak môže robiť, a tak sme spočiatku mali menej kópií.
Ja som myslel, že požičovne predávať tituly nesmeli. Mal som za to, že ste si len zakúpili licenciu na ich požičiavanie. Ako to teda je?
Musím sa priznať, že presne neviem. My sme totiž filmy, ktoré požičiavame, nikdy nepredávali a vždy nám ostali.
Koľko teda máte diskov na sklade?
Dohromady asi 5 765 kusov, z čoho je unikátnych vyše päťtisíc titulov.
Koľko vás stojí taký jeden blockbuster v roku 2026? Je drahší hollywoodsky blockbuster ako menšia dráma od štúdia A24?
Nemyslím si, že sa tie ceny líšia v závislosti od filmu, ale skôr od typu disku, čiže UHD je drahšie ako Blu-ray. Nás takto Blu-ray vyjde na cca 20 – 25 eur, pričom kedysi stáli aj 60 eur. Avšak, v tých rokoch sme mali určitú exkluzivitu. Požičovne napríklad dostali prvého Iron Mana o dva týždne skôr, než ste si ho mohli kúpiť.
Chodia ľudia vyslovene pre 4K UHD filmy?
Áno, máme takých fajnšmekrov. Aj keď máte na streamingu 4K, ten tok dát nie je taký bezchybný a vidia tam rezervy v kvalite.
Ako sa vaša požičovňa v priebehu rokov zmenila?
Veľa sa toho nezmenilo. Od roku 2014 sme už mali počas víkendov zatvorené a v 2024 sme sa museli premiestniť do menších priestorov. V súčasnosti sme už v takej menšej miestnosti, kde vystavujeme niekoľko desiatok kusov a zvyšné máme v sklade.
Ako sa to zmenilo od covidu?
Našu reštauráciu a kino sme v podstate zatvorili zo dňa na deň. Pre požičovňu sme si narýchlo spravili e-shop, a aj keď sme museli byť zatvorení, tak sme mohli odovzdávať objednávky cez okienko.
Prišiel počas covidu nejaký boom?
Prišiel počas prvej vlny v marci 2020. Keď v lete všetko otvorili, uhaslo to a pri druhej, jesennej vlne, už ďalší boom neprišiel. Ľudia totiž vo veľkom začali objavovať streamingové platformy.
Koľko fyzických nosičov ste požičiavali pred covidom, počas a po covide?
Už roky predtým išlo o trvalý zostup záujmu. Covid to v podstate zastavil. Naše tržby v roku 2019 boli v podstate rovnaké ako v roku 2020, čo bolo vlastne plus, keďže dovtedy to každým rokom slablo o cca 10 %. V roku 2021 to ale spadlo o 50 %, čo bol náš najslabší ročník vôbec. Nasledujúce roky, vrátane toho minulého, zase trochu narástli, ale už sme sa nikdy nedostali na úroveň 2019/2020.
Čo sa počtov týka, v roku 2013 sme požičali 6 000 kusov, v roku 2015 to kleslo na 4 000 nosičov, v covidovom roku 2020 zase 3 000 nosičov a tento rok sme zatiaľ požičali 950 kusov.
Koľko kusov ste vtedy požičiavali?
Pred covidom to bolo cca dve tisíc kusov ročne. Aktuálne požičiavame okolo 1 400 kusov ročne.
Akí zákazníci a ako často k vám chodia? Jednak z hľadiska veku či záujmu o filmy.
Seniori už nechodia takmer vôbec. Väčšinou sú to ľudia z mladšej a strednej generácie. Väčšinou ide o našich stálych zákazníkov, ktorí už o filmoch čo-to vedia.
Sú to už takí štamgasti? Že sa navzájom poznáte a zvyknete prehodiť pár slov?
Určite. O tom to je, že sa môžeme porozprávať o filmoch, niečo odporučiť, rozobrať ich témy a postupne sa s tými ľuďmi aj zblížite.
