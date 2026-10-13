V populárním seriálu hrál syna Waltera Whitea.
Ve věku 34 let zemřel americký herec RJ Mitte, který se celosvětově proslavil jako Walter White Jr. v kultovním seriálu Breaking Bad. Zprávu o jeho úmrtí přinesl magazín Variety. „S hlubokým smutkem oznamujeme tragický odchod milovaného herce, filantropa a vášnivého obhájce práv lidí se zdravotním znevýhodněním RJ Mitteho,“ informoval jeho manažer.
Mitte ve známém seriálu ztvárnil syna hlavní postavy Waltera Whitea (Bryan Cranston). Stejně jako jeho postava Walta Jr., i samotný Mitte prodělal dětskou mozkovou obrnu.
Mitte ve svém životě i na obrazovce bojoval za práva lidí se zdravotním znevýhodněním. Kromě herectví působil jako filantrop, byl ambasadorem organizací pro podporu dětí a lidí s obrnou a vedl vlastní nadaci, uvádí Deadline. Před smrtí aktivně propagoval svůj nový film Talking to Strangers.