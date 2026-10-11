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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIEVČAT: Nútené sobáše sú stále realitou aj pre maloleté dievčatá. Prispieť k zmene môže každý z nás
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včera 11. října 2026 v 12:09
Čas čtení 3:08

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIEVČAT: Nútené sobáše sú stále realitou aj pre maloleté dievčatá. Prispieť k zmene môže každý z nás

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIEVČAT: Nútené sobáše sú stále realitou aj pre maloleté dievčatá. Prispieť k zmene môže každý z nás
Zdroj: Girls Not Brides
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
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Kým dočítaš úvodný odsek tohto článku, vo svete sa vydajú tri maloleté dievčatá. Podľa dát organizácií ako UN Women a UNICEF je každé piate dievča na svete vydané pred dosiahnutím 18 rokov.

Zatiaľ čo v našich končinách riešia 15-ročné tínedžerky prvú lásku, strednú školu alebo to, kam vyrazia cez víkend, milióny ich rovesníčok po celom svete čelia realite, v ktorej na detstvo nezostáva priestor. Medzinárodný deň dievčat, ktorý si každoročne pripomíname 11. októbra, na tento problém upozorňuje s plnou vážnosťou.

Témou tohto roka je „Ukončenie detských sobášov a investovanie do práv dievčat“. Je to naliehavá výzva na záchranu životov, vzdelania a budúcnosti generácie, ktorá má obrovský potenciál zmeniť svet, ak jej to dovolíme.

detský sobáš
Zdroj: UNICEF/Dejongh

Svadobné šaty namiesto školskej uniformy

Za každým štatistickým číslom sa skrýva konkrétna tvár, zničené sny a ukradnuté dospievanie:

  • Podľa UNICEF a UN Women je každý rok do manželstva donútených viac ako 12 miliónov neplnoletých dievčat,
  • Na svete dnes žije približne 650 miliónov žien, ktoré boli vydané ešte ako deti - to znamená, takmer každá piata mladá žena vo veku 20 až 24 rokov,
  • Najkritickejšia situácia pretrváva v subsaharskej Afrike, kde sa pred osemnástymi narodeninami vydá až 31 % dievčat. V číslach však drží smutné prvenstvo India, na ktorú pripadá celá tretina globálneho podielu detských neviest,
  • Vydaté dievča má v porovnaní so svojimi nevydatými rovesníčkami 5-krát menšiu šancu, že niekedy dokončí školu,
  • Podľa štatistík UNICEF až 25 % vydatých dievčat vo veku 15 až 19 rokov už na vlastnej koži zažilo fyzické alebo sexuálne násilie od svojho partnera.
veľký zelený múr, afrika, afričania, černosi
Zdroj: UNCCD/Makewaves Media

Hlas, ktorý musí byť vypočutý

Dnešné dievčatá čelia výzvam, ktoré predchádzajúce generácie nepoznali. Klimatická kríza, extrémne výkyvy počasia, migrácia a vojnové konflikty na ne dopadajú veľmi tvrdo. V komunitách zasiahnutých katastrofami sú dievčatá prvé, ktoré prestávajú chodiť do školy, a riziko ich núteného vydaja v čase krízy prudko rastie.

 

Preto je tohtoročnou prioritou nielen ochrana, ale aj podpora ich líderstva. Súbežne s kampaňou prebiehajú sprievodné podujatia OSN pod názvom „Girls' Speak Out: Advancing Equality, Accelerating Action“. Tieto platformy dávajú mladým líderkám možnosť viesť otvorený dialóg priamo so svetovými politikmi.

Afrika
Zdroj: Unsplash/Emmanuel Ikwuegbu

Kde svitá na lepšie časy?

Hoci sú globálne štatistiky hrozivé, pokrok existuje a je hmatateľný. Vďaka masívnym investíciám do vzdelania a sociálnej ochrany sa za posledných 25 rokov podarilo odvrátiť neuveriteľných 68 miliónov detských sobášov.

