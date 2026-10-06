Si čerstvý vodič? Teraz máš nárok na free kurz, kde si natrénuješ zvládanie krízových situácií na cestách

Registrácia na kurzy bezpečnej jazdy je spustená.
Projekt Bezpečne s Toyotou, ktorý vznikol ako reakcia na vysokú nehodovosť začínajúcich vodičov, spustil prihlasovanie na ďalšie termíny kurzov bezpečnej jazdy. Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia 1 až 5 rokov, tak majú možnosť zadarmo si preveriť a natrénovať svoje schopnosti v krízových situáciách.
Od spustenia projektu preškolila Toyota už viac ako 730 začínajúcich vodičov. Túto jeseň dáva značka príležitosť zdokonaliť svoje zručnosti ďalším 140 záujemcom. Prihlasovanie prebieha na stránke www.bezpecnestoyotou.sk.
Prvé roky za volantom patria k najrizikovejším
Cieľom projektu Bezpečne s Toyotou je prispieť k znižovaniu počtu dopravných nehôd na slovenských cestách. Kurzy sú určené pre začínajúcich vodičov s praxou minimálne 1 rok a maximálne 5 rokov, ktorí sú podľa policajných štatistík dopravnej nehodovosti najrizikovejšími účastníkmi cestnej premávky. Projekt umožňuje mladým preveriť si svoje reakcie a správanie vozidla v bezpečných podmienkach, rozvíjať vodičské zručnosti s dôrazom na prevenciu nehôd a zvládanie krízových situácií.
Kurz spája teóriu s praktickým tréningom
Kurzy vedú profesionálni inštruktori z CENTRA BEZPEČNEJ JAZDY na SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni.
Každý kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Pred jazdou absolvujú účastníci 60-minútovú teoretickú prípravu, po ktorej nasledujú dve hodiny praktického tréningu na moduloch Rovina a Kopec. Precvičia si ovládanie vozidla pri náhlej zmene smeru, bezpečné brzdenie na rôznych povrchoch, reakciu na nečakané prekážky a správne techniky šoférovania a ovládania vozidla.
Cieľom je, aby mladí lepšie spoznali limity svojho auta, naučili sa správne reagovať a získali väčšiu istotu pri riešení nečakaných momentov na ceste.
Viac ako 730 preškolených vodičov
Počas uplynulých troch rokov bolo v rámci projektu preškolených už viac ako 730 vodičov, pričom záujem zostáva vysoký. Túto jeseň je kurz bezpečnej jazdy sprístupnený pre ďalších 140 záujemcov. Kurzy hradí spoločnosť Toyota, vďaka čomu sú pre účastníkov ZADARMO.
Jedinou podmienkou je prísť na svojom vozidle akejkoľvek značky a mať vodičské oprávnenie minimálne 1 rok a maximálne 5 rokov. Prihlasovanie a ďalšie informácie o kurze nájdeš na stránke https://www.bezpecnestoyotou.sk/.