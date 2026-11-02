Feed Explore
Feed Explore Profil
Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo
0
0
0
včera 2. listopadu 2026 v 16:00
Čas čtení 4:02

Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo

Dá sa zamilovať za pár dní? Psychologička vysvetľuje, prečo city v Love Islande vznikajú tak rýchlo
Zdroj: ig/@loveislandcs
Marcela Laura Mrvová
Marcela Laura Mrvová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zamilovanosť môže prísť aj po niekoľkých dňoch, no intenzívne emócie ešte nemusia znamenať, že druhého človeka skutočne poznáme. Psychologička vysvetľuje, ako vznikajú city v Love Islande a prečo máme tendenciu idealizovať si partnerov.

Reality šou Love Island patrí v posledných rokoch medzi obľúbené programy na Slovensku. Súťažiaci sa v nej spoznávajú, vytvárajú páry a niekedy si vyznávajú lásku už po niekoľkých dňoch. Dá sa však za taký krátky čas skutočne zamilovať? A majú takéto vzťahy dostatočne pevné základy na to, aby vydržali aj po skončení šou?

Psychologička Barbora Brzáková Krelová z portálu Ksebe vysvetľuje, aký je rozdiel medzi počiatočnou zamilovanosťou a hlbšou láskou.

Rozhodujúce môže byť práve prostredie

„Prostredie Love Islandu vytvára podmienky, v ktorých sa blízkosť a intenzita kontaktu môžu rozvíjať oveľa rýchlejšie než v bežnom živote. Súťažiaci spolu trávia veľa času, majú množstvo príležitostí na rozhovory a vzájomné pozorovanie, zároveň sú do veľkej miery vytrhnutí z každodenných povinností, pracovného stresu či bežných sociálnych rolí,“ vysvetľuje psychologička.

Svoju úlohu zohráva aj emocionálna intenzita prostredia. Nové zážitky, neistota, súťaživosť či obava zo straty partnera môžu podľa odborníčky prežívané city ešte zosilňovať.

Love Island
Zdroj: VOYO/ Love Island

Zamilovanosť môže prísť už po niekoľkých dňoch

Diváci sú často svedkami toho, ako si páry vyznávajú city už v prvých týždňoch šou. V aktuálnej sérii Love Islandu sme mohli sledovať napríklad Viky a Honzu, ktorí si padli do oka hneď v prvý deň a lásku si vyznali už v prvých dieloch. Vynára sa preto otázka, či sa dá za taký krátky čas skutočne zamilovať.

„Človek sa môže zamilovať aj v priebehu niekoľkých dní. Zamilovanosť nie je proces, ktorý by mal pevne stanovenú časovú hranicu – niekedy medzi dvoma ľuďmi preskočí iskra veľmi rýchlo a môžu prežívať intenzívne emócie, silnú príťažlivosť aj pocit výnimočného spojenia,“ vysvetľuje psychologička.

Na začiatku vzťahu však nemusí byť jednoduché rozlíšiť, či ide o fyzickú príťažlivosť, počiatočnú zamilovanosť alebo hlbšiu lásku. Tieto pocity sa totiž môžu prelínať. „Dôležité je rozlišovať medzi intenzitou pocitov a hĺbkou poznania druhého človeka. To, že niečo prežívame veľmi silno, ešte neznamená, že už vieme, ako bude vzťah fungovať v každodennom živote.“ upozorňuje odborníčka.

Hlbšia láska sa podľa nej buduje postupne, keď druhého človeka spoznávame aj v náročnejších situáciách. „Intenzívna chémia môže pôsobiť ako dôkaz, že sme našli niekoho výnimočného, no kompatibilitu, bezpečie a schopnosť zvládať konflikty odhalí až čas.“ dodáva psychologička.

Love Island Love Island 2026 Natalia a Matuš z Love Island Sára si na vile z dievčat najviac sadla s Miškou.
Zobrazit galerii
(7)

Prečo máme niekedy pocit, že človeka poznáme celý život?

