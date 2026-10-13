Herečka Selma Blair v letadle pokousala stevardy. Policie ji zatkla

Americká herečka se pokusila otevřít dveře letadla, když jí to členové posádky nedovolili, napadla je.
Selma Blair byla v neděli zadržena po incidentu na palubě letu společnosti Delta z Los Angeles do New Yorku. Herečka údajně udeřila jednoho stevarda a druhého kousla poté, co se za letu pokusila otevřít dveře letadla. Po přistání v New Yorku na letiště dorazila policie.
Blair byla zároveň převezena do nemocnice k vyšetření. Dva stevardi utrpěli zranění, přičemž jeden z nich musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. „Selma prodělala zdravotní indispozici, která vedla k onomu údajnému jednání. Po přistání jí byla okamžitě poskytnuta lékařská péče a v současné době je její stav stabilizovaný,“ řekl zástupce herečky pro Variety.
Podle dostupných informací incident nyní vyšetřuje FBI. „Společnost Delta uplatňuje nulovou toleranci vůči nevhodnému či nezákonnému chování, neboť bezpečnost našich cestujících a posádky je vždy na prvním místě,“ uvedl mluvčí společnosti Delta Air Lines.
Navzdory chaosu na palubě neměl incident žádný dopad na samotný let. Nejedná se o první případ, který Blair v letadle vyvolala. V roce 2016 byla během letu, na kterém cestovala se svým čtyřletým synem, z letadla odnesena na nosítkách poté, co u ní došlo k naprostému psychickému výpadku. „Bylo to hrozné a děsivé. Zpětně jsem sama se sebou soucítila, protože takové chování je pro mě naprosto netypické – obzvlášť proto, že jsem matka,“ prohlásila tehdy.