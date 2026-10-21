Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc

Letní film s názvem Po večerce se na streamovací platformě stal hitem. O čem vypráví?
Česká komedie v hlavní roli s Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou přišla do kin v červnu a tři měsíce na to zamířila na Netflix, kde už je čtyři týdny a stále se drží v top desítce nejsledovanějších titulů. Nyní v žebříčku obsadila třetí místo, před ním už je jen thriller Animals s Benem Affleckem a severská komedie The Storm.
Po večerce se točí kolem vyhořelého manažera Kráti v podání Vladimíra Polívky, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Ihned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby.
Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Anežka Svobodová, kterou ztvárňuje Eva Podzimková. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anežce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek.
V dalších rolích se představili Václav Neužil, Hana Vagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková nebo Stanislav Majer. Komedii natočil režisér Dan Pánek, který loni zaujal snímkem Neporazitelní s Ivanem Trojanem a Hynkem Čermákem. Snímek Po večerce v kinech vidělo 108 tisíc diváků a divaček a vydělal téměř 17, 5 milionů korun.
Hodnocení diváctva
Na ČSFD však získal pouhých 54 procent. „Vzhledem k tomu, že film režíroval Dan Pánek, který už ukázal, že ví, co dělá, se tenhle film docela v klidu dá shlédnout. Možná, kdyby se jasně řeklo, co film chce a nebyl natolik melancholický, měl by ve výsledku lepší hodnocení. Takhle se to ale jeví jako typická česká komedie se všemi těmi klasickými žánrovými odbočkami, díky kterým se rázem stane jednou z mnoha. Určitě se ale jedná o tu koukatelnější variantu,“ napsal jeden z uživatelů.
„Začínám mít pocit, že filmy s mladším Polívkou jsou natáčené přes kopírák, jen se rok co rok mění název, ale díky tomu, že je to furt to samé, začínají publikum už nudit. Mrzí mě Eva, která ukázala v Sedmi schodech že je výborná herečka a vůbec charismatická baba, ale tady neměla moc co nabídnout, i když na její obhajobu nebylo moc co hrát, dialogy jsou slabota,“ vyjádřil se další.