Chcú zákazníci viac novinky či staršie kúsky?
Je to tak pol na pol. Máme niekoľko zákazníkov, ktorí sa ozvú raz za niekoľko mesiacov, vypýtajú si novinky a požičajú si naraz 20 Blu-rayov.
Myslíte, že za týždeň stihnú pozrieť všetky filmy?
No, asi nie. Predpokladám, že si to niekam stiahnu. Za tie roky sme si takýchto vecí užili dosť. Najmä dobu, keď sa začalo vypaľovať. Niekedy si zákazníci požičali film s tým, že už o niekoľko hodín ho vrátili.
Ako ste to vnímali?
Riešili sme to, že nás to poškodzuje a podporuje to čierny trh, ale nič sme s tým reálne nedokázali spraviť. Výrobcovia DVD skúšali vymýšľať nejaké softvérové ochrany, ale nikdy to dlho nevydržalo. Na tržniciach sa potom predávali napaľované CDčka. Ľuďom to nevadilo. Boli zvyknutí, že keď sa kopírovala VHS, každá ďalšia kópia vyzerala a prehrávala zvuk horšie a horšie. Koľko takých VHSiek sme videli, ktoré by podľa dnešných štandardov už boli nepozerateľné. No a potom prišli DVD a tam sa kvalita pri kopírovaní zachovala.
Tam, kde sme s bratrancom chodili na základnú školu, DVD požičovňu nemali, a tak sme stále dali náš zoznam starkému, ktorý chodil pracovať do väčšieho mesta a požičiaval nám filmy. Vždy sme si požičali 4 alebo 6 filmov, celý víkend sme ich prepaľovali na vlastné disky a následne ich celý týždeň s bratrancom pozerali, len aby sa to v piatok mohlo zopakovať znova. CD sme nepredávali ani nič podobné, len sme nemali šancu pozrieť to celé za víkend, takže sme si takto pomohli. Ako takéto správanie vnímate?
Teraz to už vôbec neriešime. Chápem, prečo ste to robili, a v súčasnosti by som vás za to nekarhal.
Vrátil vám niekedy niekto disk v úplne absurdnom stave?
Nedávno nám slečna vrátila UHD disk, ktorý bol rozlámaný na kúsky. Vraj dala disk do mechaniky a začalo to tam vydávať čudné zvuky. Kúpila nám však novú kópiu. Svojho času dosť trpeli aj detské filmy. Síce si ich požičali rodičia, ale s tými DVDčkami narábali deti, a tak to aj vyzeralo.
Keby ste požičovňu zatvorili, čo by sa stalo s diskami?
Nechali by sme si ich. Jednak ako spomienku, jednak človek nikdy nevie. Ako nastal boom s vinylmi, môžu byť zase raz niekedy atraktívne požičovne.
Pozeráte aj vy doma filmy z fyzických nosičov, alebo ste už úplne prešli na streaming/kino?
DVD už nie, ale sem-tam si zapnem UHD disk.
Ako vnímate zmenu technológií a prechod z fyzických nosičov na digitálne platformy?
Vnímam to ako prirodzený vývoj. Všetko sa digitalizuje. Chápem tie výhody, a o to viac ma poteší, keď sa nájdu nadšenci, ktorých zaujíma analóg. Sme síce malé kino, ale ostala nám klasická filmová projekcia. Sem-tam teda zvykneme púšťať film z 35 mm filmu a zvyknú prísť aj mladí ľudia.
Je možné, že skôr než záujem ľudí o fyzické nosiče úplne opadne, opadne záujem štúdií tie fyzické nosiče vydávať. Aj PlayStation oznámilo, že od januára 2028 už nebudú vytvárať fyzické nosiče nových hier. Myslíte, že to čaká aj filmy?
Keď sa niečo také stane, nič s tým nespravíme. Verme, že to tak skoro nebude, ale o konci fyzických nosičov sa hovorí už dlhé roky.
