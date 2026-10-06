„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na opatrenie vlády proti drahému palivu

Slovákov z juhu krajiny, ktorí sú nútení dennodenne dochádzať za prácou do hlavného mesta, sme sa pýtali, aký majú názor na súčasné vládne opatrenia v súvislosti s drahými pohonnými hmotami.
Od 1. októbra je cestovanie vlakmi na Slovensku dočasne lacnejšie. Cestujúci platia za cestovné vo vnútroštátnej druhej triede o 50 % menej. Opatrenie schválila vláda na návrh ministerstva dopravy v reakcii na vysoké ceny pohonných látok.
Vychádzali pritom z logiky, že Slováci môžu namiesto drahej dopravy autom cestovať do práce vlakmi. Ľudia, ktorí však takto cestujú už dlhé roky, sa ešte pred zľavami sťažovali na preplnené vagóny, meškania a nenadväzujúce prípoje.
- Či Peter pociťuje znížený komfort ako pravidelný cestujúci, odkedy zlacneli vlaky.
- Prečo podľa neho zlacnenie cestovných lístkov nerieši drahé palivá a mnohí ľudia dochádzajúci z regiónov musia aj tak používať autá.
- Ako sa kolega Lýdie ledva predral k dverám, keď chcel vystúpiť z preplneného vlaku.
- Prečo si Eva myslí, že keby začali vlaky na trase Nové Zámky – Bratislava využívať všetci, ktorí doteraz cestovali autom, museli by cestovať na streche vlaku ako v Indii.
Zaujímalo nás preto, aký majú na túto formu „kompenzácie“ drahých pohonných hmôt názor tí, ktorých sa to týka najviac – Slováci z juhu krajiny nútení denne dochádzať za prácou do hlavného mesta.
Piatich ľudí, ktorých sme stretli na stanici v Nových Zámkoch a v Šali, sme sa opýtali, či ich cestovať vlakom motivovali lacnejšie lístky, ako sa nárast cestujúcich prejavil na ich komforte z cesty a či si myslia, že zlacnenie vlakov rieši problém drahých pohonných hmôt.
„Ak by teraz na linke Nové Zámky – Bratislava začali cestovať aj ľudia, ktorí do Bratislavy cestovali autom, a Železničná spoločnosť Slovensko by nepridala ďalšie vozne, ľudia by museli cestovať aj na streche vlaku ako v Indii. Neviem si to predstaviť,“ hovorí Novozámčanka Eva s tým, že zlacnenie vlakov vôbec nerieši situáciu drahého paliva, pretože mnohí ľudia cestujú do miest, kam sa vlakom ani nedostanú.
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Peter, Nové Zámky 🚂→ Bratislava
„Určite nie každý si môže dovoliť cestovať vlakom. Mnohí musia cestovať autom, pretože vlaky neustále meškajú a chýbajú prípoje.“
Peter patrí medzi ľudí, ktorí by vlakom cestovali aj bez nového opatrenia vlády. „Bežne cestujem vlakom do práce už viac ako osem rokov – čiže nie, určite ma k tomu nemotivovala zľava,“ hovorí. Dôvod, prečo sa rozhodol cestovať vlakom, je jednoduchý. Do Bratislavy, kde pracuje, je cesta vlakom z Nových Zámkov všeobecne lacnejšia a rýchlejšia než autom, a to aj bez aktuálnych zliav.
Hoci mu zľava ušetrí drobné, už teraz mu berie pohodlie. „Znížený komfort pociťujem už teraz. Odkedy sú tieto zľavy, citeľne cestuje viac ľudí, no Železničná spoločnosť Slovensko napriek tomu nepridáva vozne,“ posťažoval sa nám.
Peter chodí do Bratislavy vlakmi EuroCity, a hoci cestujúcich pribudlo, počet vozňov podľa neho zostal rovnaký. „Dnes ráno nezaradili ani reštauračný vozeň, takže sme dokonca mali k dispozícii ešte o jeden vozeň menej ako obvykle a s kolegyňou sme mali problém nájsť si voľné miesto na sedenie.“
Zlacnenie cestovných lístkov podľa jeho slov vôbec nerieši problém drahého paliva. „Podľa mňa ide iba o ďalší populistický krok tejto vlády.“ Peter pripomína, že mnohí ľudia z regiónu, kde žije, cestujú za prácou.