Možno si už aj ty zažila situáciu, keď si niekoho poznala len krátko, no mala si pocit, akoby ste sa poznali celé roky. Podobný pocit môžu vyvolávať aj momenty v Love Islande, keď súťažiaci po niekoľkých dňoch plačú pri odchode partnera z vily. Divákovi sa môže zdať prekvapivé, aké silné puto si dokázali za taký krátky čas vytvoriť.

„Takýto pocit môže vzniknúť vtedy, keď s niekým rýchlo nájdeme spoločné témy, podobný humor, hodnoty alebo spôsob prežívania. Ak sa pri ňom cítime prijatí a môžeme byť sami sebou, mozog si toto spojenie môže vyhodnotiť ako dôverne známe a bezpečné.“ vysvetľuje psychologička.

Pocit, že sa poznáme celý život, však automaticky neznamená, že sa k sebe skutočne hodíme. Niekedy totiž nevnímame len človeka, ktorý stojí pred nami, ale aj vlastné predstavy o tom, aký by mal byť.

Na začiatku vzťahu si partnera často idealizujeme

„Na začiatku vzťahu máme o druhom človeku obmedzené množstvo informácií, a tak si prázdne miesta prirodzene dopĺňame vlastnými predstavami, túžbami a očakávaniami,“ vysvetľuje odborníčka.

Na sociálnych sieťach sa riešilo správanie Natálie a Matúša, najmä voči ostatným, no mnohí diváci upozornili aj na správanie Matúša voči Natálii. Tí ho nazývajú manipulátorom či klamárom.

To, že na partnerovi vidíme najmä jeho dobré vlastnosti, môže súvisieť s idealizáciou. Psychologička vysvetľuje, že na začiatku vzťahu máme o druhom človeku málo informácií, a preto si nepoznané časti prirodzene dopĺňame vlastnými predstavami, túžbami a očakávaniami. Pri idealizácii sa tak môžeme sústrediť najmä na vlastnosti, ktoré nás priťahujú, zatiaľ čo rozpory alebo varovné signály prehliadame či zľahčujeme.

V prostredí reality show môže byť tento proces ešte výraznejší. Súťažiaci totiž nemajú možnosť spoznať partnera vo všetkých jeho životných rolách, napríklad v práci, pri riešení finančných otázok, v rodinných vzťahoch či počas každodenných konfliktov. „Môžeme sa teda zamilovať nielen do neho, ale aj do toho, kým si predstavujeme, že je,“ upozorňuje psychologička. Skutočné spoznávanie sa podľa nej začína aj vtedy, keď sa naše predstavy stretnú s realitou a sme ochotní vnímať druhého človeka komplexne.

love island
Zdroj: instagram/@loveislandcz

Skutočnú skúšku vzťahu prinesie až život mimo vily

To, že sa vzťah začne v neobvyklých podmienkach alebo veľmi rýchlo, ešte neznamená, že nemôže fungovať. Práve zo šou Love Island vzišlo už niekoľko párov, ktoré spolu zostali aj dlhodobo po skončení šou, a dokonca sa vzali a majú spolu dieťa.

„Rozhodujúce je teda skôr to, čo sa deje po skončení tejto intenzívnej fázy – či sa partneri dokážu ďalej spoznávať, otvorene komunikovať, rešpektovať svoje odlišnosti a budovať dôveru aj mimo prostredia, ktoré ich pôvodne spojilo,“ hovorí psychologička.

Po návrate do bežného života sa totiž menia podmienky, v ktorých vzťah vznikal. Prichádzajú pracovné povinnosti, únava, rodina, priatelia aj potreba zladiť dva samostatné životy. Partneri už nemajú neustále k dispozícii toho druhého a musia si vytvárať priestor na spoločné chvíle popri ostatných povinnostiach.