Ak by ste mali zákazníkovi v roku 2026 vysvetliť, prečo má ísť 20 minút do videopožičovne namiesto toho, aby si pustil Netflix, čo mu poviete?
To je ťažká otázka. Je to vec, ktorú si na našich zákazníkoch tak vážime. Niekto to má ako rituál, keď sa cestou z práce zastaví a niečo si požičia. Niekto sa o danom filme chce niečo dozvedieť alebo sa len porozprávať. Máme aj zákazníkov, ktorí proste streaming nepoužívajú. Sú to staré školy a dajú prednosť fyzickým nosičom. Mám kamaráta, ktorý zostal pri DVDčkach a doteraz ich tak pozerá.
Museli ste už niekomu vysvetľovať, ako sa disk používa?
(smiech) Nie, to zatiaľ nie. Chodia k nám aj deti, ale skôr zo zvedavosti, a keď si niekto príde požičať film, už presne vie, čo s ním robiť.
Vedeli ste, ako sa trh vyvinie, keď prišiel Netflix?
Nikto to nedokázal odhadnúť. Keď sa to objavilo, všetci začali strašiť s koncom fyzických nosičov, ale stále úplne neprišiel. Keď po covide nastal boom so streamingovými službami, časom zase kus upadol. Ľudia zistili, že filmy miznú z katalógu, a nepáčilo sa im, že tie služby neustále dražejú. Mnoho ľudí si ich teda prestalo platiť a hľadali alternatívy, čo pár z nich doviedlo späť k nám.
Bolo to v tom období, keď požičiavanie DVD začínalo umierať, alebo to prišlo ešte predtým?
Vždy existovalo niečo, čo komplikovalo existenciu požičovní, a vždy sa všetci obzeráme za tou dobou pred tým a hentým. To bolo ešte za čias, keď neboli trafiky, potom za čias, keď ešte nevysielala TV Nova, potom za čias pred napaľovaním, potom za čias pred internetom, potom za čias pred streamingovkami... postupne si našich zákazníkov preberali iné služby.
Stáva sa, že zákazník príde a povie: „Na Netflixe som nič nenašiel“?
Občas sa to stane.
Ako si na zlatú éru požičovní a požičiavania spomínate vy?
To boli presne tie 90. roky, keď sa k nám začali dostávať tie najväčšie trháky a najočakávanejšie filmy na VHS, ktoré sme dovtedy nemohli nikde vidieť a v najlepšom prípade sme o nich len počuli.
Máte filmy, ktoré už nikde inde v Česku alebo na Slovensku nie sú dostupné? Respektíve, máte nejaký titul, na ktorý ste pyšný, že je u vás?
Pár takých sme mali. Zistili sme to tak, že keď si ich niekto požičal, už ich nevrátil. Keď som ho chcel dokúpiť, už nebol dostupný.
Keby ste si z vašej zbierky mohli vybrať iba niekoľko filmov na celý život, ktoré by ste si nechali?
To sú tie klasiky ako Krstný otec, Pán prsteňov, Pulp Fiction a všetky tie klasiky kinematografie, ktoré sa všade dookola opakujú. S Pulp Fiction sa mi viaže zaujímavý príbeh. Videl som to mnohokrát v kine a keď to potom vyšlo na DVD, nebol som spokojný. Na DVD k tomu totiž spravili iné titulky, ktoré mi už nesedeli. Odvtedy sa vždy v našom kine snažíme Pulp Fiction premietať s pôvodnými titulkami.
Keby vám niekto zajtra povedal, že musíte skončiť, čo by vám bolo najviac ľúto?
Že skončí jedna veľká kapitola kinematografie a toho, ako sme konzumovali filmy. Som rád, že sme sa to snažili udržať čo najdlhšie. Bolo by mi ľúto, že sa už nestretneme s tými našimi stálymi zákazníkmi, s ktorými sa už rozprávame nielen o filmoch, ale aj o osobných veciach.