Najväčší problém vidí v tom, že vlaky meškajú. Ľudia, ktorí sa z Bratislavy dostanú do Nových Zámkov rýchlikmi alebo regionálnymi expresmi, sa podľa neho už nedokážu dostať domov do Štúrova či do Komárna, pretože ich prípoje nepočkajú.
„Prípojové vlaky niekedy nepočkajú na regionálne vlaky a cestujúci z okolitých dedín a miest by museli na ďalšie spoje čakať aj hodinu, čo sa im neoplatí,“ vysvetľuje s tým, že radšej do Nových Zámkov z Hurbanova prídu aj tak autom, do ktorého musia natankovať drahý benzín.
Juraj, Šaľa 🚂 → Bratislava
„Na cestovanie vlakom treba mať čas a dávku trpezlivosti.“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či Peter pociťuje znížený komfort ako pravidelný cestujúci, odkedy zlacnelii vlaky.
- Prečo podľa neho zlacnenie cestovných lístkov nerieši drahé palivá a mnohí ľudia dochádzajúci z regiónov musia aj tak používať autá.
- Ako sa kolega Lýdie ledva predral k dverám, keď chcel vystúpiť z preplneného vlaku.
- Prečo si Eva myslí, že keby začali vlaky na trase Nové Zámky – Bratislava využívať všetci, ktorí doteraz cestovali autom, museli by cestovať na streche vlaku ako v Indii.
Ani Juraja zo Šale nepresvedčili na cestovanie vlakom zľavy. Do práce chodil hromadnou dopravou už aj v minulosti. „Bez ohľadu na terajšie zvýšenie cien pohonných hmôt by každodenné cestovanie autom bolo veľmi nákladné a neoplatilo by sa mi,“ vysvetľuje a jedným dychom dodáva, že autom do Bratislavy cestoval iba vtedy, keď mal k dispozícii elektromobil, ktorý dobíjal cez solárne panely.
Juraj už teraz vidí problémy s kapacitou cestujúcich. Nevie si preto predstaviť, ako by fungovali v prípade, že by vlak začali používať všetci ľudia, ktorí doteraz chodili do práce autom.
„Ranné a poobedné vlaky sú na smer Nové Zámky už teraz vyťažené. Často musím hľadať voľné miesto na sedenie. V prípade, ak by cestovalo viac ľudí a nepridali by vozne, určite by cestujúci stáli alebo by sa do vlaku ani nezmestili,“ hovorí Juraj.
Zlacnenie cestovných lístkov podľa neho vôbec nerieši problém drahého paliva, pretože „vlaky nejazdia všade, sú plné, v zlom technickom stave a pravidelne meškajú.“
Lýdia, Nové Zámky 🚂→ Bratislava
„Podmienky na cestovanie sú stále horšie a horšie.“
Ani Lýdia necestuje vlakom preto, že sú lacnejšie lístky. Dochádzanie podľa nej nie je otázkou voľby, ale nutnosti, pretože v ich regióne jednoducho nie je práca: „Sme nútení každý deň chodiť 100 kilometrov mimo svojho bydliska, aby sme nejakú prácu a zárobok vôbec mali.“
Lýdia, ako mnoho iných ľudí z regiónu, nemá vodičský preukaz, a preto je na cestovanie vlakom odkázaná. „Márne roky očakávame, že hromadná doprava bude komfortnejšia a vláda sa postará o to, aby pracovná mobilita bola omnoho lepšia,“ posťažuje sa. Štátu by podľa nej na kvalitnej hromadnej doprave malo záležať aj kvôli životnému prostrediu. Prezrádza, že aj jej samej záleží na ekológii. Preto, ak sa už do práce s niekým zvezie autom, preferuje, aby bolo plné ľudí, ktorí cestujú do jedného cieľa.
Lýdia upozorňuje, že ak by všetci ľudia, ktorí chodili do práce autom, začali chodiť vlakom, bol by to problém: „Vlaky majú určitú kapacitu, ktorú nejde nafúknuť. Ľudia, ktorí toto zamýšľali, nedomysleli to, že nemáme viac rušňovodičov, nemáme viac rušňov, nemáme viac kapacít na infraštruktúre, čiže nemôžu hocikedy pridať hocijaký vlak.“
Cestujúca priznáva, že odkedy začala platiť zľava, komfort cestovania sa výrazne zhoršil. „Všimli si to aj kolegovia, ktorí cestujú inými spojmi. Jeden z nich mi v práci spomínal, že vlak, ktorým cestuje, býva taký preplnený, že sa nedokáže dostať ani k dverám, aby z neho vystúpil,“ hovorí. Ľudia tam podľa kolegu stoja a sedia po uličkách.