Môže sa tiež ukázať, že ich spájali najmä spoločné zážitky, fyzická príťažlivosť alebo atmosféra prostredia, v ktorom sa spoznali. To však podľa psychologičky neznamená, že pôvodné city boli falošné. Mohli byť úprimné, no nemuseli mať dostatočnú oporu v kompatibilite, dôvere alebo spoločnej predstave o živote.

Ami a Ondra
Zdroj: ig/@loveislandcs

Reality šou nám môžu vytvárať nereálne očakávania o láske

Love Island neovplyvňuje iba samotných súťažiacich. Príbehy, ktoré sledujeme na obrazovke, môžu formovať aj naše vlastné predstavy o tom, ako by mal vyzerať začiatok vzťahu.

„Divák vidí zostrih najvýraznejších momentov – iskrenie, romantické gestá, vyznania, žiarlivosť či dramatické rozhodnutia – zatiaľ čo obyčajné a menej atraktívne časti spoznávania často zostávajú v úzadí,“ vysvetľuje psychologička.

Takto môžeme nadobudnúť dojem, že skutočná láska musí prísť rýchlo a byť veľmi intenzívna. V realite však neexistuje univerzálne tempo, ktorým by sa mali city rozvíjať. „Niekto potrebuje viac času, aby si vybudoval dôveru, iný cíti silné spojenie veľmi skoro. Ani pomalý začiatok neznamená, že vzťahu chýba potenciál, rovnako ako intenzívny začiatok nie je zárukou jeho kvality,“ zdôrazňuje odborníčka.

Zamilovať sa za pár dní teda možné je. To, či sa z prvotnej iskry stane hlbší a dlhodobý vzťah, však ukáže až postupné spoznávanie, spoločné skúsenosti a život mimo prostredia, v ktorom sa dvaja ľudia prvýkrát zblížili.

Doporučeno
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor „Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor 28. října 2026 v 13:00
Doporučeno
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe 13. října 2026 v 12:30
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. října 2026 v 8:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: ig/@loveislandcs
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
před 2 dny
Milka Halloween
Sponzorovaný obsah
Milka Halloween
před 3 dny
Milka Extra Fun
Sponzorovaný obsah
Milka Extra Fun
před 3 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
včera v 17:00
Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
včera v 15:30
Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
včera v 13:30
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
včera v 07:20
Zázračné samolepky na nehty proti drink spinkingu? Pozor, Instagramem se šíří falešná AI reklama
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 3 dny 15
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
před 4 dny
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
před 4 dny
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
29. 10. 2026 21:20
Zpravodajství
Ženské zdraví Politika Zdraví Duševní zdraví
Více
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
včera v 17:30
Šijí oblečení pro západní značky, teď chtějí vydělávat alespoň 5 tisíc měsíčně. V Bangladéši vypukly protesty
včera v 16:39
Zemřel Josef Mašín, člen slavné odbojové skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let
včera v 15:04
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
„Ženy neobstojí, ať udělají cokoli.“ Zažité stereotypy mohou ohrožovat zdraví, věří jim i lékaři
včera v 07:00
1
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
7. 10. 2026 15:55

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Vítězové Love Islandu 2026
Vítězové Love Islandu 2026
před 3 hodinami
Rock for People oznamuje další várku kapel
Rock for People oznamuje další várku kapel
včera v 20:40
Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu
Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu
včera v 18:00
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
včera v 15:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 3 dny
15
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
před 2 dny
Milka Halloween
Sponzorovaný obsah
Milka Halloween
před 3 dny
Zemřela virální italská babička Nonna Silvi. Na sociálních sítích její vaření sledovaly miliony lidí
Zemřela virální italská babička Nonna Silvi. Na sociálních sítích její vaření sledovaly miliony lidí
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 3 dny
15
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
před 2 dny
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
28. 10. 2026 11:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
28. 10. 2026 13:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 3 dny
15
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2