Najväčším globálnym lídrom v tomto progrese je Južná Ázia. Riziko, že sa tu dievča vydá pred osemnástkou, kleslo z pôvodných 50 % na približne 26 %. Podobne aj Bangladéš či Nepál, hoci stále čelia vysokým číslam, zaznamenali prudký pokles vďaka šikovným komunitným programom. Tieto programy finančne motivujú rodiny, ak nechajú svoje dcéry doštudovať strednú školu.

india, skola, deti
Zdroj: Unsplash/Jaikishan Patel

V subsaharskej Afrike, ktorá celkovo napreduje pomalším tempom, je svetlým bodom Etiópia. Za posledné dve desaťročia tam miera detských sobášov klesla o tretinu, predovšetkým vďaka zapojeniu náboženských a komunitných lídrov priamo do osvetových kampaní.

 

Čo je tajným receptom tohto úspechu? Krajiny, ktoré reálne menia štatistiky, stavili na trojkombináciu: bezplatné stredoškolské vzdelanie pre dievčatá, finančné bonusy pre rodiny za oddialenie sobáša a prísne trestanie tých nelegálnych.

detský sobáš
Zdroj: National Geographic/Stephanie Sinclair

Zmena začína u nás. Ako sa môžeš zapojiť ty?

Boj za práva dievčat nie je len vecou veľkých medzinárodných summitov. Je to niečo, do čoho sa môže zapojiť každý z nás, a to priamo z pohodlia domova.

Zmena spoločenských noriem často začína jednoduchým rozhovorom. Mnohí ľudia v tvojom okolí možno vôbec netušia, aký obrovský dopad majú nútené sobáše na zdravie a ekonomiku. Zdieľaj preto overené dáta, príbehy z praxe a grafiky. Tým, že témam dáme viditeľnosť, pomáhame udržiavať verejný tlak na politikov.

girls not brides
Zdroj: Girls Not Brides

Podpora žien a dievčat priamo na Slovensku

Na to, aby sme bojovali za práva dievčat, nemusíme pozerať len za hranice. Hoci u nás detské sobáše nepredstavujú masový fenomén, slovenské dievčatá čelia iným, veľmi reálnym formám stereotypov, diskriminácie či kyberšikany.

 

Podporiť môžeme iniciatívy ako Aj Ty v IT, ktoré motivujú dievčatá k štúdiu technológií, vedy a programovania. Rovnako kľúčová je podpora organizácií, ktoré tvoria bezpečné priestory a bojujú proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu, či už ide o združenie Fenestra, iniciatívu Možnosť voľby alebo Alianciu žien.

 
 
 
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Adopcia na diaľku

Ak máš finančné možnosti, jedným z najadresnejších a najúčinnejších spôsobov pomoci je sponzorstvo dievčaťa v rozvojovej krajine. Nejde o klasickú adopciu - dievča zostáva žiť vo svojej rodine, no ty jej finančne zastrešíš všetko potrebné na to, aby mohla študovať.

Alternatívou je aj projekt Adoptuj si triedu od organizácie Savio, kde svojou sumou nepodporuješ jednotlivca, ale priamo celé triedy alebo vzdelávacie centrá pre deti zo sociálne slabších pomerov. Prispieť môžeš aj priamo do globálnych fondov organizácií ako Slovenský výbor pre UNICEF alebo medzinárodnej siete Girls Not Brides, ktorá spája stovky organizácií bojujúcich proti detským sobášom po celom svete.

girls not brides
Zdroj: Girls Not Brides

Dnešné dievčatá sú budúcimi lekárkami, vedkyňami, líderkami a hybnou silou svetovej ekonomiky. Investícia do ich vzdelania a bezpečia nie je len aktom charity, je to tá najrozumnejšia investícia do lepšej budúcnosti celej spoločnosti. Medzinárodný deň dievčat je ideálnou príležitosťou pripomenúť si, že zmena je možná, ak sa rozhodneme nezatvárať oči.

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Zdroj: girlsnotbrides.org
Náhledový obrázek: Reuters
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