Zľavy na lístky aj z týchto dôvodov nepovažuje za skutočné riešenie drahých pohonných hmôt. „Vláda to zase vyriešila tak, ako to rieši vo všetkých oblastiach. Keď narazia na problém, tak ho iba zatrú nejakou farbičkou, no vo výsledku nič nevyriešia.“
Erik, Nové Zámky 🚂 → Bratislava
„Cesta oneskorenými vlakmi je rovnako bolestivá aj potom, čo ich zľavnili.“
Erika lacnejšie cestovné lístky nemotivujú, pretože viac než cena vlakov ho už dlhé roky trápi ich nespoľahlivosť. „Cesta oneskorenými vlakmi je rovnako bolestivá tak či tak. Možno to so zľavou bolí trochu menej, ale to nič nemení na tom, že je to veľmi nekomfortné,“ hovorí.
Kedysi vlakom cestoval pravidelne, no odkedy si kúpil auto, vlak podľa jeho slov využíva už len vtedy, keď nemá na výber. O opaku ho nepresvedčila ani zľava. „Zľava mi ten komfort nevynahradí. Radšej si priplatím a prídem do práce načas,“ hovorí.
Aj dnes do Bratislavy cestoval vlakom len preto, že mal auto v servise. Či sú vlaky od platnosti akcie plnšie, posúdiť nevie, pretože sa nimi naposledy viezol ešte minulý mesiac. „Už aj predtým, kým nebola táto akcia, som sa stretával s preplnenými vlakmi. Predpokladám, že teraz to bude ešte len horšie,“ hovorí.
Zlacnené cestovné lístky ani podľa Erika problém s drahým palivom neriešia. „Je to totálna blbosť. Nie každý môže chodiť do práce vlakom a dovoliť si také dlhé meškania,“ dodáva na záver.
Eva, Nové Zámky 🚂 → Bratislava
„Vlaky pripomínajú tie legendárne z Indie, pretože všade sú ľudia hlava na hlave.“
„Nemotivovali. Pravidelne cestujem do práce vlakom,“ odpovedá Eva na otázku, či ju na cestu vlakom do práce presvedčila zľava. Za ideálnych podmienok je to podľa nej praktickejšie, lacnejšie a rýchlejšie ako autom.
„Bohužiaľ, to posledné nie vždy platí, keďže vlaky pravidelne meškajú a mám pocit, že Železničnej spoločnosti Slovensko je to úplne ukradnuté, nakoľko nemajú na tejto trase žiadnu konkurenciu. Vedia, že ľudia sú na nich odkázaní, a situáciu z môjho pohľadu berú na ľahkú váhu,“ posťažuje sa.
Podľa jej slov bol komfort cestovania vlakmi na trase Bratislava – Nové Zámky už doteraz „žalostný“. Ľudia sa vraj tlačili v preplnených vlakoch. „Vlaky pripomínajú tie legendárne z Indie, pretože všade sú ľudia hlava na hlave,“ povzdychne si. Vlakvedúci podľa jej slov dokonca niekedy začne kontrolovať lístky až po hodine cesty, pretože sa nemá ako dostať k cestujúcim.
Keď sa mu raz sťažovali, údajne sám priznal, že situácia je zlá a odporučil im napísať sťažnosť na zákaznícke centrum. Eva to nakoniec urobila, no s odpoveďou vôbec nebola spokojná. „Iba ma odpinkali, že ich mrzí náš znížený komfort,“ hovorí.
Čo by sa stalo, keby na trasu pribudli ďalší cestujúci, si radšej ani nepredstavuje. „Ak by teraz na tejto linke začali cestovať i ľudia, ktorí do Bratislavy cestovali autom, a Železničná spoločnosť Slovensko by nepridala ďalšie vozne, naozaj by ľudia museli cestovať aj na streche vlaku ako v Indii. Neviem si to predstaviť,“ hovorí. Neodpustila si ani ironickú poznámku smerom k ministrovi dopravy: „Som rada, že pán Ráž má poriadok vo svojom rezorte, a preto sa môže plne sústrediť na kampaň za primátora Bratislavy.“
Samotné zlacnenie lístkov ako kompenzácia pohonných hmôt podľa Evy nedáva logiku. „Ľudia jazdia autami aj na trasách, na ktorých vlaky nejazdia, a preto absolútne nerozumiem, ako by lacnejšie lístky mali vykompenzovať drahé palivo. Je to nezmysel,“ dodáva na záver.