Kofola plní vánoční přání s předstihem. Vrací jednu z nejoblíbenějších příchutí

A jak to letos bude s ikonickou vánoční reklamou? Kofola si připravila mimořádné překvapení.
Vánoční limitovanou edici přináší Kofola pravidelně už od roku 2007 a letos přichází dokonce s malým předstihem. Po letech se dočkáš populární vanilkové příchuti, kterou mohli zákazníci poprvé ochutnat v roce 2012, kdy se z ní okamžitě stal hit. Vrátila se proto i v následujícím roce a až do roku 2017 patřila mezi běžně dostupné příchutě.
Návrat vanilky lidé opravdu ocenili. „Vanilka! Tu budu z obchodu odnášet po tunách,“ napsala jedna z fanynek pod příspěvkem na sociálních sítích Kofoly. „Cítím povinnost poděkovat za vanilku, splnili jste mi dlouhý sen, že se vrátí,“ přidal se další fanoušek.
Sváteční limitovaná edice Kofola Vanilka je dostupná v českých obchodech ve dvoulitrových PET lahvích od začátku října do vyprodání zásob. Doplní ji také příchuť Kofola Vánoční koření, si budeš moct koupit v českých prodejnách Albert a na Slovensku v Kauflandu.
Čím letos překvapí populární vánoční reklama?
K předvánočnímu času patří už více než dvě dekády také ikonické prasátko a hláška „Já nemusím, já už ho vidím“, na kterou se příznivci mohou těšit i tento rok. „Vánoční spot s prasátkem se stal neodmyslitelnou součástí českých a slovenských Vánoc. I letos se ikonický příběh vrátí na televizní obrazovky a tentokrát ho dotvoříme pomocí AI a doplníme pohádkovým hlasem herečky Jiřiny Bohdalové,“ prozradil Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.