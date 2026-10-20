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20. října 2026 v 11:30
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Michal Drahný
Slavíme tři sta tisíc sledujících na Instagramu. Stejně jako u sto padesáti – tetováním
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V říjnu jsme na sociálních sítích dosáhli důležitého milníku – na Instagramu jsme překročili hranici tří set tisíc sledujících.
No a jak tuto šťastnou novinu oslavit? S naším šéfredaktorem jsme se vsadili, že pokud to Instagramový profil Refresheru dokáže před koncem roku 2026, nechá si to číslo vytetovat. Jak to probíhalo se podívejte sami...