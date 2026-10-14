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Apple představil novinku pro chytrou domácnost. Češi si ji ale zatím nekoupí
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dnes 14. října 2026 v 11:30
Čas čtení 0:41
Ella Petrová

Apple představil novinku pro chytrou domácnost. Češi si ji ale zatím nekoupí

Apple představil novinku pro chytrou domácnost. Češi si ji ale zatím nekoupí
Zdroj: Apple
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Ovládání domácnosti, komunikace a zábavy v jednom.

Apple rozšiřuje nabídku chytré domácnosti o zařízení HomeView. má sedmipalcový displej Liquid Retina, přes který lze ovládat například světla, termostat nebo chytré zámky, sledovat záběry z bezpečnostních kamer, poslouchat hudbu či telefonovat přes FaceTime. Zařízení si můžeš umístit na stůl nebo připevnit na zeď. Rozpozná až šest členů domácnosti a každému nabídne vlastní prostředí s aplikacemi a widgety.

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Na český trh se však novinka zatím nechystá. Důvodem je nedostupnost nové verze umělé inteligence Siri v Evropské unii. Tato funkce má umožnit přirozenější konverzaci a pracovat s osobním kontextem uživatele. HomeView by zatím mělo být dostupné ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Indii a na Novém Zélandu. Apple však už jedná o možném řešení, aby si mohli zařízení užít i zákazníci a zákaznice z dalších zemí.
 

homeview
Zdroj: Apple


Cena zařízení činí 299 dolarů, v přepočtu zhruba 6500 korun. Předobjednávky začaly 13. října a prodej má odstartovat 13. listopadu. Zařízení bude k dispozici ve stolní i nástěnné variantě. Zvolit si bude člověk moct i barvu, na výběr je stříbrná, hvězdně bílá, růžová a vesmírně šedá varianta.

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Zdroj: apple.com
Náhledový obrázek: Apple
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