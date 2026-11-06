Na letišti v peruánské Limě byli zadrženi tři muži kteří měli v plánu propašovat do Německa přes tři tisíce tarantulí.
„Pašeráci provedli pečlivý výběr, aby získali různé druhy, z nichž některé dosud nebyly vědecky popsány,“ uvedla pro AP Cora Suarez, vedoucí kontrolního stanoviště na letišti. Mezi zabavenými vzorky se nacházela pavoučí vajíčka, mláďata i dospělí jedinci. Cizinci je měli převážet ukryté v kufrech i ponožkách. Trojici zadržených Evropanů hrozí obvinění z nelegálního obchodování s volně žijícími živočichy, což by pro ně znamenalo tři až pět let vězení. Jestliže ale převáželi druhy chráněné peruánskou legislativou, může se trest zvýšit na čtyři až sedm let.