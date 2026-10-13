Hvězda Breaking Bad oplakává seriálového syna. Policie zveřejnila oficiální příčinu smrti

Bryan Cranston truchlí nad smrtí svého seriálového syna RJ Mitteho, který se proslavil rolí Waltera Whitea Jr. v seriálu Breaking Bad.
Herec na Instagramu zveřejnil dojemný vzkaz, v němž zavzpomínal na společné natáčení i jejich vztah mimo kamery. „Zemřel RJ Mitte, můj milý syn ze seriálu Breaking Bad. Poznal jsem ho, když mu bylo teprve 14 let a byl obsazen do role Waltera Whitea Jr. – postavy, kterou ztvárnil s obrovskou radostí a nadšením,“ napsal Cranston.
Ocenil také Mitteho odhodlání navzdory dětské mozkové obrně, s níž se narodil, i jeho práci na podporu umělců se zdravotním postižením. „Je obrovská škoda, že to všechno, co slibovalo tak skvělou budoucnost, je pryč,“ uvedl herec.
Cranston zároveň prozradil, že si s Mittem ještě před několika týdny psali a plánovali společný oběd. „Je zdrcující slyšet, že si vzal život,“ napsal a dodal: „Nevím, jestli by ten oběd změnil jeho budoucnost… Vím ale, že jsem ho měl rád a že jsem si nesmírně užíval čas strávený s ním – jak během let natáčení seriálu, tak i poté, co opadl zájem o Breaking Bad.“ Svůj vzkaz uzavřel slovy: „Budeš mi chybět, synu.“
Podle dostupných informací magazínu People, policie v Brownsville přijala hlášení ve 12:50 místního času a našla čtyřiatřicetiletého Mitteho v jeho domě bez známek života. Jeho zástupce potvrdil, že spáchal sebevraždu.