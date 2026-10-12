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Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
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včera 12. října 2026 v 23:02
Čas čtení 0:29
Jakub Paulík

Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov

Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zdroj: AMC
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V populárnom seriáli hral syna Waltera Whitea.

Vo veku 34 rokov zomrel americký herec RJ Mitte, ktorý sa celosvetovo preslávil ako Walter White Jr. v kultovom seriáli Breaking Bad. Správu o jeho úmrtí priniesol magazín Variety. „S hlbokým smútkom oznamujeme tragický odchod milovaného herca, filantropa a vášnivého obhajcu práv ľudí so zdravotným znevýhodnením RJ Mitteho,“ informoval jeho manažér.

Mitte v známom seriáli stvárnil syna hlavnej postavy Waltera Whitea (Bryan Cranston). Rovnako ako jeho postava Walta Jr., aj samotný Mitte žil s detskou mozgovou obrnou.

Mitte vo svojom živote aj na obrazovke bojoval za práva ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem herectva pôsobil ako filantrop, bol ambasádorom organizácií pre podporu detí a ľudí s obrnou a viedol vlastnú nadáciu, uvádza Deadline. Pred smrťou aktívne propagoval svoj nový film Talking to Strangers.

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