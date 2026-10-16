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Svetový úspech slovenských stredoškolákov. Na robotickom šampionáte v Kórei získali tretie miesto za inováciu
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Tento článok je PR správa spoločnosti FIRST Global.
dnes 16. října 2026 v 9:00
Čas čtení 2:42
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Svetový úspech slovenských stredoškolákov. Na robotickom šampionáte v Kórei získali tretie miesto za inováciu

Svetový úspech slovenských stredoškolákov. Na robotickom šampionáte v Kórei získali tretie miesto za inováciu
Zdroj: FIRST Global Slovakia
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Slovenskí stredoškoláci dosiahli mimoriadny úspech na svetových majstrovstvách v robotike FIRST Global Challenge v juhokórejskom Inčchone.

Tohtoročné majstrovstvá sveta v robotike sa niesli v znamení boja proti lesným požiarom. Mladí ľudia z celého sveta hľadali technologické riešenia, ktoré by mohli pomôcť pri ich včasnom odhaľovaní, prevencii či zmierňovaní ich následkov. Slovenskí študenti prišli s inovatívnym riešením FireSonics.

Ich technológia analyzuje zvuky z okolitého prostredia a pomocou umelej inteligencie v nich dokáže identifikovať znaky požiaru. Projekt zaujal medzinárodnú porotu natoľko, že mu udelila tretie miesto na svete.

„Tretie miesto na svete v študentskej inovačnej súťaži je pre Slovensko obrovským úspechom. Pred odletom sme si povedali, že chceme prekonať naše doterajšie výsledky. Podarilo sa nám to. Ukázali sme, že slovenskí študenti majú nápady a schopnosti, s ktorými dokážu uspieť aj v tej najnáročnejšej medzinárodnej konkurencii,“ uviedol Adam Kukla, predseda združenia FIRST Global Slovakia.

FIRST Global Slovakia
Zdroj: FIRST Global Slovakia

Slovenský tím sa nestratil ani v hlavnej robotickej disciplíne. Na súťažnom ihrisku, ktoré simulovalo krajinu ohrozenú požiarom, museli tímy spolupracovať v medzinárodných alianciách a plniť náročné technické úlohy. Team Slovakia napokon obsadil 57. miesto a zaradil sa medzi najlepšiu tretinu súťažiacich krajín. Víťazstvo si odniesla aliancia tímov z Uzbekistanu, Moldavska, Venezuely a Salvádoru.

Osobitné uznanie získal aj mentor slovenských reprezentantov Martin Hronský. Jeho príbeh ukazuje, ako môže záujem o robotiku prerásť do dlhodobej vášne a práce s ďalšou generáciou talentov.

FIRST Global Slovakia
Zdroj: FIRST Global Slovakia

Pred niekoľkými rokmi stál na súťažnom ihrisku FIRST Global v Ženeve ešte ako študent. Dnes pomáha pripravovať mladých slovenských reprezentantov a na tohtoročnom šampionáte sa zaradil medzi desať najlepších mentorov sveta.

„Keď som prvýkrát súťažil, netušil som, kam ma robotika dovedie. Organizátori hovoria, že robotika je šport, v ktorom sa profesionálom môže stať každý. Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti,“ poznamenáva Martin Hronský. „Ocenenie patrí hlavne študentom. Videl som ich pracovať do noci, zlyhať, opraviť robota a ísť znova. Presne toto ich naučí viac než ktorákoľvek učebnica.”

Podľa dlhoročného podporovateľa FIRST Global na Slovensku Štefana Vadocza je práve Hronského cesta dôkazom, aký význam má podpora technických talentov a skúsených mentorov.

FIRST Global Slovakia
Zdroj: FIRST Global Slovakia

Martin je príkladom, ktorý chceme ukazovať. Prešiel cestou od súťažiaceho k mentorovi svetovej úrovne. Poďakovanie patrí jemu aj všetkým učiteľom a mentorom na školách, ktorí venujú študentom svoj čas nad rámec svojich povinností a pomáhajú vychovávať novú generáciu lídrov,“ uviedol.

Úspech slovenských študentov ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zaradilo FIRST Global Challenge medzi oficiálne podporované súťaže, čím vytvára priestor na rozvoj technických zručností, tvorivosti a záujmu mladých ľudí o vedu, technológie a inovácie.

„O budúcnosti Slovenska často hovoríme. Títo mladí ľudia nám ukazujú, ako môže vyzerať. Dokázali spojiť vedomosti, technológie a vlastnú tvorivosť do riešenia, ktoré môže pomáhať pri ochrane ľudských životov. A uspeli s ním medzi najlepšími na svete. To je obrovská vec. Chcem, aby naše školy boli miestom, kde takéto nápady vznikajú, kde sa mladí ľudia neboja skúšať nové veci a kde dostanú šancu posúvať svoje schopnosti ďalej. Pretože budúcnosť našej krajiny nebude stáť na tom, koľko sa toho deti naučia naspamäť, ale na tom, čo so svojimi vedomosťami dokážu urobiť,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

FIRST Global Slovakia
Zdroj: FIRST Global Slovakia

FIRST Global Challenge každoročne spája mladých ľudí z celého sveta, ktorí si prostredníctvom robotiky rozvíjajú technické vedomosti, programátorské zručnosti, tímovú spoluprácu aj schopnosť riešiť praktické problémy.

Ďalší ročník svetového šampionátu sa uskutoční v španielskom Madride, kde bude mať slovenský tím ďalšiu príležitosť nadviazať na tohtoročný úspech. Fanúšikovia zo Slovenska ho budú môcť podporiť aj osobne, pričom vstup pre divákov bude bezplatný.

FIRST Global Slovakia
Zdroj: FIRST Global Slovakia

O FIRST Global: FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) vznikla v roku 1989. Organizuje robotické súťaže a tým vedie mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky. Do jej programov sa každý rok zapája vyše 500 000 študentov vo veku 6 až 18 rokov. Medzinárodnú súťaž FIRST Global založil v roku 2016 vynálezca Dean Kamen. Jej cieľom je rozvoj STEM vzdelávania a spolupráca mladých ľudí naprieč krajinami a kultúrami.

O FIRST Global Slovakia: FIRST Global Slovakia, o. z., vzniklo v roku 2015. Každý rok organizuje národné kolo robotickej súťaže s medzinárodnou účasťou. Prevádzkuje aj vzdelávací program RoboSkillz Academy, ktorý učí IoT, robotiku a programovanie na slovenských školách. Združenie je signatárom Digitálnej koalície (Digital Skills & Jobs Coalition Slovakia).

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Náhledový obrázek: FIRST Global Slovakia
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