MARVEL Racers prichádzajú na Shell

Sedem pretekárskych autíčok inšpirovaných postavami MARVEL. Ktoré bude tvoje?
Získaš ich všetky? Kolekciu siedmich pretekárskych autíčok inšpirovanú známymi postavami MARVEL prináša na Slovensko Shell. Modely MARVEL Racers spájajú ikonické dizajny postáv so zberateľskou vášňou a hravou akciou. Autíčka môžeš zbierať, vystaviť alebo ich cez aplikáciu Shell Racing ovládať mobilom a atmosféru sveta MARVEL preniesť z filmového plátna rovno na vlastnú trať.
Sedem áut, sedem výrazných dizajnov inšpirovaných postavami MARVEL: Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America, Doctor Doom, Hulk a Black Panther. Každý dostal vlastný model, ktorý pracuje s farbami a charakteristickými prvkami svojej predlohy.
Môžeš si vybrať svojho favorita alebo sa pustiť do zbierania celej sedmičky. MARVEL Racers však nemusia zostať len vystavené na poličke. Cez bluetooth ich stačí prepojiť s aplikáciou Shell Racing a mobil sa zmení na diaľkové ovládanie.
Stačí priestor na improvizovanú trať a domáce preteky sa môžu začať. A potom už zostáva len otázka, kto sa ujme ovládania ako prvý?
Päť modelov za známky, dva za vernostné body
Ako dostať MARVEL Racers na vlastný štart? Akcia prebieha na čerpacích staniciach Shell do 13. decembra 2026 a jednotlivé modely môžu členovia vernostného programu Shell ClubSmart získať za digitálne známky a doplatok alebo vernostné body.
Digitálne známky sa zbierajú v aplikácii Shell, prípadne v online účte na webe: dve za natankovanie minimálne 30 litrov paliva Shell V-Power, jedna za minimálne 30 litrov Shell FuelSave. Jednu známku získate aj za umytie vozidla vo vybranom prémiovom umývacom programe či za nákup 4-litrovej vody do ostrekovačov Shell Smart.
Po nazbieraní dvoch digitálnych známok si môžeš za 9,99 € vybrať jeden z piatich modelov: Spider-Man, Captain America, Doctor Doom, Iron Man alebo Thor.
Modely Hulk a Black Panther sú trochu iný prípad. Ide o dva limitované modely, ktoré sú dostupné výhradne za 1990 bodov Shell ClubSmart.
Na diaľkové ovládanie modelov slúži aplikácia Shell Racing. K autíčku je vtedy potrebné dokúpiť samostatne predávanú vymeniteľnú batériu za 7,99 €, pričom rovnaký typ batérie je kompatibilný so všetkými modelmi. Ak ich chceš iba zbierať alebo vystaviť, baterku nepotrebuješ.
Digitálne známky na získanie MARVEL Racers môžeš na čerpacích staniciach Shell zbierať do 13. decembra 2026 a uplatniť ich pri kúpe modelov do 27. decembra 2026. Nájsť svojho favorita nebude problém. Ťažšie môže byť zostať len pri jednom.