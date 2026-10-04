Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)

V najnovšom diely Make up & Gossip Linda privítala beauty influencerku Dominiku Karelovú, s ktorou sa porozprávala o jej obľúbenej skincare rutine, estetických úpravách aj o tom, ako sa dostala k tvorbe na sociálnych sieťach
Počas spoločného líčenia Dominika prezradila, prečo sa rozhodla dať si rozpustiť výplň v perách a ako sa snaží prijať svoj nos, z ktorého má od detstva komplex. Reč prišla aj na jej začiatky na TikToku, keď ešte pracovala v maminom salóne, na to, prečo v ich vzťahu varí zásadne jej priateľ, a ako vo voľnom čase pre psychohygienu vymaľováva detské omaľovánky, z ktorých si jej fanúšikovia spravili obľúbené ASMR.
Ako dopadol finálny "clean girl" look v podaní Dominiky a čo ďalšie o sebe počas líčenia porozprávala, uvidíš priamo vo videu.