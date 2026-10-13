Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli

„Nechci se odhalovat před cizím člověkem,“ nechala se slyšet herečka.
Populární herečka naposledy nejvíce zaujala v thrilleru The Housemaid, jejíž pokračování se nyní chystá. Zároveň je její herecké pole velmi široké, nezapomeň na její ikonické role v Mamma Mie, Mean Girls, Jennifer’s Body, In Time nebo Dopisech pro Julii. Nyní prozradila, že už ale na některé role nemá náladu a nesedí jí.
„Dřív to byla zábava. Říkala jsem si: ‚Dneska se budu líbat s někým přitažlivým... a ještě mi za to zaplatí.‘ Ale teď už nechci řešit nahotu s cizím člověkem,“ svěřila se Seyfried s tím, že se při natáčení intimních scén cítí nesvá, ačkoli v zábavním průmyslu působí už třicet let.
„Naše práce je zvláštní,“ uvedla podle časopisu People. „A čím jsem starší, tím je to zvláštnější. Musíme působit romanticky s lidmi, se kterými nás ve skutečnosti žádný romantický vztah nepojí.“
Z toho důvodu řekla „ne“ jednomu z nabídnutých projektů. „Odmítla jsem nabídku na televizní show, kde bych musela mít neustále sex jen kvůli tomu, aby tam byl sex. Je jedno s kým. Jen to prostě nechci dělat, necítím se v tom komfortně a už mě to nebere,“ vysvětlila.