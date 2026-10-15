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15. října 2026 v 18:00
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Michal Drahný
CLOSE FRIENDS: Už v sobotu nastoupí Patrik Kincl proti Dominiku Humburgerovi
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Devadesátý pátý zápas Oktagonu se blíží a s ním i hlavní hřeb večera – souboj Patrika Kincla proti Dominiku Humburgerovi.
Před zápasem přišel Patrik Kincl k nám do studia na rozhovor ze série Close Friends. Pokud chceš z pohodlí domova sledovat zápas, tak se staň členem*členkou Refresher Clubu a vyzvedni si za odměnu PPV kód.