Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov

V populárnom seriáli hral syna Waltera Whitea.
Vo veku 34 rokov zomrel americký herec RJ Mitte, ktorý sa celosvetovo preslávil ako Walter White Jr. v kultovom seriáli Breaking Bad. Správu o jeho úmrtí priniesol magazín Variety. „S hlbokým smútkom oznamujeme tragický odchod milovaného herca, filantropa a vášnivého obhajcu práv ľudí so zdravotným znevýhodnením RJ Mitteho,“ informoval jeho manažér.
Mitte v známom seriáli stvárnil syna hlavnej postavy Waltera Whitea (Bryan Cranston). Rovnako ako jeho postava Walta Jr., aj samotný Mitte žil s detskou mozgovou obrnou.
Mitte vo svojom živote aj na obrazovke bojoval za práva ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem herectva pôsobil ako filantrop, bol ambasádorom organizácií pre podporu detí a ľudí s obrnou a viedol vlastnú nadáciu, uvádza Deadline. Pred smrťou aktívne propagoval svoj nový film Talking to Strangers.