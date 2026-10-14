Přes dvacet let vědci nevěděli, komu pírko patří. Záhadného ptáka můžeš zahlédnout i v Česku

Badatelé 23 let pátrali po majiteli neznámého pírka. Pozorovat ho můžeš i u nás.
Safari Park Dvůr Králové má po letech čekání chovný pár pávů konžských. Samice dorazila ze Zoo Varšava, kde se těmto vzácným ptákům daří rozmnožovat. Pávy konžské chovají ve Dvoře Králové od roku 2003. Po celou dobu tam však žila jediná samice.
„Současná samice je druhou v historii a dorazila ze Zoo Varšava,“ uvedl zoolog Michal Podhrázský. Park tak doufá, že se dočká prvních mláďat. Příběh tohoto druhu přitom začal jedním záhadným pírkem, které vědci nedokázali určit celých 23 let.
Psal se rok 1913, když americký ornitolog James Chapin při výpravě do pralesa Ituri na území dnešní Demokratické republiky Kongo spatřil místního muže s čelenkou zdobenou neobvyklým hnědým pírkem. Získal ho, ale nedokázal určit, jakému ptákovi patří.
Odpověď přišla až v roce 1936. Chapin si v belgickém muzeu všiml dvou vycpaných ptáků, které odborníci považovali za mladé pávy indické. Když je porovnal s pírkem z Afriky, zjistil, že se dokonale shodují. Tím odhalil dosud neznámý druh – páva konžského. O několik let později se mu podařilo získat další exempláře přímo v Kongu. Objev se následně zařadil mezi nejvýznamnější ornitologické události 20. století.